Рейтинг@Mail.ru
Кубышки расцвели на водоемах в Москве - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
20:22 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/kubyshki-2029800521.html
Кубышки расцвели на водоемах в Москве
Кубышки расцвели на водоемах в Москве - РИА Новости, 17.07.2025
Кубышки расцвели на водоемах в Москве
Кубышки расцвели на московских водоемах, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:22:00+03:00
2025-07-17T20:22:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027370256_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_19a0aad8ca35c38361df0556863d1bbb.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кубышки расцвели на московских водоемах, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На столичных водоемах цветут кубышки. Древнейшие водные растения, появившиеся на Земле 30 миллионов лет назад… Кубышка желтая получила это название неслучайно: форма ее цветка напоминает глиняный сосуд с выпуклыми боками. Такие раньше служили копилками для мелких монеток. Растение легко узнать по крупным цветкам в виде сплюснутого сверху желтого шарика и плавающим в воде листьями в форме сердца", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что кубышка очищает водоемы, по ее листьям могут бегать маленькие утята, а корневище растения способно переносить пересыхание и промерзание водоема зимой.
https://ria.ru/20250717/moskva-2029740229.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027370256_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_451af9a5799231a6c801cfc09065431b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Кубышки расцвели на водоемах в Москве

На московских водоемах расцвели кубышки

© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы Кубышки
Кубышки - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Кубышки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кубышки расцвели на московских водоемах, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На столичных водоемах цветут кубышки. Древнейшие водные растения, появившиеся на Земле 30 миллионов лет назад… Кубышка желтая получила это название неслучайно: форма ее цветка напоминает глиняный сосуд с выпуклыми боками. Такие раньше служили копилками для мелких монеток. Растение легко узнать по крупным цветкам в виде сплюснутого сверху желтого шарика и плавающим в воде листьями в форме сердца", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что кубышка очищает водоемы, по ее листьям могут бегать маленькие утята, а корневище растения способно переносить пересыхание и промерзание водоема зимой.
Пешеходная зона - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Москве обновят свыше 200 зон для отдыха пешеходов
Вчера, 16:51
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала