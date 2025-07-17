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Жителя Урала оштрафовали за отказ от контракта с Минобороны - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:36 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/kontrakt-2029754159.html
Жителя Урала оштрафовали за отказ от контракта с Минобороны
Жителя Урала оштрафовали за отказ от контракта с Минобороны - РИА Новости, 17.07.2025
Жителя Урала оштрафовали за отказ от контракта с Минобороны
Жителя Камышлова Свердловской области, который отказался от контракта с министерством обороны РФ после обучения по военной программе вуза, обязали вернуть... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:36:00+03:00
2025-07-17T17:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
камышлов
свердловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
уральский федеральный университет
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Жителя Камышлова Свердловской области, который отказался от контракта с министерством обороны РФ после обучения по военной программе вуза, обязали вернуть государству более 900 тысяч рублей, затраченных на его подготовку, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По данным инстанции, в 2017 году молодой человек заключил договор с министерством обороны РФ об обучении по программе военной подготовки в центре при Уральском федеральном университете, а также о дальнейшем прохождении военной службы по контракту. &quot;Но в декабре 2022 года он был отчислен из учебного военного центра, так как отказался заключать контракт о дальнейшем прохождении военной службы с Минобороны России. Срок обучения составил 5 лет 3 месяца. Согласно расчету средств федерального бюджета, сумма денежных средств, затраченных на его военную подготовку, составила 929 912 рублей&quot;, – говорится в сообщении пресс-службы.Военный прокурор Екатеринбургского гарнизона обратился в Камышловский районный суд с иском к 28-летнему мужчине о возмещении средств федерального бюджета. "Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме и взыскал с гражданина 929 912 рублей – средства, затраченные на обучение, а также госпошлину в размере 23 598 рублей", – заключили в суде.
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камышлов
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камышлов, свердловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), уральский федеральный университет, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Камышлов, Свердловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Уральский федеральный университет, Происшествия
Жителя Урала оштрафовали за отказ от контракта с Минобороны

Житель Свердловской области вернет государству 900 тыс руб за отказ от контракта

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Жителя Камышлова Свердловской области, который отказался от контракта с министерством обороны РФ после обучения по военной программе вуза, обязали вернуть государству более 900 тысяч рублей, затраченных на его подготовку, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным инстанции, в 2017 году молодой человек заключил договор с министерством обороны РФ об обучении по программе военной подготовки в центре при Уральском федеральном университете, а также о дальнейшем прохождении военной службы по контракту.
«

"Но в декабре 2022 года он был отчислен из учебного военного центра, так как отказался заключать контракт о дальнейшем прохождении военной службы с Минобороны России. Срок обучения составил 5 лет 3 месяца. Согласно расчету средств федерального бюджета, сумма денежных средств, затраченных на его военную подготовку, составила 929 912 рублей", – говорится в сообщении пресс-службы.

Военный прокурор Екатеринбургского гарнизона обратился в Камышловский районный суд с иском к 28-летнему мужчине о возмещении средств федерального бюджета.
"Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме и взыскал с гражданина 929 912 рублей – средства, затраченные на обучение, а также госпошлину в размере 23 598 рублей", – заключили в суде.
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Специальная военная операция на УкраинеКамышловСвердловская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Уральский федеральный университетПроисшествия
 
 
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