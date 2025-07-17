https://ria.ru/20250717/kontrakt-2029754159.html

Жителя Урала оштрафовали за отказ от контракта с Минобороны

Жителя Урала оштрафовали за отказ от контракта с Минобороны - РИА Новости, 17.07.2025

Жителя Урала оштрафовали за отказ от контракта с Минобороны

Жителя Камышлова Свердловской области, который отказался от контракта с министерством обороны РФ после обучения по военной программе вуза, обязали вернуть... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:36:00+03:00

2025-07-17T17:36:00+03:00

2025-07-17T17:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

камышлов

свердловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

уральский федеральный университет

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Жителя Камышлова Свердловской области, который отказался от контракта с министерством обороны РФ после обучения по военной программе вуза, обязали вернуть государству более 900 тысяч рублей, затраченных на его подготовку, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По данным инстанции, в 2017 году молодой человек заключил договор с министерством обороны РФ об обучении по программе военной подготовки в центре при Уральском федеральном университете, а также о дальнейшем прохождении военной службы по контракту. "Но в декабре 2022 года он был отчислен из учебного военного центра, так как отказался заключать контракт о дальнейшем прохождении военной службы с Минобороны России. Срок обучения составил 5 лет 3 месяца. Согласно расчету средств федерального бюджета, сумма денежных средств, затраченных на его военную подготовку, составила 929 912 рублей", – говорится в сообщении пресс-службы.Военный прокурор Екатеринбургского гарнизона обратился в Камышловский районный суд с иском к 28-летнему мужчине о возмещении средств федерального бюджета. "Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме и взыскал с гражданина 929 912 рублей – средства, затраченные на обучение, а также госпошлину в размере 23 598 рублей", – заключили в суде.

https://ria.ru/20241105/gosizmena-1981871886.html

камышлов

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

камышлов, свердловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), уральский федеральный университет, происшествия