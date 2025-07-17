https://ria.ru/20250717/kubyshki-2029800521.html
Кубышки расцвели на водоемах в Москве
Кубышки расцвели на водоемах в Москве - РИА Новости, 17.07.2025
Кубышки расцвели на водоемах в Москве
Кубышки расцвели на московских водоемах, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:22:00+03:00
2025-07-17T20:22:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кубышки расцвели на московских водоемах, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На столичных водоемах цветут кубышки. Древнейшие водные растения, появившиеся на Земле 30 миллионов лет назад… Кубышка желтая получила это название неслучайно: форма ее цветка напоминает глиняный сосуд с выпуклыми боками. Такие раньше служили копилками для мелких монеток. Растение легко узнать по крупным цветкам в виде сплюснутого сверху желтого шарика и плавающим в воде листьями в форме сердца", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что кубышка очищает водоемы, по ее листьям могут бегать маленькие утята, а корневище растения способно переносить пересыхание и промерзание водоема зимой.
https://ria.ru/20250717/moskva-2029740229.html
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Кубышки расцвели на водоемах в Москве
На московских водоемах расцвели кубышки
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кубышки расцвели на московских водоемах, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На столичных водоемах цветут кубышки. Древнейшие водные растения, появившиеся на Земле 30 миллионов лет назад… Кубышка желтая получила это название неслучайно: форма ее цветка напоминает глиняный сосуд с выпуклыми боками. Такие раньше служили копилками для мелких монеток. Растение легко узнать по крупным цветкам в виде сплюснутого сверху желтого шарика и плавающим в воде листьями в форме сердца", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что кубышка очищает водоемы, по ее листьям могут бегать маленькие утята, а корневище растения способно переносить пересыхание и промерзание водоема зимой.