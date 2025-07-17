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Умерла исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby Конни Фрэнсис - РИА Новости, 17.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:13 17.07.2025 (обновлено: 17:14 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/konni-2029747161.html
Умерла исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby Конни Фрэнсис
Умерла исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby Конни Фрэнсис - РИА Новости, 17.07.2025
Умерла исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby Конни Фрэнсис
Американская поп-певица Конни Фрэнсис (имя при рождении - Кончетта Роза Мария Франконеро), исполнительница хита Pretty Little Baby, ставшего вирусным на TikTok... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:13:00+03:00
2025-07-17T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Американская поп-певица Конни Фрэнсис (имя при рождении - Кончетта Роза Мария Франконеро), исполнительница хита Pretty Little Baby, ставшего вирусным на TikTok и других платформах, скончалась в возрасте 87 лет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на ее агента Рона Робертса. "С тяжелым сердцем и чувством глубокой печали я сообщаю вам о кончине минувшей ночью (по местному времени - ред.) моего дорогого друга Конни Фрэнсис. Я знаю, что Конни бы одобрила, если бы ее поклонники одними из первых узнали эту новость. Дополнительные подробности будут позже", - цитирует издание слова Робертса. В июле Фрэнсис была госпитализирована с сильными болями. Звезда 1950-х и 1960-х годов была известна по таким композициям, как Who"s Sorry Now, Where the Boys Are и Stupid Cupid. Но в последнее время ее песня 1962 года Pretty Little Baby вновь обрела популярность и стала вирусной на TikTok, где пользователи выкладывали многочисленные видеоролики, подготовленные с использованием этого хита.
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Культура, NBC, В мире
Умерла исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby Конни Фрэнсис

NBC: американская поп-певица Конни Фрэнсис умерла в возрасте 87 лет

© AP PhotoКонни Фрэнсис
Конни Фрэнсис - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo
Конни Фрэнсис. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Американская поп-певица Конни Фрэнсис (имя при рождении - Кончетта Роза Мария Франконеро), исполнительница хита Pretty Little Baby, ставшего вирусным на TikTok и других платформах, скончалась в возрасте 87 лет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на ее агента Рона Робертса.
"С тяжелым сердцем и чувством глубокой печали я сообщаю вам о кончине минувшей ночью (по местному времени - ред.) моего дорогого друга Конни Фрэнсис. Я знаю, что Конни бы одобрила, если бы ее поклонники одними из первых узнали эту новость. Дополнительные подробности будут позже", - цитирует издание слова Робертса.
В июле Фрэнсис была госпитализирована с сильными болями. Звезда 1950-х и 1960-х годов была известна по таким композициям, как Who"s Sorry Now, Where the Boys Are и Stupid Cupid. Но в последнее время ее песня 1962 года Pretty Little Baby вновь обрела популярность и стала вирусной на TikTok, где пользователи выкладывали многочисленные видеоролики, подготовленные с использованием этого хита.
 
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