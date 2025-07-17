https://ria.ru/20250717/lazarev-2029601114.html

Лазарева* намерена обжаловать заочный приговор

Лазарева* намерена обжаловать заочный приговор - РИА Новости, 17.07.2025

Лазарева* намерена обжаловать заочный приговор

Телеведущая Татьяна Лазарева* намерена обжаловать в Верховном Суде России заочный приговор по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Леонид... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T03:54:00+03:00

2025-07-17T03:54:00+03:00

2025-07-17T06:21:00+03:00

россия

татьяна лазарева

происшествия

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева* намерена обжаловать в Верховном Суде России заочный приговор по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев."Планируем обжаловать приговор в Верховном Суде", — сказал он.Защитник уточнил, что жалобу еще не подали. Лазареву заочно осудили на 6,5 лет колонии. Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. На прениях сторон адвокат просил оправдать ее.Позже Апелляционный военный суд утвердил приговор. Согласно материалам, оглашенным на заседании, Лазарева* в августе 2023 года в интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.Ее обвиняют по уголовной статье за публичное оправдание терроризма. Телеведущую заочно арестовали и объявили в международный розыск.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.

https://ria.ru/20250716/shtraf-2029358307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, татьяна лазарева, происшествия