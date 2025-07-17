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Житель Магадана получил пять лет за оправдание терроризма - РИА Новости, 17.07.2025
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12:10 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/magadan-2029655976.html
Житель Магадана получил пять лет за оправдание терроризма
Житель Магадана получил пять лет за оправдание терроризма - РИА Новости, 17.07.2025
Житель Магадана получил пять лет за оправдание терроризма
Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Магадана к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за сообщения в социальных сетях, оправдывающие терроризм,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:10:00+03:00
2025-07-17T12:10:00+03:00
происшествия
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магаданская область
магадан
тихоокеанский флотский военный суд
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МАГАДАН, 17 июл - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Магадана к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за сообщения в социальных сетях, оправдывающие терроризм, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ России по Магаданской области. "Сотрудниками УФСБ России по Магаданской области и Службы в Магадане ПУ ФСБ России по восточному арктическому району пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, разместившего в социальной сети общего пользования сообщения, выражающие желание повторения совершенных терактов на территории России и осуществления насильственных действий в отношении некоторых российских общественных деятелей", - говорится в сообщении. Уточняется, что суд признал мужчину виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. "Приговором Тихоокеанского флотского военного суда данный гражданин признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточняет пресс-служба УФСБ России по Магаданской области. Приговор в законную силу пока не вступил.
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происшествия, россия, магаданская область, магадан, тихоокеанский флотский военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Магаданская область, Магадан, Тихоокеанский флотский военный суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Магадана получил пять лет за оправдание терроризма

Житель Магадана получил 5 лет колонии за оправдание терроризма в соцсетях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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МАГАДАН, 17 июл - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Магадана к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за сообщения в социальных сетях, оправдывающие терроризм, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ России по Магаданской области.
"Сотрудниками УФСБ России по Магаданской области и Службы в Магадане ПУ ФСБ России по восточному арктическому району пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, разместившего в социальной сети общего пользования сообщения, выражающие желание повторения совершенных терактов на территории России и осуществления насильственных действий в отношении некоторых российских общественных деятелей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что суд признал мужчину виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет.
"Приговором Тихоокеанского флотского военного суда данный гражданин признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточняет пресс-служба УФСБ России по Магаданской области.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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ПроисшествияРоссияМагаданская областьМагаданТихоокеанский флотский военный судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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