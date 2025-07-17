https://ria.ru/20250717/kvas-1820816345.html
Как приготовить домашний квас — 30 рецептов: хлебный, овсяный, свекольный
Как приготовить домашний квас — 30 рецептов: хлебный, овсяный, свекольный
Как приготовить домашний квас — 30 рецептов: хлебный, овсяный, свекольный
Квас — традиционный напиток с терпким вкусом и насыщенным ароматом. Он богат витаминами и полезными веществами, имеет низкую калорийность. Как приготовить этот... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:20:00+03:00
2025-07-17T20:20:00+03:00
2025-07-17T20:20:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Квас — традиционный напиток с терпким вкусом и насыщенным ароматом. Он богат витаминами и полезными веществами, имеет низкую калорийность. Как приготовить этот напиток в домашних условиях, ингредиенты и подборка из 30 пошаговых рецептов — в материале РИА Новости.Домашний квас: 30 проверенных рецептов хлебного и нехлебного квасаРецептов для приготовления кваса довольно много. Ниже отобраны наиболее распространенные способы приготовления этого напитка, полученные из архивных материалов, от кондитеров и экспертов в этой области.Традиционные хлебные квасыХлебные квасы традиционно готовят, используя брожение ржаного хлеба или сухарей. Также допустимо использование различных добавок.Суворовский квас-сыровец (рецепт XVIII века)Суворовский квас является одним из старейших, при этом его приготовление отличается относительной простотой.Ингредиенты:Приготовление:Темный квас с изюмомДля его приготовления нам понадобится темный хлеб.Ингредиенты:Приготовление:Белый квас для окрошкиДля приготовления кваса для окрошки не используются дрожжи.Ингредиенты:Приготовление:II. Приготовить квасБородинский квасВ этом случае нам понадобится бородинский хлеб.Ингредиенты:Приготовление:Солодовый квасРецептом кваса из гречишного солода поделился Сергей Матвеев, пивовар-технолог, компания Грейнрус. "Благодаря богатому составу гречишный солод используется для диетического питания. Он содержит множество полезных веществ: витамины группы В, калий, марганец, железо, цинк, медь и подходит для безглютенового кваса. Не обладает диастатической активностью. По биологической ценности белка в 10 раз превосходит ячменный солод", – говорит эксперт.Ингредиенты:Приготовление:Хлебный квас с медом и изюмомВ этом случае нам понадобится бородинский хлеб, а также мед.Ингредиенты:Приготовление:Квас без дрожжейРецептом кваса без дрожжей поделилась старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Анастасия Луговая.Ингредиенты:Приготовление:Квас, приготовленный таким образом, отличается прекрасным хлебным вкусом, а изюм дает устойчивые пузырьки газа, отмечает Луговая.Квас с вечной закваскойНа этот раз нам понадобится ржаная мука для закваски и дрожжи.Ингредиенты:Приготовление:Совет от квасника: так как закваска во время брожения может вытекать из емкости, лучше использовать посуду побольшеII. Приготовить квасСтоловый хлебный квасСтоловый хлебный квас по базовому рецепту можно употреблять как отдельный напиток, так и для приготовления других блюд.Ингредиенты:Приготовление:Быстрый квас с сухими дрожжами и кофеПонадобится растворимый кофе и сухие дрожжи.Ингредиенты:Приготовление:Нехлебные квасыКак понятно из названия, для приготовления кваса по следующим рецептам хлеб не используется.Молочный квасКак отмечает Луговая, молочный квас — это очень питательный и полезный напиток, который готовится всего сутки.Ингредиенты:Приготовление:Овсяный квасГотовить овсяный квас легко, но его вкус напрямую зависит от выбранных ингредиентов. Используют как овсяные хлопья, так и зерна.Ингредиенты:Приготовление:Рисовый квасКвас из рисовой крупы обладает бодрящим эффектом. Его отличает нежный вкус и карамельный оттенок.Ингредиенты:Приготовление:Свекольный квас для борщаПолезный квас из свеклы хорошо утоляет жажду, очищает сосуды и подходит для профилактики гипертонии. Но людям с мочекаменной болезнью и диабетом употреблять такой напиток не стоит.Ингредиенты:Приготовление:Квас из редькиПо словам Луговой, приготовление кваса из овощей аналогично приготовлению из свеклы, но если готовить квас из редьки, количество сахара нужно определять по вкусу.Ингредиенты:Приготовление:Квас из репы по-карельскиИнгредиенты:Приготовление:Квас из цикорияОригинальный квас из растворимого порошка цикория имеет легкую цветочную нотку.Ингредиенты:Приготовление:Рябиновый квасПо словам кондитера Виктории Бредис, рябиновый квас традиционно готовят в России, особенно в регионах, где распространена рябина. Чаще всего это Московская область, Карелия и Сибирь. В наше время его можно встретить у местных хозяек и на фермерских рынках, а также в некоторых кафе и ресторанах, подчеркивающих национальные традиции и натуральные напитки.