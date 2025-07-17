https://ria.ru/20250717/lipetsk-2029725668.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 17.07.2025
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится на территории всей Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:22:00+03:00
2025-07-17T16:22:00+03:00
2025-07-17T16:22:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_137b87e96c47790975c35257f17ec5cf.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории всей Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в четверг, в 15.59 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250717/bpla-2029614161.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ba580d36aae15b822ee8384c8bdbedad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
На всей территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности