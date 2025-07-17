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Суд в пятницу огласит приговор по делу Курбангалеевой* - РИА Новости, 17.07.2025
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06:48 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/kurbangaleeva-2029610775.html
Суд в пятницу огласит приговор по делу Курбангалеевой*
Суд в пятницу огласит приговор по делу Курбангалеевой* - РИА Новости, 17.07.2025
Суд в пятницу огласит приговор по делу Курбангалеевой*
Второй западный окружной военный суд в пятницу проведет прения сторон по делу бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана иноагентом, внесена в список... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:48:00+03:00
2025-07-17T06:48:00+03:00
происшествия
россия
украина
прага
фарида курбангалеева
youtube
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в пятницу проведет прения сторон по делу бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) об оправдании терроризма, в ходе которых прокурор запросит для нее наказание, суд огласит приговор, сообщила РИА Новости адвокат второго фигуранта Наталья Исаулова. "В пятницу стороны перейдут к прениям сторон и будет постановлен приговор", - сказала собеседница агентства. Накануне суд приступил к рассмотрению дела по существу заочно, так как подсудимые находятся в розыске. Фарида Курбангалеева* и второй фигурант Алексей Барановский** обвиняются по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма группой лиц с использованием интернета). Курбангалеева* также обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о российской армии). Адвокат добавила, что суд завершил судебное следствие, как ожидается, в прениях сторон в пятницу прокурор запросит наказание для фигурантов, в этот же день будет провозглашен приговор. Как установило следствие, Курбангалеева* опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, умышленно распространяла "под видом достоверных сведений о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины... тем самым Курбангалеева ввела в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности деятельности ВС при проведении СВО, дискредитировала ВС РФ, у общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства". Кроме того, Курбангалеева* с Барановским** 2024 года разместили в YouTube совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма. Курбангалеева* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
https://ria.ru/20241203/lazareva-1987157307.html
https://ria.ru/20250716/shtraf-2029358307.html
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происшествия, россия, украина, прага, фарида курбангалеева, youtube, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Украина, Прага, Фарида Курбангалеева, YouTube, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд в пятницу огласит приговор по делу Курбангалеевой*

Суд 18 июля вынесет приговор по делу экс-телеведущей Курбангалеевой

CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the PatriarchsФарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов)
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the Patriarchs
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов). Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в пятницу проведет прения сторон по делу бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) об оправдании терроризма, в ходе которых прокурор запросит для нее наказание, суд огласит приговор, сообщила РИА Новости адвокат второго фигуранта Наталья Исаулова.
"В пятницу стороны перейдут к прениям сторон и будет постановлен приговор", - сказала собеседница агентства.
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Накануне суд приступил к рассмотрению дела по существу заочно, так как подсудимые находятся в розыске.
Фарида Курбангалеева* и второй фигурант Алексей Барановский** обвиняются по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма группой лиц с использованием интернета). Курбангалеева* также обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о российской армии).
Адвокат добавила, что суд завершил судебное следствие, как ожидается, в прениях сторон в пятницу прокурор запросит наказание для фигурантов, в этот же день будет провозглашен приговор.
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Как установило следствие, Курбангалеева* опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, умышленно распространяла "под видом достоверных сведений о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины... тем самым Курбангалеева ввела в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности деятельности ВС при проведении СВО, дискредитировала ВС РФ, у общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства".
Кроме того, Курбангалеева* с Барановским** 2024 года разместили в YouTube совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма.
Курбангалеева* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.
* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
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ПроисшествияРоссияУкраинаПрагаФарида КурбангалееваYouTubeФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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