Ингредиенты:Приготовление:Имбирный квасИмбирный квас прекрасно тонизирует и может помочь охладиться в жаркий день.Ингредиенты:Приготовление:Березовый квасИнгредиенты:Приготовление:Ароматные и национальные вариацииЗа свою богатую историю квас приобрел специфические вариации приготовления у разных народов с добавлением различных ароматных ингредиентов.Квас с мятой и изюмомИнгредиенты:Приготовление:Квас с черносмородиновыми листьямиИнгредиенты:Приготовление:Квас тминныйИнгредиенты:Приготовление:Квас с лимоном и изюмом (литовская кухня)Ингредиенты:Приготовление:Имбирный литовский квасДля приготовления литовского имбирного кваса нам также понадобится яблочный сироп.Ингредиенты:Приготовление:Квас-борщ (румынская кухня)В данном случае понадобятся пшеничные отруби, используемые в румынской кухне.Приготовление:Квас с лимоном (польская кухня)Рецепт приготовления польского кваса с лимоном довольно прост. Можно приготовить классический вариант, либо с добавлением изюма.Ингредиенты:Приготовление:Кумал — осетинский квасРецепт приготовления осетинского кваса также достаточно просто, однако понадобится кукурузная мука.Ингредиенты:Приготовление:Южный можжевеловый квасИнгредиенты:Приготовление:Чертановский и Донецкий квасыДля приготовления Чертановского и Донецкого квасов понадобятся базовые ингредиенты, а также березовый сок и душица.Ингредиенты для Чертановского кваса:Приготовление:Ингредиенты для Донецкого кваса:Приготовление:Закваски и быстрые способыГлавное условие в приготовлении кваса — правильно сделать закваску. Она может быть дрожжевой, из ржаной муки или на шишках хмеля. Чтобы брожение происходило быстрее, в закваску добавляют изюм. Для приготовления дрожжевой закваски из сухого черного хлеба нужно сложить в трехлитровую банку сухари – ½ буханки и залить их двумя литрами кипятка. Затем всыпать три столовые ложки сахара, перемешать все и укрыть полотенцем. После остывания смеси добавить в нее чайную ложку сухих дрожжей и дать настояться трое суток в теплом месте.Мучная закваска для квасаДля того, чтобы приготовить мучную закваску понадобится 200-300 г ржаной муки.Для этого нужно залить в миске примерно 200 г муки 400 мл воды. Размешать и довести до однородной массы. Далее необходимо добавить 30 г изюма и 80 г сахара. Накрыть миску и оставить на 2 дня.Супербыстрый квас из концентрата суслаПриготовление напитка с использованием квасного сусла – это минимум ингредиентов и всего один день, чтобы квас забродил.Ингредиенты:Приготовление:Закваска для овсяного квасаДля приготовления закваски для овсяного кваса понадобятся овсяные хлопья. Их необходимо залить водой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Затем нужно отключить духовку и оставить хлопья внутри запариваться на 6–7 часов или на ночь.Спустя время вытащить емкость из духовки и после охлаждения при помощи мелкого сита отделить хлопья от жидкости.История русского квасаКвас является довольно древним напитком и на протяжении своей истории появилось огромное количество различных рецептов с разными ингредиентами.Впервые упоминание о квасе встречается в русских письменных источниках 996 года: князь Владимир I Святославич после крещения Киевской Руси приказал раздать народу "пищу, мёд и квас". На Руси готовили квас каждый день и не садились за стол без этого напитка. Его применяли в лечении, ритуалах, обрядах, готовили на свадебный стол и поминальные обеды, крестины и другие праздники.В X–XII веках особое распространение получил квас медовый. Кроме меда в него добавляли листья смородины, мяту, хрен. К XV веку насчитывалось уже свыше 500 сортов. В XVI веке готовили сладкий квас с яблоками и грушами, на разных видах солода (ржаном, пшеничном, гречишном) и на пивном сусле. Квас добавляли в окрошку, кислые щи, тюрю, ботвинью. С развитием торговли более доступными стали зарубежные специи и плоды. Напиток делали со свеклой, хреном, пшеном и тмином. А в XVIII веке на столах появился лимонный квас, а также напиток с сухофруктами.Квас в современностиНа сегодняшний день квас относится к традиционным славянским и балтийским напиткам. Известно большое количество вариаций рецептов и добавляемых ингредиентов.Он используется не только как самостоятельный напиток, но и как основа для приготовления других блюд.Польза и противопоказанияВ составе кваса содержатся витамины, микроэлементы, свободные аминокислоты и ценные ферменты. Его употребление благотворно влияет на обмен веществ, деятельность ЖКТ, препятствует развитию болезнетворных бактерий в кишечнике, а также положительно сказывается на работе сердца и сосудов.Но стоит помнить, что квас – это продукт брожения, он может прокиснуть. И употреблять такой напиток нельзя, т.к. это может спровоцировать расстройство кишечника или отравление.Квас — продукт молочнокислого или спиртового брожения, в нем в малом количестве содержится алкоголь, поэтому он противопоказан беременным и кормящим женщинам и маленьким детям. С осторожностью нужно употреблять квас водителям.Полезные советы по приготовлениюЧтобы квас обладал целебными свойствами, приятным вкусом и ароматом, следует учитывать правила его приготовления:Разновидности и классификация квасаКвас делают из разных сортов муки, черного и белого хлеба, со свежими и сухими дрожжами, сахаром и изюмом, на солоде, а некоторые хозяйки применяют готовый концентрат.Готовят квас на дрожжах или без них, на основе хлеба, солода, молочной сыворотки, овощей или путем сбраживания ягод и фруктовых соков, с медом и пряностями.❖ Хлебный на ржаных сухарях – классический напиток, а рецептур его приготовления множество. Для придания особенного вкуса в квас добавляют пахучие травы, хмель, мед.❖ Окрошечный на основе солода (ржаного, ячменного), из пшеничной, гречневой и ржаной муки. Он идеально подходит для холодных супов и похлебок.❖ Медовый с солодом из натурального пчелиного меда сохраняет все целебные свойства и утоляет жажду. Благотворно влияет на пищеварение и обмен веществ.❖ Ягодный из клубники, морошки, сливы, вишни, малины, земляники, клюквы, брусники и других ягод. Можно пить как охлажденным, так и немного разогретым, а по вкусу добавить мяту, корицу, гвоздику, имбирь, душицу, кардамон и другие пряности.❖ Плодовый из свежих яблок, айвы, груш, лимонов и других семечковых плодов. Готовят напиток из цельных или измельченных фруктов, а также методом сбраживания соков.❖ Молочный на основе молочной сыворотки – отличный освежающий напиток и дополнительный ингредиент к ботвинье и окрошке.Северные народы используют для приготовления напитка можжевельник и калину, поляки готовят свекольный квас, белорусы предпочитают на березовом соке, а латыши – лимонный. Рецептур огромное множество.Чтобы придать пикантность и новые оттенки вкуса, в напиток кладут цикорий, кофе, лимон, яблоки, горсть свежих или сушеных ягод, пряные травы. Встречаются в кулинарных книгах и такие оригинальные рецепты — квас из риса, морской капусты, топинамбура, хрена, овса, имбиря.
https://ria.ru/20220831/sok-1813488705.html
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продукты, кулинария, простые рецепты, еда, квас
Продукты, Кулинария, простые рецепты, Еда, квас
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Квас — традиционный напиток с терпким вкусом и насыщенным ароматом. Он богат витаминами и полезными веществами, имеет низкую калорийность. Как приготовить этот напиток в домашних условиях, ингредиенты и подборка из 30 пошаговых рецептов — в материале РИА Новости.
Домашний квас: 30 проверенных рецептов хлебного и нехлебного кваса
Рецептов для приготовления кваса довольно много. Ниже отобраны наиболее распространенные способы приготовления этого напитка, полученные из архивных материалов, от кондитеров и экспертов в этой области.
Традиционные хлебные квасы
Хлебные квасы традиционно готовят, используя брожение ржаного хлеба или сухарей. Также допустимо использование различных добавок.
Суворовский квас-сыровец (рецепт XVIII века)
Суворовский квас является одним из старейших, при этом его приготовление отличается относительной простотой.
Кипяченая вода
2,5 л
Ржаной хлеб
300-500 г
Дрожжи
5-10 г
1.Нарезанный сушеный хлеб залить кипятком;
2.Накрыть и оставить на сутки;
3.Через день развести дрожжи в теплой воде и влить в квас;
4.Закрыть емкость и вынести в прохладное место;
5.Дождаться, когда содержимое закиснет
Для его приготовления нам понадобится темный хлеб.
Вода
2,5 л
Темный ржаной хлеб
300 г
Сахар
130 г
Изюм
30 г
1.Сделать из нарезанных кусков хлеба сухари и остудить их;
2.Вскипятить воду с сахаром и дать остыть;
3.Налить воду в отдельную емкость, добавить сухари и изюм;
4.Накрыть марлей и закрепить ее;
5.Через 3-4 дня процедить квас через марлю и охладить
Для приготовления кваса для окрошки не используются дрожжи.
Мука ржаная
300 г
Сахар
160 г
Вода
Изюм
30 г
1.Приготовить закваску
2.Залить в миске 200 г ржаной муки 400 мл воды и размешать, довести до однородной массы;
3.Добавить 30 г изюма и 80 г сахара. Перемешать;
4.Накрыть миску полотенцем и оставить на 2 дня
1.Закваску без изюма переложить в трехлитровую банку;
2.Добавить 50 г ржаной муки и 50 г сахара, перемешать;
3.Долить холодную воду, наполнив банку на 90%;
4.Накрыть марлей и закрепить ее;
5.Спустя 2 дня слить полученный квас, оставить гущу;
6.Добавить 50 г ржаной муки и 30 г сахара, перемешать;
7.Долить холодную воду, наполнив банку на 90%;
8.Спустя 2 дня полученный квас охладить
Темный квас
Светлый квас
Сырье
Ржаной хлеб или мука
Пшеничный или ячменный солод
Крепость
Более крепкий
Менее крепкий
Вкус
Более глубокий вкус с кислинкой
Более легкий вкус
В этом случае нам понадобится бородинский хлеб.
