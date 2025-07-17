https://ria.ru/20250717/matvienko-2029805930.html

Глава СФ отметила Костромскую область за реализацию соцпроектов

Глава СФ отметила Костромскую область за реализацию соцпроектов - РИА Новости, 17.07.2025

Глава СФ отметила Костромскую область за реализацию соцпроектов

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко позитивно оценила работу Костромской области по реализации социальных проектов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:58:00+03:00

2025-07-17T20:58:00+03:00

2025-07-17T20:58:00+03:00

костромская область

костромская область

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валентина матвиенко

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КОСТРОМА, 17 июл – РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко позитивно оценила работу Костромской области по реализации социальных проектов, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в четверг в Совете Федерации состоялась рабочая встреча председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко и губернатора Костромской области Сергея Ситникова. На встрече обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона, возможности федеральной поддержки крупных проектов, важных для жителей Костромской области. Валентина Матвиенко отметила системную работу губернатора и региона в целом с участниками спецоперации и членами их семей. "Вы были пионером по организации системной работы по поддержке участников специальной военной операции и их семей", - отметила в начале встречи председатель Совета Федерации. Сергей Ситников подчеркнул, что вопросы оказания всесторонней поддержки участникам спецоперации и их семьям являются приоритетными для региона. Костромская область в числе первых в стране разработала комплексную программу в целях организации поддержки военнослужащих. Также регион одним из первых принял решение по оказанию медицинской помощи бойцам в гражданских медучреждениях. Администрация Костромской области в тесном взаимодействии с благотворителями организует системную работу по обеспечению костромских полков дополнительной техникой и оборудованием. "Отмечаю, у нас вовлеченность всех людей в Костромской области в дело поддержки военнослужащих и их семей огромная. Все от мала до велика помогают. Маленькие ребятишки письма пишут, которые ребята как обереги потом носят", - сообщил губернатор. Он отметил, что власти Костромской области в начале спецоперации приняли решение, что все военнослужащие из Костромской области, ушедшие воевать, имеют безусловное право на земельный участок для индивидуального строительства, независимо от того, есть у них собственное жилье или нет. "Ставлю задачу такие участки заранее приводить в порядок и уже передавать участок, на котором есть вода, электричество и газ. Открываем новые абсолютно участки, которые нам еще предстоит в последующем обеспечить всей инфраструктурой, дороги, в том числе, построить. Но это всегда примыкание либо к областному центру, либо к ближайшим населенным пунктам", - отметил губернатор. Валентина Матвиенко отметила и серьезную работу региона по газификации. По данным обладминистрации, всего с 2020 года в Костромской области к газу подключено уже 80 соцобъектов. В планах на ближайшие пять лет - переводить на "голубое топливо" по 15 социальных учреждений в год. На встрече Сергей Ситников поблагодарил Совет Федерации и лично Валентину Матвиенко за помощь и активное участие в жизни Костромской области.

https://ria.ru/20250715/sitnikov--2029321580.html

https://ria.ru/20250705/degtyarev-2027420298.html

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костромская область, россия, валентина матвиенко, сергей ситников, совет федерации рф