Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс Лавка" начала работать с локальными поставщиками еще в 5 городах - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/lavka-2029703500.html
"Яндекс Лавка" начала работать с локальными поставщиками еще в 5 городах
"Яндекс Лавка" начала работать с локальными поставщиками еще в 5 городах - РИА Новости, 17.07.2025
"Яндекс Лавка" начала работать с локальными поставщиками еще в 5 городах
"Яндекс Лавка" в прошедшем месяце начала работать с локальными поставщиками еще в пяти городах, сообщает компания. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:29:00+03:00
2025-07-17T15:29:00+03:00
яндекс
доставка
пермь
сочи
воронеж
ярославль
рязань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769504926_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b2bc44434cd92477e848b1fbbd3b16d2.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Яндекс Лавка" в прошедшем месяце начала работать с локальными поставщиками еще в пяти городах, сообщает компания.Сервис был запущен в Перми, Сочи, Воронеже, Ярославле и Рязани. В первых трех городах доля локального ассортимента уже составила 20%.Как отметили в компании, местные поставщики получают выход на новую аудиторию и канал сбыта."Перед запуском эксперты "Яндекс Лавки" проводят аудит производства потенциального поставщика, помогают улучшить продукт для онлайн-продажи: например, доработать рецепт или изменить упаковку. Партнёры повышают свою экспертизу и в процессах контроля качества: для поставщиков сервис разработал собственные требования по качеству и безопасности продукции на базе государственных стандартов", - подчеркнули в "Яндекс Лавке".В настоящее время "Яндекс Лавка" работает уже в 18 городах России. Локальные производители, известные местным жителям, обеспечивают сервис хлебобулочными изделиями, молочной продукцией, мясом и свежими овощами.
https://ria.ru/20250513/ai-assistent-2016636395.html
пермь
сочи
воронеж
ярославль
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769504926_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_76b6441f40f7685073c73bcb5c6e5aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
яндекс, доставка, пермь, сочи, воронеж, ярославль, рязань
Яндекс, доставка, Пермь, Сочи, Воронеж, Ярославль, Рязань

"Яндекс Лавка" начала работать с локальными поставщиками еще в 5 городах

© Pexels / Yaroslav ShuraevДевушка готовит на кухне
Девушка готовит на кухне - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Pexels / Yaroslav Shuraev
Девушка готовит на кухне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Яндекс Лавка" в прошедшем месяце начала работать с локальными поставщиками еще в пяти городах, сообщает компания.
Сервис был запущен в Перми, Сочи, Воронеже, Ярославле и Рязани. В первых трех городах доля локального ассортимента уже составила 20%.
Как отметили в компании, местные поставщики получают выход на новую аудиторию и канал сбыта.
"Перед запуском эксперты "Яндекс Лавки" проводят аудит производства потенциального поставщика, помогают улучшить продукт для онлайн-продажи: например, доработать рецепт или изменить упаковку. Партнёры повышают свою экспертизу и в процессах контроля качества: для поставщиков сервис разработал собственные требования по качеству и безопасности продукции на базе государственных стандартов", - подчеркнули в "Яндекс Лавке".
В настоящее время "Яндекс Лавка" работает уже в 18 городах России. Локальные производители, известные местным жителям, обеспечивают сервис хлебобулочными изделиями, молочной продукцией, мясом и свежими овощами.
Девушка с планшетом на кухне - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
"Яндекс Лавка" добавила AI-ассистента в свое приложение
13 мая, 11:22
 
ЯндексдоставкаПермьСочиВоронежЯрославльРязань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала