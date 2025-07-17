https://ria.ru/20250717/losi-2029803992.html

Биолог рассказала, как лоси оказались на территории водохранилища в Истре

Биолог рассказала, как лоси оказались на территории водохранилища в Истре - РИА Новости, 17.07.2025

Биолог рассказала, как лоси оказались на территории водохранилища в Истре

Лоси, которые несколько дней не могли выбраться с территории водохранилища в Истре, пришли к воде в поисках пищи, рассказала руководитель "Российского... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:41:00+03:00

2025-07-17T20:41:00+03:00

2025-07-17T20:41:00+03:00

общество

истра

московская область (подмосковье)

юрий гусев

мосводоканал

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лоси, которые несколько дней не могли выбраться с территории водохранилища в Истре, пришли к воде в поисках пищи, рассказала руководитель "Российского биологического общества" Валерия Аверкиева. По данным комитета лесного хозяйства Московской области, три дня назад во время сброса воды на гидроузле Истринского водохранилища были обнаружены два лося. Сейчас животные находятся в безопасности в своей естественной среде. "Они зашли с большой воды, заплыли. Лоси очень хорошо плавают, преодолевают достаточно большие расстояния. Они пришли кормиться вот в затончик рядом, и потом просто увидели, что можно пройти спокойно и прошли. Так бывает", - сказала Аверкиева журналистам, отвечая на вопрос, как животные оказались на территории водохранилища. Как рассказал журналистам начальник истринского гидротехнического узла АО "Мосводоканал" Юрий Гусев, похожих случаев с появлением лосей на территории Истринского водохранилища еще не было. "Таких случаев не было. Это первый случай. Тем более мы имеем ограждение по периметру. Лось зашел с воды. Их уже несколько недель назад наблюдали в акватории Истры реки, ниже, где они сейчас вылезали. Поэтому, наверное, любопытство превысило, и они по реке к нам пришли", - сказал Гусев.

https://ria.ru/20250524/losi-2018897988.html

истра

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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Спасение лосей на территории водохранилища Два лося, которые несколько дней не могли выбраться с территории водохранилища в Истре, теперь находятся в безопасности, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области. По данным ведомства, три дня назад на гидроузле Истринского водохранилища были обнаружены два лося. Как рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, было принято решение о мягком принудительном перемещении. Сотрудники подведомственного комитету управления государственного охотничьего надзора, МЧС и водоканала с помощью тентов и верёвок аккуратно направили животных к водосбросу. 2025-07-17T20:41 true PT4M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, истра, московская область (подмосковье), юрий гусев, мосводоканал