Бородинский хлеб
300 г
Дрожжи
3 г
Вода
2,5 л
Сахар
80 г
Изюм
30 г
1.Сделать из нарезанных кусков хлеба сухари и остудить их;
2.Вскипятить воду и залить сухари. Добавить сахар и изюм;
3.В 100 мл теплой воды добавить дрожжи и чайную ложку сахара. Добавить полученное в воду с сухарями;
4.Накрыть марлей и закрепить ее;
5.Через 3-4 дня процедить квас через марлю и охладить
Рецептом кваса из гречишного солода поделился Сергей Матвеев, пивовар-технолог, компания Грейнрус. "Благодаря богатому составу гречишный солод используется для диетического питания. Он содержит множество полезных веществ: витамины группы В, калий, марганец, железо, цинк, медь и подходит для безглютенового кваса. Не обладает диастатической активностью. По биологической ценности белка в 10 раз превосходит ячменный солод", – говорит эксперт.
Вода
3 л
Светлый солод
150 г
Гречишный солод
400 г
Дрожжи
80 г
1.Воду влить в кастрюлю, прогреть ее до 50 градусов. Добавить гречишный солод, светлый солод и тщательно перемешать.
2.Выдержать первую температурную паузу – 50 градусов – 10 мин. Следующая (мальтозная) пауза на 63 градусах – 30 мин., далее выдержать на 72 градусах – 20 мин. И завершающая температурная пауза - 78 градусов – 1 минута.
3.После этого необходимо профильтровать напиток и поставить на кипячение на 60 минут.
4.Сусло следует охладить до комнатной температуры и добавить дрожжи, плотно закрыть и оставить на сутки для брожения.
5.Через день разлить квас по герметичным бутылкам, укупорить и убрать в холодильник.
Хлебный квас с медом и изюмом
В этом случае нам понадобится бородинский хлеб, а также мед.
Вода
10 л
Бородинский хлеб
900 г
Мед
50 г
Сахар
500 г
Сухие дрожжи
7 г
Изюм
50 г
1.Сделать из нарезанных кусков хлеба сухари и остудить их;
2.Развести мед в 200 мл теплой воды, добавить дрожжи, размешать и оставить на 15 минут;
3.Полученную смесь залить в кастрюлю с сухарями, сахаром и изюмом. Долить теплую воду;
4.Накрыть марлей и закрепить ее. Укутать кастрюлю полотенцем и поставить на солнце;
5.Оставить на 2-3 дня;
6.Процедить напиток через марлю и охладить
Рецептом кваса без дрожжей поделилась старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Анастасия Луговая.
Вода
2,5 л
Черный ржаной хлеб
300 г
Сахар
120 г
Изюм
20 г
1.Приготовить сироп. В кастрюлю налить воду из расчета 2,5 литра воды на 120 г сахара, довести до кипения и дать остыть.
2.В 3-х литровую банку или иную емкость выложить; подсушенные в духовке сухарики из ржаного черного хлеба, 300 г будет достаточно;
3.Затем в банку с сухарями перелить остывший сироп и добавить небольшую горсть изюма;
4.Накрыть банку марлей, чтобы выходил газ и поставить в теплое место на сутки;
5.После начала брожения, нужно подождать еще 1-2 дня, процедить квас, перелить в чистую сухую емкость и поместить в холодильник
Квас, приготовленный таким образом, отличается прекрасным хлебным вкусом, а изюм дает устойчивые пузырьки газа, отмечает Луговая.
На этот раз нам понадобится ржаная мука для закваски и дрожжи.
Вода
3 л
Мука ржаная
130 г
Хлеб
150 г
Сахар
45 г
Сухие дрожжи
1 г
Изюм
10 г
1.Приготовить закваску
2.Смешать муку с 1 ч.л. сахара и 1 г дрожжами;
3.Долить полстакана теплой воды и перемешать;
4.Накрыть марлей и оставить на 12 часов;
5.Готовую закваску необходимо хранить в холодильнике
Совет от квасника: так как закваска во время брожения может вытекать из емкости, лучше использовать посуду побольше
1.Положить в банку 150 г хлебных сухарей;
2.Залить 2,5 л кипятка и остудить;
3.Добавить 1 ст.л. закваски и 40 г сахара. Перемешать;
4.Накрыть марлей и закрепить ее. Поставить банку в теплое место;
5.Через 15 часов процедить квас через марлю;
6.Добавить изюм и остудить
Столовый хлебный квас по базовому рецепту можно употреблять как отдельный напиток, так и для приготовления других блюд.
Вода
2,5 л
Дрожжи
15 г
Сахар
40 г
Хлеб
500 г
1.Положить в трехлитровую банку батон хлеба, дрожжи и сахар, залить теплой водой;
2.Накрыть марлей, укутать одеялом и оставить на сутки;
3.Через 16-18 часов процедить квас через марлю и остудить
Быстрый квас с сухими дрожжами и кофе
Понадобится растворимый кофе и сухие дрожжи.
Вода
2,5 л
Дрожжи
5 г
Сахар
200 г
Растворимый кофе
2 ч.л.
Лимонная кислота
1 ч.л.
