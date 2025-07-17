https://ria.ru/20250717/kurbangaleeva-2029610775.html

Суд в пятницу огласит приговор по делу Курбангалеевой*

Суд в пятницу огласит приговор по делу Курбангалеевой* - РИА Новости, 17.07.2025

Суд в пятницу огласит приговор по делу Курбангалеевой*

Второй западный окружной военный суд в пятницу проведет прения сторон по делу бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана иноагентом, внесена в список... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T06:48:00+03:00

2025-07-17T06:48:00+03:00

2025-07-17T06:48:00+03:00

происшествия

россия

украина

прага

фарида курбангалеева

youtube

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в пятницу проведет прения сторон по делу бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) об оправдании терроризма, в ходе которых прокурор запросит для нее наказание, суд огласит приговор, сообщила РИА Новости адвокат второго фигуранта Наталья Исаулова. "В пятницу стороны перейдут к прениям сторон и будет постановлен приговор", - сказала собеседница агентства. Накануне суд приступил к рассмотрению дела по существу заочно, так как подсудимые находятся в розыске. Фарида Курбангалеева* и второй фигурант Алексей Барановский** обвиняются по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма группой лиц с использованием интернета). Курбангалеева* также обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о российской армии). Адвокат добавила, что суд завершил судебное следствие, как ожидается, в прениях сторон в пятницу прокурор запросит наказание для фигурантов, в этот же день будет провозглашен приговор. Как установило следствие, Курбангалеева* опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, умышленно распространяла "под видом достоверных сведений о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины... тем самым Курбангалеева ввела в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности деятельности ВС при проведении СВО, дискредитировала ВС РФ, у общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства". Кроме того, Курбангалеева* с Барановским** 2024 года разместили в YouTube совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма. Курбангалеева* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.

https://ria.ru/20241203/lazareva-1987157307.html

https://ria.ru/20250716/shtraf-2029358307.html

https://ria.ru/20250716/akunin-2029375779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, украина, прага, фарида курбангалеева, youtube, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)