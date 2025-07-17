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В Истре спасли двух лосей, не сумевших выбраться с водохранилища
В Истре спасли двух лосей, не сумевших выбраться с водохранилища - РИА Новости, 17.07.2025
В Истре спасли двух лосей, не сумевших выбраться с водохранилища
Два лося, которые несколько дней не могли выбраться с территории водохранилища в Истре, теперь находятся в безопасности в своей естественной среде, сообщили в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:13:00+03:00
2025-07-17T18:13:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Два лося, которые несколько дней не могли выбраться с территории водохранилища в Истре, теперь находятся в безопасности в своей естественной среде, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области. По данным ведомства, три дня назад во время сброса воды на гидроузле Истринского водохранилища были обнаружены два лося. "Сейчас оба лося находятся в безопасности в своей естественной среде", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Как рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, чтобы дать лосям возможность уйти самостоятельно, уровень воды удерживали на отметке 20 сантиметров. В течение двух дней им организовали подкормку. "Семнадцатого июля, когда лоси всё ещё оставались в гидроузле, было принято решение о мягком принудительном перемещении. Сотрудники подведомственного комитету управления государственного охотничьего надзора, МЧС и водоканала с помощью тентов и верёвок аккуратно направили животных к водосбросу", - сказал Ларькин, слова которого приводятся в сообщении. В ведомстве добавили, что в результате проведённой операции один лось сразу вышел на берег, а второй, более упрямый, успешно выбрался на сушу чуть позже.
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московская область (подмосковье), истра, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье), Истра, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Истре спасли двух лосей, не сумевших выбраться с водохранилища
В Истре спасли двух лосей, застрявших в водохранилище