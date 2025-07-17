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Глава СФ отметила Костромскую область за реализацию соцпроектов - РИА Новости, 17.07.2025
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
20:58 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/matvienko-2029805930.html
Глава СФ отметила Костромскую область за реализацию соцпроектов
Глава СФ отметила Костромскую область за реализацию соцпроектов - РИА Новости, 17.07.2025
Глава СФ отметила Костромскую область за реализацию соцпроектов
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко позитивно оценила работу Костромской области по реализации социальных проектов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:58:00+03:00
2025-07-17T20:58:00+03:00
костромская область
костромская область
россия
валентина матвиенко
сергей ситников
совет федерации рф
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КОСТРОМА, 17 июл – РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко позитивно оценила работу Костромской области по реализации социальных проектов, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в четверг в Совете Федерации состоялась рабочая встреча председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко и губернатора Костромской области Сергея Ситникова. На встрече обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона, возможности федеральной поддержки крупных проектов, важных для жителей Костромской области. Валентина Матвиенко отметила системную работу губернатора и региона в целом с участниками спецоперации и членами их семей. "Вы были пионером по организации системной работы по поддержке участников специальной военной операции и их семей", - отметила в начале встречи председатель Совета Федерации. Сергей Ситников подчеркнул, что вопросы оказания всесторонней поддержки участникам спецоперации и их семьям являются приоритетными для региона. Костромская область в числе первых в стране разработала комплексную программу в целях организации поддержки военнослужащих. Также регион одним из первых принял решение по оказанию медицинской помощи бойцам в гражданских медучреждениях. Администрация Костромской области в тесном взаимодействии с благотворителями организует системную работу по обеспечению костромских полков дополнительной техникой и оборудованием. "Отмечаю, у нас вовлеченность всех людей в Костромской области в дело поддержки военнослужащих и их семей огромная. Все от мала до велика помогают. Маленькие ребятишки письма пишут, которые ребята как обереги потом носят", - сообщил губернатор. Он отметил, что власти Костромской области в начале спецоперации приняли решение, что все военнослужащие из Костромской области, ушедшие воевать, имеют безусловное право на земельный участок для индивидуального строительства, независимо от того, есть у них собственное жилье или нет. "Ставлю задачу такие участки заранее приводить в порядок и уже передавать участок, на котором есть вода, электричество и газ. Открываем новые абсолютно участки, которые нам еще предстоит в последующем обеспечить всей инфраструктурой, дороги, в том числе, построить. Но это всегда примыкание либо к областному центру, либо к ближайшим населенным пунктам", - отметил губернатор. Валентина Матвиенко отметила и серьезную работу региона по газификации. По данным обладминистрации, всего с 2020 года в Костромской области к газу подключено уже 80 соцобъектов. В планах на ближайшие пять лет - переводить на "голубое топливо" по 15 социальных учреждений в год. На встрече Сергей Ситников поблагодарил Совет Федерации и лично Валентину Матвиенко за помощь и активное участие в жизни Костромской области.
https://ria.ru/20250715/sitnikov--2029321580.html
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костромская область, россия, валентина матвиенко, сергей ситников, совет федерации рф
Костромская область, Костромская область, Россия, Валентина Матвиенко, Сергей Ситников, Совет Федерации РФ
Глава СФ отметила Костромскую область за реализацию соцпроектов

Валентина Матвиенко отметила Костромскую область за реализацию соцпроектов

© Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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КОСТРОМА, 17 июл – РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко позитивно оценила работу Костромской области по реализации социальных проектов, сообщила пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что в четверг в Совете Федерации состоялась рабочая встреча председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко и губернатора Костромской области Сергея Ситникова. На встрече обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона, возможности федеральной поддержки крупных проектов, важных для жителей Костромской области.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Валентина Матвиенко отметила системную работу губернатора и региона в целом с участниками спецоперации и членами их семей.
"Вы были пионером по организации системной работы по поддержке участников специальной военной операции и их семей", - отметила в начале встречи председатель Совета Федерации.
Сергей Ситников подчеркнул, что вопросы оказания всесторонней поддержки участникам спецоперации и их семьям являются приоритетными для региона. Костромская область в числе первых в стране разработала комплексную программу в целях организации поддержки военнослужащих. Также регион одним из первых принял решение по оказанию медицинской помощи бойцам в гражданских медучреждениях. Администрация Костромской области в тесном взаимодействии с благотворителями организует системную работу по обеспечению костромских полков дополнительной техникой и оборудованием.
"Отмечаю, у нас вовлеченность всех людей в Костромской области в дело поддержки военнослужащих и их семей огромная. Все от мала до велика помогают. Маленькие ребятишки письма пишут, которые ребята как обереги потом носят", - сообщил губернатор.
Он отметил, что власти Костромской области в начале спецоперации приняли решение, что все военнослужащие из Костромской области, ушедшие воевать, имеют безусловное право на земельный участок для индивидуального строительства, независимо от того, есть у них собственное жилье или нет.
"Ставлю задачу такие участки заранее приводить в порядок и уже передавать участок, на котором есть вода, электричество и газ. Открываем новые абсолютно участки, которые нам еще предстоит в последующем обеспечить всей инфраструктурой, дороги, в том числе, построить. Но это всегда примыкание либо к областному центру, либо к ближайшим населенным пунктам", - отметил губернатор.
Валентина Матвиенко отметила и серьезную работу региона по газификации. По данным обладминистрации, всего с 2020 года в Костромской области к газу подключено уже 80 соцобъектов. В планах на ближайшие пять лет - переводить на "голубое топливо" по 15 социальных учреждений в год.
На встрече Сергей Ситников поблагодарил Совет Федерации и лично Валентину Матвиенко за помощь и активное участие в жизни Костромской области.
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Костромская областьКостромская областьРоссияВалентина МатвиенкоСергей СитниковСовет Федерации РФ
 
 
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