https://ria.ru/20250717/losi-2029765740.html

В Истре спасли двух лосей, не сумевших выбраться с водохранилища

В Истре спасли двух лосей, не сумевших выбраться с водохранилища - РИА Новости, 17.07.2025

В Истре спасли двух лосей, не сумевших выбраться с водохранилища

Два лося, которые несколько дней не могли выбраться с территории водохранилища в Истре, теперь находятся в безопасности в своей естественной среде, сообщили в... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:13:00+03:00

2025-07-17T18:13:00+03:00

2025-07-17T18:13:00+03:00

хорошие новости

московская область (подмосковье)

истра

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Два лося, которые несколько дней не могли выбраться с территории водохранилища в Истре, теперь находятся в безопасности в своей естественной среде, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области. По данным ведомства, три дня назад во время сброса воды на гидроузле Истринского водохранилища были обнаружены два лося. "Сейчас оба лося находятся в безопасности в своей естественной среде", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Как рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, чтобы дать лосям возможность уйти самостоятельно, уровень воды удерживали на отметке 20 сантиметров. В течение двух дней им организовали подкормку. "Семнадцатого июля, когда лоси всё ещё оставались в гидроузле, было принято решение о мягком принудительном перемещении. Сотрудники подведомственного комитету управления государственного охотничьего надзора, МЧС и водоканала с помощью тентов и верёвок аккуратно направили животных к водосбросу", - сказал Ларькин, слова которого приводятся в сообщении. В ведомстве добавили, что в результате проведённой операции один лось сразу вышел на берег, а второй, более упрямый, успешно выбрался на сушу чуть позже.

https://ria.ru/20250713/dagestan-2028909781.html

московская область (подмосковье)

истра

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московская область (подмосковье), истра, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)