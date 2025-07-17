https://ria.ru/20250717/magadan-2029655976.html

Житель Магадана получил пять лет за оправдание терроризма

Житель Магадана получил пять лет за оправдание терроризма - РИА Новости, 17.07.2025

Житель Магадана получил пять лет за оправдание терроризма

Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Магадана к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за сообщения в социальных сетях, оправдывающие терроризм,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:10:00+03:00

2025-07-17T12:10:00+03:00

2025-07-17T12:10:00+03:00

происшествия

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МАГАДАН, 17 июл - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Магадана к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за сообщения в социальных сетях, оправдывающие терроризм, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ России по Магаданской области. "Сотрудниками УФСБ России по Магаданской области и Службы в Магадане ПУ ФСБ России по восточному арктическому району пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, разместившего в социальной сети общего пользования сообщения, выражающие желание повторения совершенных терактов на территории России и осуществления насильственных действий в отношении некоторых российских общественных деятелей", - говорится в сообщении. Уточняется, что суд признал мужчину виновным в публичном оправдании и пропаганде терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. "Приговором Тихоокеанского флотского военного суда данный гражданин признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточняет пресс-служба УФСБ России по Магаданской области. Приговор в законную силу пока не вступил.

https://ria.ru/20250626/peterburg-2025567335.html

https://ria.ru/20250714/kuban-2029043506.html

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происшествия, россия, магаданская область, магадан, тихоокеанский флотский военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)