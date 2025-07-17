https://ria.ru/20250717/kvas-1820816345.html

Как приготовить домашний квас — 30 рецептов: хлебный, овсяный, свекольный

Как приготовить домашний квас — 30 рецептов: хлебный, овсяный, свекольный

Как приготовить домашний квас — 30 рецептов: хлебный, овсяный, свекольный

Квас — традиционный напиток с терпким вкусом и насыщенным ароматом. Он богат витаминами и полезными веществами, имеет низкую калорийность. Как приготовить этот... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:20:00+03:00

2025-07-17T20:20:00+03:00

2025-07-17T20:20:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Квас — традиционный напиток с терпким вкусом и насыщенным ароматом. Он богат витаминами и полезными веществами, имеет низкую калорийность. Как приготовить этот напиток в домашних условиях, ингредиенты и подборка из 30 пошаговых рецептов — в материале РИА Новости.Домашний квас: 30 проверенных рецептов хлебного и нехлебного квасаРецептов для приготовления кваса довольно много. Ниже отобраны наиболее распространенные способы приготовления этого напитка, полученные из архивных материалов, от кондитеров и экспертов в этой области.Традиционные хлебные квасыХлебные квасы традиционно готовят, используя брожение ржаного хлеба или сухарей. Также допустимо использование различных добавок.Суворовский квас-сыровец (рецепт XVIII века)Суворовский квас является одним из старейших, при этом его приготовление отличается относительной простотой.Ингредиенты:Приготовление:Темный квас с изюмомДля его приготовления нам понадобится темный хлеб.Ингредиенты:Приготовление:Белый квас для окрошкиДля приготовления кваса для окрошки не используются дрожжи.Ингредиенты:Приготовление:II. Приготовить квасБородинский квасВ этом случае нам понадобится бородинский хлеб.Ингредиенты:Приготовление:Солодовый квасРецептом кваса из гречишного солода поделился Сергей Матвеев, пивовар-технолог, компания Грейнрус. "Благодаря богатому составу гречишный солод используется для диетического питания. Он содержит множество полезных веществ: витамины группы В, калий, марганец, железо, цинк, медь и подходит для безглютенового кваса. Не обладает диастатической активностью. По биологической ценности белка в 10 раз превосходит ячменный солод", – говорит эксперт.Ингредиенты:Приготовление:Хлебный квас с медом и изюмомВ этом случае нам понадобится бородинский хлеб, а также мед.Ингредиенты:Приготовление:Квас без дрожжейРецептом кваса без дрожжей поделилась старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Анастасия Луговая.Ингредиенты:Приготовление:Квас, приготовленный таким образом, отличается прекрасным хлебным вкусом, а изюм дает устойчивые пузырьки газа, отмечает Луговая.Квас с вечной закваскойНа этот раз нам понадобится ржаная мука для закваски и дрожжи.Ингредиенты:Приготовление:Совет от квасника: так как закваска во время брожения может вытекать из емкости, лучше использовать посуду побольшеII. Приготовить квасСтоловый хлебный квасСтоловый хлебный квас по базовому рецепту можно употреблять как отдельный напиток, так и для приготовления других блюд.Ингредиенты:Приготовление:Быстрый квас с сухими дрожжами и кофеПонадобится растворимый кофе и сухие дрожжи.Ингредиенты:Приготовление:Нехлебные квасыКак понятно из названия, для приготовления кваса по следующим рецептам хлеб не используется.Молочный квасКак отмечает Луговая, молочный квас — это очень питательный и полезный напиток, который готовится всего сутки.Ингредиенты:Приготовление:Овсяный квасГотовить овсяный квас легко, но его вкус напрямую зависит от выбранных ингредиентов. Используют как овсяные хлопья, так и зерна.Ингредиенты:Приготовление:Рисовый квасКвас из рисовой крупы обладает бодрящим эффектом. Его отличает нежный вкус и карамельный оттенок.Ингредиенты:Приготовление:Свекольный квас для борщаПолезный квас из свеклы хорошо утоляет жажду, очищает сосуды и подходит для профилактики гипертонии. Но людям с мочекаменной болезнью и диабетом употреблять такой напиток не стоит.Ингредиенты:Приготовление:Квас из редькиПо словам Луговой, приготовление кваса из овощей аналогично приготовлению из свеклы, но если готовить квас из редьки, количество сахара нужно определять по вкусу.Ингредиенты:Приготовление:Квас из репы по-карельскиИнгредиенты:Приготовление:Квас из цикорияОригинальный квас из растворимого порошка цикория имеет легкую цветочную нотку.Ингредиенты:Приготовление:Рябиновый квасПо словам кондитера Виктории Бредис, рябиновый квас традиционно готовят в России, особенно в регионах, где распространена рябина. Чаще всего это Московская область, Карелия и Сибирь. В наше время его можно встретить у местных хозяек и на фермерских рынках, а также в некоторых кафе и ресторанах, подчеркивающих национальные традиции и натуральные напитки.Ингредиенты:Приготовление:Имбирный квасИмбирный квас прекрасно тонизирует и может помочь охладиться в жаркий день.Ингредиенты:Приготовление:Березовый квасИнгредиенты:Приготовление:Ароматные и национальные вариацииЗа свою богатую историю квас приобрел специфические вариации приготовления у разных народов с добавлением различных ароматных ингредиентов.Квас с мятой и изюмомИнгредиенты:Приготовление:Квас с черносмородиновыми листьямиИнгредиенты:Приготовление:Квас тминныйИнгредиенты:Приготовление:Квас с лимоном и изюмом (литовская кухня)Ингредиенты:Приготовление:Имбирный литовский квасДля приготовления литовского имбирного кваса нам также понадобится яблочный сироп.Ингредиенты:Приготовление:Квас-борщ (румынская кухня)В данном случае понадобятся пшеничные отруби, используемые в румынской кухне.Приготовление:Квас с лимоном (польская кухня)Рецепт приготовления польского кваса с лимоном довольно прост. Можно приготовить классический вариант, либо с добавлением изюма.Ингредиенты:Приготовление:Кумал — осетинский квасРецепт приготовления осетинского кваса также достаточно просто, однако понадобится кукурузная мука.Ингредиенты:Приготовление:Южный можжевеловый квасИнгредиенты:Приготовление:Чертановский и Донецкий квасыДля приготовления Чертановского и Донецкого квасов понадобятся базовые ингредиенты, а также березовый сок и душица.Ингредиенты для Чертановского кваса:Приготовление:Ингредиенты для Донецкого кваса:Приготовление:Закваски и быстрые способыГлавное условие в приготовлении кваса — правильно сделать закваску. Она может быть дрожжевой, из ржаной муки или на шишках хмеля. Чтобы брожение происходило быстрее, в закваску добавляют изюм. Для приготовления дрожжевой закваски из сухого черного хлеба нужно сложить в трехлитровую банку сухари – ½ буханки и залить их двумя литрами кипятка. Затем всыпать три столовые ложки сахара, перемешать все и укрыть полотенцем. После остывания смеси добавить в нее чайную ложку сухих дрожжей и дать настояться трое суток в теплом месте.Мучная закваска для квасаДля того, чтобы приготовить мучную закваску понадобится 200-300 г ржаной муки.Для этого нужно залить в миске примерно 200 г муки 400 мл воды. Размешать и довести до однородной массы. Далее необходимо добавить 30 г изюма и 80 г сахара. Накрыть миску и оставить на 2 дня.Супербыстрый квас из концентрата суслаПриготовление напитка с использованием квасного сусла – это минимум ингредиентов и всего один день, чтобы квас забродил.Ингредиенты:Приготовление:Закваска для овсяного квасаДля приготовления закваски для овсяного кваса понадобятся овсяные хлопья. Их необходимо залить водой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Затем нужно отключить духовку и оставить хлопья внутри запариваться на 6–7 часов или на ночь.Спустя время вытащить емкость из духовки и после охлаждения при помощи мелкого сита отделить хлопья от жидкости.История русского квасаКвас является довольно древним напитком и на протяжении своей истории появилось огромное количество различных рецептов с разными ингредиентами.