Изюм
10 г
1.В трехлитровую банку залить 2,5 л кипяченой воды;
2.Добавить сахар и кофе. Перемешать;
3.Насыпать дрожжи;
4.Добавить лимонную кислоту и изюм;
5.Накрыть банку марлей и оставить на 12-14 часов;
6.Процедить квас через марлю и охладить
Как понятно из названия, для приготовления кваса по следующим рецептам хлеб не используется.
Как отмечает Луговая, молочный квас — это очень питательный и полезный напиток, который готовится всего сутки.
Молоко
0,5 л
Сахар
50 г
Сухие дрожжи
5 г
1.В 0,5 литра теплого молока добавить четверть стакана сахара и 5 г сухих дрожжей;
2.Все тщательно перемешать, накрыть марлей и оставить;
3.Через сутки остудить до комнатной температуры, перелить в бутылки и поместить в холодильник
Готовить овсяный квас легко, но его вкус напрямую зависит от выбранных ингредиентов. Используют как овсяные хлопья, так и зерна.
Вода
5 л
Овсяные хлопья
1 кг
Дрожжи
15 г
Мед
150 г
Изюм
50 г
1.Залить овсяные хлопья водой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку;
2.Затем сразу отключить духовку и оставить хлопья внутри запариваться на 6–7 часов или на ночь;
3.Спустя время вытащить емкость из духовки и после охлаждения при помощи мелкого сита отделить хлопья от жидкости;
4.Разбавить полученную жидкость теплой водой, чтобы общий объем был пять литров, добавить изюм и мед, заквасить дрожжами;
5.Выдержать напиток в теплом и темном месте сутки, а затем хранить в холодильнике;
6.Желательно употребить квас, приготовленный по этому рецепту, в течение трех дней
Квас из рисовой крупы обладает бодрящим эффектом. Его отличает нежный вкус и карамельный оттенок.
Вода
1,5 л
Рис
150 г
Дрожжи сухие
2 г
Изюм
50 г
Сахар
200 г
1.Отварить 100 граммов рисовой крупы и остудить ее. Добавить дрожжи, столовую ложку сахара, изюм, все тщательно перемешать, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на час;
2.На сковороду высыпать оставшийся сахар и нагревать его, пока он не начнет изменять цвет. Добавить к сахару 50 граммов сырой рисовой крупы и обжаривать смесь до получения карамельного оттенка;
3.Прокипятить воду и охладить ее до 36-38 градусов, затем влить в емкость, выложить все в банку для приготовления кваса, накрыть марлей и оставить напиток бродить в тепле на пять дней;
4.Квас нужно процедить, перелить в чистые бутылки и оставить в холодильнике дозреть еще на сутки. Подавать напиток охлажденным
Свекольный квас для борща
Полезный квас из свеклы хорошо утоляет жажду, очищает сосуды и подходит для профилактики гипертонии. Но людям с мочекаменной болезнью и диабетом употреблять такой напиток не стоит.
Свекла
1 кг
Сахар
4 ст.л.
Вода
2 л
Соль
1 ч.л.
1.Свеклу очистить от кожуры и натереть на терке;
2.Переложить овощ в стеклянную трехлитровую емкость, добавить сахар и соль;
3.Залить содержимое чистой питьевой водой, тщательно все перемешать;
4.Укрыть марлей и оставить в темном теплом месте на трое суток;
5.Спустя время процедить напиток, перелить в бутылки и поставить в холодильник дозревать еще на два-три дня;
6.Пить готовый свекольный квас рекомендуется холодным
По словам Луговой, приготовление кваса из овощей аналогично приготовлению из свеклы, но если готовить квас из редьки, количество сахара нужно определять по вкусу.
Редька
1 шт.
Сахар
4 ст.л.
Вода
2 л
Соль
1 ч.л.
1.Промыть редьку, отрезать хвостики и нарезать на куски;
2.Переложить куски в банку, добавить сахар и соль;
3.Залить чистой питьевой водой, перемешать;
4.Накрыть марлей и оставить в темном теплом месте на трое суток;
5.Процедить напиток, перелить в бутылки и поставить в холодильник на два-три дня
Квас из репы по-карельски
Репа
1,5 кг
Сахар
250 г
Вода
5 л
Лимонный сок
25 мл
1.Промытую репу отпарить в духовке 30 минут и растолкать;
2.Залить водой, лимонным соком и сахаром;
3.Ждать брожения;
4.Через трое суток разлить по бутылкам все кроме осадка, остудить
Оригинальный квас из растворимого порошка цикория имеет легкую цветочную нотку.
Вода
4,5 л
Сахар
450 г
Лимонная кислота
2 г
Цикорий растворимый в порошке
2 ст.л.
