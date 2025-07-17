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Ликсутов: в столице будут выпускать дорожные знаки по офсетному контракту

Ликсутов: в столице будут выпускать дорожные знаки по офсетному контракту - РИА Новости, 17.07.2025

Ликсутов: в столице будут выпускать дорожные знаки по офсетному контракту

Производство дорожных знаков полного цикла появится в Москве в рамках офсетного контракта, локализация производства обеспечит импортозамещение всех... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:00:00+03:00

2025-07-17T10:00:00+03:00

2025-07-17T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Производство дорожных знаков полного цикла появится в Москве в рамках офсетного контракта, локализация производства обеспечит импортозамещение всех комплектующих и позволит в полном объеме закрыть городские потребности в дорожных знаках, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Заммэра отметил, что столичный градоначальник Сергей Собянин поручил поддерживать высокий стандарт безопасности на дорогах мегаполиса."В рамках офсетного контракта впервые на территории Москвы будет локализовано производство дорожных знаков полного цикла. За 10 лет по офсету город закупит свыше 1,5 миллиона дорожных знаков и их компонентов. Первая поставка планируется в 2025 году", – сказал Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.В рамках офсетного контракта инвестор увеличит глубину локализации производства до 100%. В частности, предполагается импортозамещение флуоресцентной и светоотражающей пленки, которая в настоящий момент покупается в других странах. Кроме того, после исполнения инвестиционных обязательств по офсетному контракту инвестор получит возможность поставлять городу дорожные знаки в качестве единого поставщика.По словам столичного министра, главы городского ДИПП Анатолия Гарбузова, на реализацию указанного производства уйдет минимум миллиард рублей."Эти средства пойдут на создание нового производства ориентировочной площадью 5 тысяч квадратных метров и приобретение современного высокотехнологичного оборудования. В рамках офсетного контракта на предприятии будут выпускать около 200 наименований продукции", – подчеркнул Гарбузов.За восемь лет столица заключила свыше 30 офсетных контрактов на поставку лекарств, медизделий, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электрической тяге, лифтового оборудования и так далее. Общий объем закупки по этим контрактам превысит 677 миллиардов рублей. Суммарно собираются создать свыше 8 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции составят примерно 125 миллиардов рублей.В прошлом году в столице заключили межрегиональные офсетные контракты, офсеты на услуги, а также контракты со встречными инвестиционными обязательствами на поставку продукции для реализации программ реновации и капитального ремонта.По девяти офсетным контрактам инвесторы уже построили и закончили модернизацию производств, начаты поставки продукции для нужд города.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости