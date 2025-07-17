https://ria.ru/20250717/krasnodar-2029593908.html

В Краснодаре объявили ракетную опасность

В Краснодаре объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.07.2025

В Краснодаре объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Краснодаре, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T01:52:00+03:00

2025-07-17T01:52:00+03:00

2025-07-17T01:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Краснодаре, сообщается в приложении МЧС РФ. "РСЧС, Краснодар. Внимание! "Ракетная опасность". Сохраняйте спокойствие. Необходимо повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала "Отбой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодар

россия

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность