Жителя Урала оштрафовали за отказ от контракта с Минобороны
Житель Свердловской области вернет государству 900 тыс руб за отказ от контракта
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Жителя Камышлова Свердловской области, который отказался от контракта с министерством обороны РФ после обучения по военной программе вуза, обязали вернуть государству более 900 тысяч рублей, затраченных на его подготовку, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным инстанции, в 2017 году молодой человек заключил договор с министерством обороны РФ об обучении по программе военной подготовки в центре при Уральском федеральном университете, а также о дальнейшем прохождении военной службы по контракту.
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"Но в декабре 2022 года он был отчислен из учебного военного центра, так как отказался заключать контракт о дальнейшем прохождении военной службы с Минобороны России. Срок обучения составил 5 лет 3 месяца. Согласно расчету средств федерального бюджета, сумма денежных средств, затраченных на его военную подготовку, составила 929 912 рублей", – говорится в сообщении пресс-службы.
Военный прокурор Екатеринбургского гарнизона обратился в Камышловский районный суд с иском к 28-летнему мужчине о возмещении средств федерального бюджета.
"Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме и взыскал с гражданина 929 912 рублей – средства, затраченные на обучение, а также госпошлину в размере 23 598 рублей", – заключили в суде.
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