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Россия открыта к сотрудничеству в космосе, заявила Захарова - РИА Новости, 17.07.2025
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16:29 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/kosmos-2029727528.html
Россия открыта к сотрудничеству в космосе, заявила Захарова
Россия открыта к сотрудничеству в космосе, заявила Захарова - РИА Новости, 17.07.2025
Россия открыта к сотрудничеству в космосе, заявила Захарова
Москва готова сотрудничать в космическом пространстве со всеми заинтересованными сторонами, международные проекты должны строиться в мирном космосе, заявила... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:29:00+03:00
2025-07-17T16:29:00+03:00
россия
москва
байконур (город)
мария захарова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва готова сотрудничать в космическом пространстве со всеми заинтересованными сторонами, международные проекты должны строиться в мирном космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия, будучи первооткрывательницей космоса, продолжает славные традиции отечественной космонавтики и настроена на конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными участниками космической деятельности. Накопленный общий опыт создает хорошую базу для развития взаимовыгодного равноправного сотрудничества на орбите без искусственных разделительных линий, закрытых альянсов или каких-то односторонних стандартов. А ключевой предпосылкой для реализации подобных международных проектов является сохранение космоса мирным", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Москва "последовательно выступает в пользу предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, недопущение его превращения в сферу военного противостояния". "В этом контексте важное значение имеет объединение международных усилий в пользу скорейшего начала переговоров по предотвращению гонки вооружения в космосе, по разработке международного юридически обязывающего инструмента по недопущению этой самой гонки, которая бы запрещала размещение любого вида оружия в космосе, применение силы, угрозы силы в отношении космических объектов или с их помощью", - подчеркнула Захарова. Ровно 50 лет назад состоялась стыковка советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон". Это был первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран. Миссия вошла в историю как "рукопожатие в космосе" и стала символом разрядки международной напряженности. Ракета с кораблем "Союз-19" с Леоновым и Кубасовым на борту стартовала в 15.20 мск 15 июля 1975 года с Байконура. Ракета "Сатурн-1В" с кораблем "Аполлон" стартовала в 22.50 мск. Касание кораблей произошло в 19.09 мск 17 июля. За рукопожатием командиров экипажей Леонова и Стаффорда по телевизору наблюдали около миллиарда человек. Экипажи побывали друг у друга в кораблях и дали пресс-конференцию с орбиты. Спуск с орбиты "Союза" начался 21 июля. В расчетном районе Казахской ССР корабль приземлился в 13.51. Американский корабль совершил посадку 25 июля в 0.18 мск в Тихом океане.
https://ria.ru/20250717/kosmos-2029602283.html
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россия, москва, байконур (город), мария захарова
Россия, Москва, Байконур (город), Мария Захарова
Россия открыта к сотрудничеству в космосе, заявила Захарова

Захарова: РФ готова сотрудничать в космосе со всеми заинтересованными сторонами

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва готова сотрудничать в космическом пространстве со всеми заинтересованными сторонами, международные проекты должны строиться в мирном космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия, будучи первооткрывательницей космоса, продолжает славные традиции отечественной космонавтики и настроена на конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными участниками космической деятельности. Накопленный общий опыт создает хорошую базу для развития взаимовыгодного равноправного сотрудничества на орбите без искусственных разделительных линий, закрытых альянсов или каких-то односторонних стандартов. А ключевой предпосылкой для реализации подобных международных проектов является сохранение космоса мирным", - сказала Захарова на брифинге.
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Она подчеркнула, что Москва "последовательно выступает в пользу предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, недопущение его превращения в сферу военного противостояния".
"В этом контексте важное значение имеет объединение международных усилий в пользу скорейшего начала переговоров по предотвращению гонки вооружения в космосе, по разработке международного юридически обязывающего инструмента по недопущению этой самой гонки, которая бы запрещала размещение любого вида оружия в космосе, применение силы, угрозы силы в отношении космических объектов или с их помощью", - подчеркнула Захарова.
Ровно 50 лет назад состоялась стыковка советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон". Это был первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран. Миссия вошла в историю как "рукопожатие в космосе" и стала символом разрядки международной напряженности.
Ракета с кораблем "Союз-19" с Леоновым и Кубасовым на борту стартовала в 15.20 мск 15 июля 1975 года с Байконура. Ракета "Сатурн-1В" с кораблем "Аполлон" стартовала в 22.50 мск. Касание кораблей произошло в 19.09 мск 17 июля. За рукопожатием командиров экипажей Леонова и Стаффорда по телевизору наблюдали около миллиарда человек. Экипажи побывали друг у друга в кораблях и дали пресс-конференцию с орбиты.
Спуск с орбиты "Союза" начался 21 июля. В расчетном районе Казахской ССР корабль приземлился в 13.51. Американский корабль совершил посадку 25 июля в 0.18 мск в Тихом океане.
Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после приземления. 1975 год - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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РоссияМоскваБайконур (город)Мария Захарова
 
 
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