https://ria.ru/20250717/lavka-2029703500.html
"Яндекс Лавка" начала работать с локальными поставщиками еще в 5 городах
"Яндекс Лавка" начала работать с локальными поставщиками еще в 5 городах - РИА Новости, 17.07.2025
"Яндекс Лавка" начала работать с локальными поставщиками еще в 5 городах
"Яндекс Лавка" в прошедшем месяце начала работать с локальными поставщиками еще в пяти городах, сообщает компания. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:29:00+03:00
2025-07-17T15:29:00+03:00
2025-07-17T15:29:00+03:00
яндекс
доставка
пермь
сочи
воронеж
ярославль
рязань
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Яндекс Лавка" в прошедшем месяце начала работать с локальными поставщиками еще в пяти городах, сообщает компания.Сервис был запущен в Перми, Сочи, Воронеже, Ярославле и Рязани. В первых трех городах доля локального ассортимента уже составила 20%.Как отметили в компании, местные поставщики получают выход на новую аудиторию и канал сбыта."Перед запуском эксперты "Яндекс Лавки" проводят аудит производства потенциального поставщика, помогают улучшить продукт для онлайн-продажи: например, доработать рецепт или изменить упаковку. Партнёры повышают свою экспертизу и в процессах контроля качества: для поставщиков сервис разработал собственные требования по качеству и безопасности продукции на базе государственных стандартов", - подчеркнули в "Яндекс Лавке".В настоящее время "Яндекс Лавка" работает уже в 18 городах России. Локальные производители, известные местным жителям, обеспечивают сервис хлебобулочными изделиями, молочной продукцией, мясом и свежими овощами.
https://ria.ru/20250513/ai-assistent-2016636395.html
пермь
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рязань
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яндекс, доставка, пермь, сочи, воронеж, ярославль, рязань
Яндекс, доставка, Пермь, Сочи, Воронеж, Ярославль, Рязань
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Яндекс Лавка" в прошедшем месяце начала работать с локальными поставщиками еще в пяти городах, сообщает компания.
Сервис был запущен в Перми, Сочи, Воронеже, Ярославле и Рязани. В первых трех городах доля локального ассортимента уже составила 20%.
Как отметили в компании, местные поставщики получают выход на новую аудиторию и канал сбыта.
"Перед запуском эксперты "Яндекс Лавки" проводят аудит производства потенциального поставщика, помогают улучшить продукт для онлайн-продажи: например, доработать рецепт или изменить упаковку. Партнёры повышают свою экспертизу и в процессах контроля качества: для поставщиков сервис разработал собственные требования по качеству и безопасности продукции на базе государственных стандартов", - подчеркнули в "Яндекс Лавке".
В настоящее время "Яндекс Лавка" работает уже в 18 городах России. Локальные производители, известные местным жителям, обеспечивают сервис хлебобулочными изделиями, молочной продукцией, мясом и свежими овощами.