Впервые упоминание о квасе встречается в русских письменных источниках 996 года: князь Владимир I Святославич после крещения Киевской Руси приказал раздать народу "пищу, мёд и квас". На Руси готовили квас каждый день и не садились за стол без этого напитка. Его применяли в лечении, ритуалах, обрядах, готовили на свадебный стол и поминальные обеды, крестины и другие праздники.В X–XII веках особое распространение получил квас медовый. Кроме меда в него добавляли листья смородины, мяту, хрен. К XV веку насчитывалось уже свыше 500 сортов. В XVI веке готовили сладкий квас с яблоками и грушами, на разных видах солода (ржаном, пшеничном, гречишном) и на пивном сусле. Квас добавляли в окрошку, кислые щи, тюрю, ботвинью. С развитием торговли более доступными стали зарубежные специи и плоды. Напиток делали со свеклой, хреном, пшеном и тмином. А в XVIII веке на столах появился лимонный квас, а также напиток с сухофруктами.Квас в современностиНа сегодняшний день квас относится к традиционным славянским и балтийским напиткам. Известно большое количество вариаций рецептов и добавляемых ингредиентов.Он используется не только как самостоятельный напиток, но и как основа для приготовления других блюд.Польза и противопоказанияВ составе кваса содержатся витамины, микроэлементы, свободные аминокислоты и ценные ферменты. Его употребление благотворно влияет на обмен веществ, деятельность ЖКТ, препятствует развитию болезнетворных бактерий в кишечнике, а также положительно сказывается на работе сердца и сосудов.Но стоит помнить, что квас – это продукт брожения, он может прокиснуть. И употреблять такой напиток нельзя, т.к. это может спровоцировать расстройство кишечника или отравление.Квас — продукт молочнокислого или спиртового брожения, в нем в малом количестве содержится алкоголь, поэтому он противопоказан беременным и кормящим женщинам и маленьким детям. С осторожностью нужно употреблять квас водителям.Полезные советы по приготовлениюЧтобы квас обладал целебными свойствами, приятным вкусом и ароматом, следует учитывать правила его приготовления:Разновидности и классификация квасаКвас делают из разных сортов муки, черного и белого хлеба, со свежими и сухими дрожжами, сахаром и изюмом, на солоде, а некоторые хозяйки применяют готовый концентрат.Готовят квас на дрожжах или без них, на основе хлеба, солода, молочной сыворотки, овощей или путем сбраживания ягод и фруктовых соков, с медом и пряностями.❖ Хлебный на ржаных сухарях – классический напиток, а рецептур его приготовления множество. Для придания особенного вкуса в квас добавляют пахучие травы, хмель, мед.❖ Окрошечный на основе солода (ржаного, ячменного), из пшеничной, гречневой и ржаной муки. Он идеально подходит для холодных супов и похлебок.❖ Медовый с солодом из натурального пчелиного меда сохраняет все целебные свойства и утоляет жажду. Благотворно влияет на пищеварение и обмен веществ.❖ Ягодный из клубники, морошки, сливы, вишни, малины, земляники, клюквы, брусники и других ягод. Можно пить как охлажденным, так и немного разогретым, а по вкусу добавить мяту, корицу, гвоздику, имбирь, душицу, кардамон и другие пряности.❖ Плодовый из свежих яблок, айвы, груш, лимонов и других семечковых плодов. Готовят напиток из цельных или измельченных фруктов, а также методом сбраживания соков.❖ Молочный на основе молочной сыворотки – отличный освежающий напиток и дополнительный ингредиент к ботвинье и окрошке.Северные народы используют для приготовления напитка можжевельник и калину, поляки готовят свекольный квас, белорусы предпочитают на березовом соке, а латыши – лимонный. Рецептур огромное множество.Чтобы придать пикантность и новые оттенки вкуса, в напиток кладут цикорий, кофе, лимон, яблоки, горсть свежих или сушеных ягод, пряные травы. Встречаются в кулинарных книгах и такие оригинальные рецепты — квас из риса, морской капусты, топинамбура, хрена, овса, имбиря.

https://ria.ru/20220831/sok-1813488705.html

https://ria.ru/20250505/alkogol-1794728652.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

продукты, кулинария, простые рецепты, еда, квас