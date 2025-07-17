https://ria.ru/20250717/kuban-2029769099.html

В Кубани предложили Минстрою усовершенствовать градостроительный кодекс

В Кубани предложили Минстрою усовершенствовать градостроительный кодекс - РИА Новости, 17.07.2025

В Кубани предложили Минстрою усовершенствовать градостроительный кодекс

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края направили обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину по... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:30:00+03:00

2025-07-17T18:30:00+03:00

2025-07-17T18:30:00+03:00

краснодарский край

россия

краснодарский край

ирек файзуллин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края направили обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину по вопросу совершенствования градостроительного законодательства. Это обращение парламентарии обсудили на 63-й сессии законодательного собрания региона. Законодательную инициативу изложил глава профильного комитета ЗСК края Владимир Лыбанев. По его словам, комитет подготовил обращение, в котором содержится просьба к Минстрою России рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ в целях распространения действия норм о проведении инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, а также строительного контроля в отношении объектов благоустройства. Комментируя принятый документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что при подготовке документа депутаты исходили из реальной проблематики, с которой приходится сталкиваться на практике исполнителям работ по благоустройству. "Они, в частности, не могут потратить средства, выделяемые из федерального бюджета, на отдельные виды работ, поскольку в Градостроительном кодексе отсутствуют закрепленные понятия таких работ в отношении объектов благоустройства. Аналогичные сложности возникают и при организации процедуры строительного контроля, необходимого для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации", – отметил Бурлачко. Председатель ЗСК добавил, что предлагаемые поправки помогут поспособствовать повышению эффективности работ по благоустройству, устранению ненужных барьеров при их проведении и, как следствие, дальнейшему преображению населенных пунктов.

https://ria.ru/20250717/tishina-2029767480.html

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россия, краснодарский край, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)