Сухие дрожжи
5 г
1.Воду необходимо вылить в кастрюлю, вскипятить и всыпать в нее сахар. Оставить на небольшом огне до полного растворения сахара;
2.Добавить в емкость порошок цикория и затем охладить содержимое кастрюли до 35 градусов;
3.Добавить в теплую жидкость дрожжи и лимонную кислоту и отправить емкость на пару часов в темное место при комнатной температуре;
4.Каждые полчаса необходимо перемешивать содержимое кастрюли до тех пор, пока не появятся признаки брожения — шипение и пена;
5.Перелить квас в чистые бутылки, оставляя осадок в кастрюле. А тару с напитком нужно оставить еще на шесть часов в теплом месте;
6.Хранить квас из цикория необходимо в холодильнике, а подавать с ломтиком лимона
По словам кондитера Виктории Бредис, рябиновый квас традиционно готовят в России, особенно в регионах, где распространена рябина. Чаще всего это Московская область, Карелия и Сибирь. В наше время его можно встретить у местных хозяек и на фермерских рынках, а также в некоторых кафе и ресторанах, подчеркивающих национальные традиции и натуральные напитки.
Рябина
1 кг
Вода
5 л
Сахар
300 г
Сухие дрожжи
10 г
Изюм
1 ст.л.
1.Рябину промыть и измельчить;
2.В емкость для брожения положить рябину и залить кипятком;
3.Остудить до комнатной температуры;
4.Добавить сахар и тщательно размешать, чтобы он растворился;
5.Когда смесь остынет до примерно 25-30°C, добавить дрожжи и изюм;
6.Накрыть емкость марлей или крышкой с вентиляцией и оставить при комнатной температуре для брожения на 2-3 дня;
7.После начала активного брожения процедить квас через марлю или сито, разлить по бутылкам;
8.Оставить на 1-2 дня для созревания в холодильнике или при низкой температуре
Имбирный квас прекрасно тонизирует и может помочь охладиться в жаркий день.
Имбирь
30 г
Вода
2,5 л
Сахар
250 г г
Сухие дрожжи
10 г
Лимон
1 шт.
1.Очистить имбирь от кожуры и измельчить;
2.Срезать лимонную цедру;
3.Положить в кастрюлю имбирь, лимонную цедру и сахар. Залить горячей водой;
4.Остудить до теплого состояния;
5.Растворить в 0,5 стакане воды дрожжи и лимонный сок. Перелить в кастрюлю и размешать;
6.Накрыть емкость марлей или крышкой с вентиляцией и оставить при комнатной температуре для брожения на 2-3 дня;
7.После начала активного брожения процедить квас через марлю или сито, разлить по бутылкам;
8.Оставить на 1-2 дня для созревания в холодильнике или при низкой температуре
Березовый сок
5 л
Лимон
2 шт.
Мед
100 г
Дрожжи
25 г
Изюм
5 г
1.Смешать березовый сок, лимонный сок, мед, дрожжи и изюм;
2.Ждать брожения в течение 3 дней;
3.Через трое суток разлить по бутылкам, остудить
Ароматные и национальные вариации
За свою богатую историю квас приобрел специфические вариации приготовления у разных народов с добавлением различных ароматных ингредиентов.
Мята
4 г
Ржаной хлеб
100 г
Сахар
3 ст.л.
Вода
2 л
Дрожжи
15 г
Изюм
10 г
1.Сделать из хлеба сухари и измельчить;
2.Залить их водой, накрыть и оставить в теплом месте на 2 часа;
3.Жидкость слить, добавить разведенные в воде дрожжи, сахар и мяту;
4.Оставить на 12 часов;
5.Процедить квас через марлю, разлить по бутылкам и добавить изюм;
6.Охладить
Квас с черносмородиновыми листьями
Ржаной хлеб
1 кг
Вода
3 л
Сахар
1 стакан
Черносмородиновые листья (измельченные)
2 ст.л.
Закваска
1 стакан
1.Положить в кастрюлю хлеб, черносмородиновые листья, сахар;
2.Залить кипятком и перемешать. Оставить на 4 часа;
3.Слить сусло, добавить закваску и оставить на 3 суток;
4.Когда сусло закиснет, слить его, прокипятить;
5.Процедить через марлю и остудить
Вода
2 л
Тмин
30 г
Сахар
300 г
Дрожжи
10 г
Лимонная кислота
0,5 г
1.Промыть тмин, залить водой и варить на слабом огне;
2.Процедить, добавить сахар и охладить;
3.Добавить разведенные в теплой воде дрожжи и оставить на 10-12 часов;
4.Квас процедить и охладить;
5.Добавить разведенные в теплой воде лимонную кислоту
Квас с лимоном и изюмом (литовская кухня)
Ржаной хлеб
500 г
Вода
4 л
Сахар
200 г
Изюм
20 г
Лимон
1 шт.
Дрожжи
20 г
Мука
2 ст.л.
1.Сухари ржаного хлеба залить горячей водой. Остудить;
2.Добавить разведенные в воде с мукой дрожжи;
3.Накрыть и закрепить марлю. Оставить на 12 часов;
4.Процедить через марлю, добавить сахар, изюм и лимонный сок;
5.Разлить по бутылкам и остудить
Для приготовления литовского имбирного кваса нам также понадобится яблочный сироп.
Ржаной хлеб
400 г
Вода
2,5 л
Яблочный сироп
1 стакан
Дрожжи
20 г
Сахар
150 г
Имбирь
5 г
1.Сделать сухари, залить их кипяченой водой и оставить на 6 часов. Слить полученное сусло;
2.Варить имбирь полчаса, процедить и влить в сусло;
3.Вскипятить и охладить;
4.Добавить яблочный сироп, сахар и дрожжи;
5.Размешать и накрыть марлей. Оставить на 10-12 часов
Квас-борщ (румынская кухня)
В данном случае понадобятся пшеничные отруби, используемые в румынской кухне.
