https://ria.ru/20250717/kuban-2029723246.html

Программирование, спорт, патриотизм: как развивают допобразование на Кубани

Программирование, спорт, патриотизм: как развивают допобразование на Кубани - РИА Новости, 17.07.2025

Программирование, спорт, патриотизм: как развивают допобразование на Кубани

За последние 10 лет Краснодарский край совершил рывок по целому ряду направлений развития. Особое внимание власти региона уделяют воспитанию подрастающего... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:06:00+03:00

2025-07-17T16:06:00+03:00

2025-07-17T16:06:00+03:00

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За последние 10 лет Краснодарский край совершил рывок по целому ряду направлений развития. Особое внимание власти региона уделяют воспитанию подрастающего поколения – ведь это залог успешного будущего края и всей России, сообщил журналистам на празднике в День защиты детей в 2025 году в Краснодаре губернатор Вениамин Кондратьев. Важную роль в этом играет дополнительное образование – эта сфера является предметом пристального внимания регионального правительства. Сегодня в каждой второй школе региона открыты центры дополнительного образования – "Точки роста", а число воспитанников организаций допобразования увеличилось на 76 тысяч за десять лет. Подробнее о том, в каких направлениях могут развиваться юные жители Кубани и что вызывает у них наибольший интерес, – в материале РИА Новости. В топе интересов спорт и туризм Сейчас на Кубани порядка 79% детей дополнительно развивают свои способности и таланты. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки Краснодарского края, в первом полугодии 2025 года дополнительное образование получали 685 тысяч человек, что на 47 тысяч больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего, по данным министерства образования и науки региона, в Краснодарском крае работает порядка 600 организаций дополнительного образования – дворцы творчества, спортшколы, художественные школы, эколого-биологические центры, станции юных техников, центры допобразования. Наибольший интерес у ребят традиционно вызывает спорт – учреждения физкультурно-спортивной направленности по итогам 2024 года посещали более 37% детей в возрасте от 5 до 18 лет. На втором месте по популярности – художественная направленность, творчеством занимаются почти 21,5% ребят. В последнее время в регионе растет популярность туристско-краеведческой сферы. Появляются новые туркружки – и дети охотно туда идут. Особенно такое направление востребовано в период летних каникул. Под руководством опытных инструкторов школьники участвуют в многодневных походах и однодневных экскурсиях. "Точки роста" для школьников Одна из первоочередных задач дополнительного образования – активно вовлекать подрастающее поколение в техническую и естественнонаучную области, чтобы ориентировать их на современные профессии, за которыми – будущее. Сделать это планируют как раз за счет центров "Точка роста", оснащенных самым современным оборудованием. Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края определен порядок проведения отбора общеобразовательных организаций для создания таких центров. "Точки роста" уже работают в половине школ региона. Это современные центры для всестороннего развития способностей юных жителей Кубани. Всего их открыто в сельских школах региона 605. В таких центрах ребята осваивают новые технологии, изучают компьютерные программы и робототехнику, проводят опыты и работают над проектами, учатся создавать видеоролики, презентации и мини-фильмы, готовятся к региональным и всероссийским олимпиадам. Здесь работают медиа-, дизайн- и 3D-лаборатории и многое другое. "Сформировать условия для развития допобразования в школах помог национальный проект "Образование". Инфраструктура, созданная благодаря нацпроекту, насчитывает 605 центров "Точка роста", шесть школьных технопарков "Кванториум", четыре центра "IT-куб", в 401 школе обновлено компьютерное оборудование", – отмечают в краевом министерстве образования и науки. Такие данные были приведены на совещании по вопросам развития системы дополнительного образования, в том числе технической направленности, в рамках форума "Инженерные кадры – будущее Кубани", который проходил в Новороссийске в конце 2024 года. Также отмечается, что за годы реализации нацпроекта уже более полумиллиона школьников получили новые возможности для развития своих навыков в системе урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования. Курирует работу "Точек роста" в регионе министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Защита от негативного влияния Развитие допобразования выполняет еще одну очень важную для общества функцию. Помимо гармоничного развития личности, эта работа является профилактикой подростковой преступности, помогая ребятам не пойти по "кривой дорожке", а найти для себя другие, более позитивные интересы. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка 9 июля. По его словам, на Кубани живет 1,3 миллиона детей, которых надо защитить от негативного влияния. "Мы отвечаем за безопасный и развивающийся край, а в основе успеха – именно подрастающее поколение. Важно знать, чем они живут, особенно дети из неблагополучных семей", – подчеркнул на заседании Вениамин Кондратьев. По его мнению, заниматься этим вопросом должны не только подразделения по делам несовершеннолетних, но и муниципальные команды. Необходимо качественное межведомственное взаимодействие. "Надо предоставить детям возможность разнообразного отдыха и дополнительного образования, развития творческих способностей. Для тех, кто захочет, – обеспечить занятость. Спортивные секции должны работать по 12 часов в сутки, становиться центрами активности", – заявил глава региона. Здесь важно действовать системно, поэтому власти Краснодарского края не забывают поддерживать педагогов, ведь без их опыта, профессионализма, энергии и самоотдачи невозможно достигнуть поставленных целей. Кроме того, в целях поддержки педагогов и выявления лучших практик ежегодно проводится региональный конкурс "Сердце отдаю детям", организованный Минобразования Краснодарского края, краевой организацией Общероссийского профсоюза образования и Региональным методическим центром дополнительного образования детей Краснодарского края. Воспитывать патриотизм и силу духа Важной частью дополнительных общеобразовательных программ является воспитание на основе культурных и духовно-нравственных ценностей российского общества и государства. В 2024 году в Динском районе Краснодарского края по поручению губернатора был открыт Военно-патриотический центр "Патриот" им. Героя РФ, генерала армии В. Г. Казанцева. За лето здесь проведут четыре смены для допризывной молодежи. Помимо отдыха и оздоровления ребята знакомятся с престижными военными профессиями, занимаются физподготовкой, осваивают навыки стрельбы, медицины, ориентирования на местности. А еще за последние десять лет на Кубани открыли 32 центра единоборств. Новый Дворец самбо в краснодарском "Городе спорта" в 2024 году посетил президент РФ Владимир Путин. Глава государства высоко оценил работу губернатора в развитии самбо и спорта в целом. До конца 2025 года в каждом муниципалитете Краснодарского края появятся многофункциональные центры единоборств, где будут изучать философию силы без агрессии. Воспитание молодого поколения тесно связано с почитанием памяти предков. За десять лет в регионе произошел расцвет казачьей культуры. По инициативе губернатора в образовательных учреждениях внедряется система казачьего воспитания – от детских садов до колледжей и вузов. Учреждения образования активно взаимодействуют с Союзом казачьей молодежи Кубани, который сегодня объединяет более 127 тысяч человек. Как отметил Вениамин Кондратьев, выступая на празднике в честь Дня защиты детей в Краснодаре, все ребята очень разные, но каждый по-своему одарен и талантлив. Он пожелал наслаждаться этим счастливым и беззаботным временем, изучать мир и не спешить взрослеть. "Растите счастливыми и достойными людьми. Настоящими сынами Отечества, потому что в ваших руках будущее Кубани и России. Как и все родители, верю, что вы станете успешными. В будущем будете менять нашу жизнь к лучшему, и обязательно удивите всех нас своими талантами. А мы – взрослые, сделаем все, чтобы у вас это получилось", – сказал губернатор. Итак, благодаря развитию системы дополнительного образования на Кубани для всех желающих ребят открываются большие возможности личностного и профессионального роста. В регионе есть все условия, чтобы не импортировать талантливые кадры, а выращивать их с нуля.

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https://ria.ru/20250714/kuban-2029110900.html

https://ria.ru/20250708/semya-2028022998.html

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вениамин кондратьев, краснодарский край, россия, спорт