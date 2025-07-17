https://ria.ru/20250717/lazarev-2029601114.html
Лазарева* намерена обжаловать заочный приговор
Лазарева* намерена обжаловать заочный приговор - РИА Новости, 17.07.2025
Лазарева* намерена обжаловать заочный приговор
Телеведущая Татьяна Лазарева* намерена обжаловать в Верховном Суде России заочный приговор по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Леонид... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T03:54:00+03:00
2025-07-17T03:54:00+03:00
2025-07-17T06:21:00+03:00
россия
татьяна лазарева
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева* намерена обжаловать в Верховном Суде России заочный приговор по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев."Планируем обжаловать приговор в Верховном Суде", — сказал он.Защитник уточнил, что жалобу еще не подали. Лазареву заочно осудили на 6,5 лет колонии. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. На прениях сторон адвокат просил оправдать ее.Позже Апелляционный военный суд утвердил приговор. Согласно материалам, оглашенным на заседании, Лазарева* в августе 2023 года в интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.Ее обвиняют по уголовной статье за публичное оправдание терроризма. Телеведущую заочно арестовали и объявили в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
https://ria.ru/20250716/shtraf-2029358307.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, татьяна лазарева, происшествия
Россия, Татьяна Лазарева, Происшествия
Лазарева* намерена обжаловать заочный приговор
Телеведущая Лазарева намерена обжаловать в Верховном Суде свой заочный приговор
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева* намерена обжаловать в Верховном Суде России заочный приговор по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
"Планируем обжаловать приговор в Верховном Суде", — сказал он.
Защитник уточнил, что жалобу еще не подали.
Лазареву
заочно осудили на 6,5 лет колонии. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. На прениях сторон адвокат просил оправдать ее.
Позже Апелляционный военный суд утвердил приговор.
Согласно материалам, оглашенным на заседании, Лазарева* в августе 2023 года в интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России
.
Ее обвиняют по уголовной статье за публичное оправдание терроризма. Телеведущую заочно арестовали и объявили в международный розыск.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.