1.¼ посуды наполнить пшеничными отрубями;
2.Смочить холодной водой, и добавить кипяток. Дать остыть;
3.Добавить 200 г закисших отрубей;
4.Перемешать и накрыть марлей. Оставить на 24 часа;
5.Процедить
Квас с лимоном (польская кухня)
Рецепт приготовления польского кваса с лимоном довольно прост. Можно приготовить классический вариант, либо с добавлением изюма.
Ржаной хлеб
250 г
Вода
2,5 л
Сахар
1 стакан
Прессованные дрожжи
20 г
Лимон
1 шт
1.Сухари ржаного хлеба залить кипятком. Оставить на несколько часов;
2.Процедить, добавить сахар, дрожжи и лимонный сок;
3.Оставить на 3 часа;
4.Разлить по бутылкам и остудить
Рецепт приготовления осетинского кваса также достаточно просто, однако понадобится кукурузная мука.
Кукурузная мука
300 г
Вода
2,5 л
Сахар
200 г
Дрожжи
15 г
1.Замочить муку в теплой воде. Оставить на 12 часов;
2.Разбавить водой и остудить;
3.Добавить сахар и дрожжи;
4.После сбраживания добавить кипяток;
5.Процедить и разлить по бутылкам. Остудить
Ржаной хлеб
250 г
Вода
2 л
Сахар
1 стакан
Изюм
15 г
Дрожжи
20 г
Можжевеловые ягоды
30-40 шт
1.Сделать сухари из хлеба и нарезать;
2.Залить кипятком, размешать и оставить на 4 часа;
3.Слить сусло, добавить сахар и дрожжи. Перемешать и оставить;
4.Через 10 часов добавить отвар из можжевеловых ягод;
5.Через 8 часов процедить квас и разлить по бутылкам. Добавить изюм;
6.Охладить
Чертановский и Донецкий квасы
Для приготовления Чертановского и Донецкого квасов понадобятся базовые ингредиенты, а также березовый сок и душица.
Ингредиенты для Чертановского кваса:
Ржаной хлеб
300 г
Березовый сок
2,5 л
1.Налить березовый сок в банку и оставить на 3 суток в прохладном месте;
2.Приготовить сухари из хлеба;
3.После того, как сок закиснет, добавить сухари;
4.Накрыть марлей и оставить на сутки;
5.Процедить и остудить
Ингредиенты для Донецкого кваса:
Ржаной хлеб
250 г
Вода
2 л
Сахар
1 стакан
Изюм
10 г
Дрожжи
20 г
Душица
20 г
1.Приготовить сухари и залить их кипятком. Оставить на 4 часа;
2.Слить сусло, добавить в него сахар и дрожжи;
3.Поместить душицу в марлю и опустить в квас. Перемешать и ставить на 12 часов;
4.Разлить по бутылкам, добавить изюм и остудить
Закваски и быстрые способы
Главное условие в приготовлении кваса — правильно сделать закваску. Она может быть дрожжевой, из ржаной муки или на шишках хмеля. Чтобы брожение происходило быстрее, в закваску добавляют изюм. Для приготовления дрожжевой закваски из сухого черного хлеба нужно сложить в трехлитровую банку сухари – ½ буханки и залить их двумя литрами кипятка. Затем всыпать три столовые ложки сахара, перемешать все и укрыть полотенцем. После остывания смеси добавить в нее чайную ложку сухих дрожжей и дать настояться трое суток в теплом месте.
Мучная закваска для кваса
Для того, чтобы приготовить мучную закваску понадобится 200-300 г ржаной муки.
Для этого нужно залить в миске примерно 200 г муки 400 мл воды. Размешать и довести до однородной массы. Далее необходимо добавить 30 г изюма и 80 г сахара. Накрыть миску и оставить на 2 дня.
Супербыстрый квас из концентрата сусла
Приготовление напитка с использованием квасного сусла – это минимум ингредиентов и всего один день, чтобы квас забродил.
Вода
3 л
Свежие дрожжи
4 г
Квасное сусло
5 ст.л.
Сахар
300 г
1.Налить очищенную теплую воду в стеклянную емкость и всыпать в нее концентрат квасного сусла, все тщательно перемешать;
2.Добавить в воду с суслом сахарный песок и размешивать до его полного растворения;
3.В слегка подслащенной теплой воде развести дрожжи и затем влить их в емкость для приготовления кваса;
4.Чтобы начался процесс брожения, необходимо поставить банку с напитком в теплое место на 18-20 часов;
5.Спустя время выдержки нужно процедить квас и разлить его по емкостям для хранения
Закваска для овсяного кваса
Для приготовления закваски для овсяного кваса понадобятся овсяные хлопья. Их необходимо залить водой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Затем нужно отключить духовку и оставить хлопья внутри запариваться на 6–7 часов или на ночь.
Спустя время вытащить емкость из духовки и после охлаждения при помощи мелкого сита отделить хлопья от жидкости.
