Суд в пятницу огласит приговор по делу Курбангалеевой*
Суд 18 июля вынесет приговор по делу экс-телеведущей Курбангалеевой
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the PatriarchsФарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов)
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the Patriarchs
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов). Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в пятницу проведет прения сторон по делу бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) об оправдании терроризма, в ходе которых прокурор запросит для нее наказание, суд огласит приговор, сообщила РИА Новости адвокат второго фигуранта Наталья Исаулова.
"В пятницу стороны перейдут к прениям сторон и будет постановлен приговор", - сказала собеседница агентства.
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Накануне суд приступил к рассмотрению дела по существу заочно, так как подсудимые находятся в розыске.
Фарида Курбангалеева* и второй фигурант Алексей Барановский** обвиняются по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма группой лиц с использованием интернета). Курбангалеева* также обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о российской армии).
Адвокат добавила, что суд завершил судебное следствие, как ожидается, в прениях сторон в пятницу прокурор запросит наказание для фигурантов, в этот же день будет провозглашен приговор.
Как установило следствие, Курбангалеева* опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, умышленно распространяла "под видом достоверных сведений о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины... тем самым Курбангалеева ввела в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности деятельности ВС при проведении СВО, дискредитировала ВС РФ, у общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства".
Кроме того, Курбангалеева* с Барановским** 2024 года разместили в YouTube совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма.
Курбангалеева* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.
* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
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