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В Кубани предложили Минстрою усовершенствовать градостроительный кодекс - РИА Новости, 17.07.2025
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Краснодарский край
 
18:30 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/kuban-2029769099.html
В Кубани предложили Минстрою усовершенствовать градостроительный кодекс
В Кубани предложили Минстрою усовершенствовать градостроительный кодекс - РИА Новости, 17.07.2025
В Кубани предложили Минстрою усовершенствовать градостроительный кодекс
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края направили обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину по... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:30:00+03:00
2025-07-17T18:30:00+03:00
краснодарский край
россия
краснодарский край
ирек файзуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края направили обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину по вопросу совершенствования градостроительного законодательства. Это обращение парламентарии обсудили на 63-й сессии законодательного собрания региона. Законодательную инициативу изложил глава профильного комитета ЗСК края Владимир Лыбанев. По его словам, комитет подготовил обращение, в котором содержится просьба к Минстрою России рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ в целях распространения действия норм о проведении инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, а также строительного контроля в отношении объектов благоустройства. Комментируя принятый документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что при подготовке документа депутаты исходили из реальной проблематики, с которой приходится сталкиваться на практике исполнителям работ по благоустройству. "Они, в частности, не могут потратить средства, выделяемые из федерального бюджета, на отдельные виды работ, поскольку в Градостроительном кодексе отсутствуют закрепленные понятия таких работ в отношении объектов благоустройства. Аналогичные сложности возникают и при организации процедуры строительного контроля, необходимого для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации", – отметил Бурлачко. Председатель ЗСК добавил, что предлагаемые поправки помогут поспособствовать повышению эффективности работ по благоустройству, устранению ненужных барьеров при их проведении и, как следствие, дальнейшему преображению населенных пунктов.
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россия, краснодарский край, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Краснодарский край, Россия, Краснодарский край, Ирек Файзуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В Кубани предложили Минстрою усовершенствовать градостроительный кодекс

Парламент Кубани предложил Минстрою усовершенствовать градостроительный кодекс

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗаконодательное собрание Краснодарского края
Законодательное собрание Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края направили обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину по вопросу совершенствования градостроительного законодательства. Это обращение парламентарии обсудили на 63-й сессии законодательного собрания региона.
Законодательную инициативу изложил глава профильного комитета ЗСК края Владимир Лыбанев. По его словам, комитет подготовил обращение, в котором содержится просьба к Минстрою России рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ в целях распространения действия норм о проведении инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, а также строительного контроля в отношении объектов благоустройства.
Комментируя принятый документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что при подготовке документа депутаты исходили из реальной проблематики, с которой приходится сталкиваться на практике исполнителям работ по благоустройству.
"Они, в частности, не могут потратить средства, выделяемые из федерального бюджета, на отдельные виды работ, поскольку в Градостроительном кодексе отсутствуют закрепленные понятия таких работ в отношении объектов благоустройства. Аналогичные сложности возникают и при организации процедуры строительного контроля, необходимого для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации", – отметил Бурлачко.
Председатель ЗСК добавил, что предлагаемые поправки помогут поспособствовать повышению эффективности работ по благоустройству, устранению ненужных барьеров при их проведении и, как следствие, дальнейшему преображению населенных пунктов.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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18:19
 
Краснодарский крайРоссияКраснодарский крайИрек ФайзуллинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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