Квас является довольно древним напитком и на протяжении своей истории появилось огромное количество различных рецептов с разными ингредиентами.
Впервые упоминание о квасе встречается в русских письменных источниках 996 года: князь Владимир I Святославич после крещения Киевской Руси приказал раздать народу "пищу, мёд и квас". На Руси готовили квас каждый день и не садились за стол без этого напитка. Его применяли в лечении, ритуалах, обрядах, готовили на свадебный стол и поминальные обеды, крестины и другие праздники.
В X–XII веках особое распространение получил квас медовый. Кроме меда в него добавляли листья смородины, мяту, хрен. К XV веку насчитывалось уже свыше 500 сортов. В XVI веке готовили сладкий квас с яблоками и грушами, на разных видах солода (ржаном, пшеничном, гречишном) и на пивном сусле. Квас добавляли в окрошку, кислые щи, тюрю, ботвинью. С развитием торговли более доступными стали зарубежные специи и плоды. Напиток делали со свеклой, хреном, пшеном и тмином
. А в XVIII веке на столах появился лимонный квас, а также напиток с сухофруктами.
На сегодняшний день квас относится к традиционным славянским и балтийским напиткам. Известно большое количество вариаций рецептов и добавляемых ингредиентов.
Он используется не только как самостоятельный напиток, но и как основа для приготовления других блюд.
Польза и противопоказания
В составе кваса содержатся витамины, микроэлементы, свободные аминокислоты и ценные ферменты. Его употребление благотворно влияет на обмен веществ, деятельность ЖКТ, препятствует развитию болезнетворных бактерий в кишечнике, а также положительно сказывается на работе сердца и сосудов.
Но стоит помнить, что квас – это продукт брожения, он может прокиснуть. И употреблять такой напиток нельзя, т.к. это может спровоцировать расстройство кишечника или отравление.
Квас — продукт молочнокислого или спиртового брожения, в нем в малом количестве содержится алкоголь, поэтому он противопоказан беременным и кормящим женщинам и маленьким детям. С осторожностью нужно употреблять квас водителям.
- Как отмечает гастроэнтеролог Екатерина Урусова, при потреблении кваса особую осторожность необходимо проявлять людям, страдающим от гастрита, язвы желудка и колита.
Полезные советы по приготовлению
Чтобы квас обладал целебными свойствами, приятным вкусом и ароматом, следует учитывать правила его приготовления:
- использовать для закваски и напитка только свежие и качественные ингредиенты;
- хлеб для кваса нужно хорошо подсушить, чем больше подрумянятся сухари, тем насыщеннее получается вкус;
- воду для приготовления рекомендуется предварительно кипятить, а затем остудить до комнатной температуры.
- использовать для настаивания сусла только чистую стеклянную или эмалированную тару, не склонную к окислению;
- использовать различные добавки для улучшения вкусовых качеств - мед, ягоды и фрукты, травы;
- настаивать закваску при комнатной температуре, процеживать после брожения и хранить в холодном месте двое-трое суток;
- строго придерживаться правил хранения готового кваса, чтобы он приносил пользу организму, а не вред.
Разновидности и классификация кваса
Квас делают из разных сортов муки, черного и белого хлеба, со свежими и сухими дрожжами, сахаром и изюмом, на солоде, а некоторые хозяйки применяют готовый концентрат.
Готовят квас на дрожжах или без них, на основе хлеба, солода, молочной сыворотки, овощей или путем сбраживания ягод и фруктовых соков, с медом и пряностями.
❖ Хлебный на ржаных сухарях – классический напиток, а рецептур его приготовления множество. Для придания особенного вкуса в квас добавляют пахучие травы, хмель, мед.
❖ Окрошечный на основе солода (ржаного, ячменного), из пшеничной, гречневой и ржаной муки. Он идеально подходит для холодных супов и похлебок.
❖ Медовый с солодом из натурального пчелиного меда сохраняет все целебные свойства и утоляет жажду. Благотворно влияет на пищеварение и обмен веществ.
❖ Ягодный
из клубники, морошки, сливы, вишни, малины, земляники, клюквы, брусники
и других ягод. Можно пить как охлажденным, так и немного разогретым, а по вкусу добавить мяту, корицу, гвоздику, имбирь, душицу, кардамон и другие пряности.
❖ Плодовый из свежих яблок, айвы, груш, лимонов и других семечковых плодов. Готовят напиток из цельных или измельченных фруктов, а также методом сбраживания соков.
❖ Молочный на основе молочной сыворотки – отличный освежающий напиток и дополнительный ингредиент к ботвинье и окрошке.
Северные народы используют для приготовления напитка можжевельник и калину, поляки готовят свекольный квас, белорусы предпочитают на березовом соке, а латыши – лимонный. Рецептур огромное множество.
Чтобы придать пикантность и новые оттенки вкуса, в напиток кладут цикорий
, кофе, лимон, яблоки, горсть свежих или сушеных ягод, пряные травы. Встречаются в кулинарных книгах и такие оригинальные рецепты — квас из риса, морской капусты, топинамбура, хрена, овса, имбиря.