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Томский центр "Мой бизнес" оказал более 600 консультаций предпринимателям
Томский центр "Мой бизнес" оказал более 600 консультаций предпринимателям - РИА Новости, 17.07.2025
Томский центр "Мой бизнес" оказал более 600 консультаций предпринимателям
Областной центр "Мой бизнес" оказал 606 консультаций предпринимателям Томской области с января по июнь 2025 года, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:00:00+03:00
2025-07-17T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Областной центр "Мой бизнес" оказал 606 консультаций предпринимателям Томской области с января по июнь 2025 года, сообщает пресс-служба администрации региона. "Чаще всего обратившиеся задавали вопросы о получении грантов, льготном кредитовании, интересовались, как подать заявки на услуги для бизнеса или принять участие в фестивалях и ярмарках при поддержке центра", — пояснила директор регионального центра "Мой бизнес" Ольга Нужная, ее слова приводит пресс-служба. Центр "Мой бизнес" оказывает бесплатные консультационные услуги бизнесменам и тем, кто желает стать предпринимателями, подчеркнули в пресс-службе администрации. Также посетителям доступны консультации приглашенных экспертов по налогообложению и бухгалтерскому учету, по продажам, охране труда, авторскому праву, личному бюджету, пенсионному вопросу, страхованию. Региональный центр оказывает поддержку предпринимателям по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Томская область
Томский центр "Мой бизнес" оказал более 600 консультаций предпринимателям
Центр "Мой бизнес" провел 606 консультаций предпринимателям Томской области
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Областной центр "Мой бизнес" оказал 606 консультаций предпринимателям Томской области с января по июнь 2025 года, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Чаще всего обратившиеся задавали вопросы о получении грантов, льготном кредитовании, интересовались, как подать заявки на услуги для бизнеса или принять участие в фестивалях и ярмарках при поддержке центра", — пояснила директор регионального центра "Мой бизнес" Ольга Нужная, ее слова приводит пресс-служба.
Центр "Мой бизнес" оказывает бесплатные консультационные услуги бизнесменам и тем, кто желает стать предпринимателями, подчеркнули в пресс-службе администрации. Также посетителям доступны консультации приглашенных экспертов по налогообложению и бухгалтерскому учету, по продажам, охране труда, авторскому праву, личному бюджету, пенсионному вопросу, страхованию.
Региональный центр оказывает поддержку предпринимателям по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".