https://ria.ru/20250717/lipetsk-2029725668.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 17.07.2025

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности вводится на территории всей Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:22:00+03:00

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2025-07-17T16:22:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории всей Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в четверг, в 15.59 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250717/bpla-2029614161.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, безопасность