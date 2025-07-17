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Потсдамская конференция (1945)

Потсдамская конференция (1945) - РИА Новости, 17.07.2025

Потсдамская конференция (1945)

Потсдамская (Берлинская) конференция – конференция глав правительств стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. Проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года в... РИА Новости, 17.07.2025

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Потсдамская (Берлинская) конференция – конференция глав правительств стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. Проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года в городе Потсдам (близ Берлина). Конференция закрепила победу стран антигитлеровской коалиции над фашистской Германией и обсудила проблемы послевоенного устройства Европы.Советскую делегацию возглавлял Иосиф Сталин, американскую после смерти Франклина Рузвельта в апреле 1945 года – президент Гарри Трумэн, английскую – премьер-министр Уинстон Черчилль, а с 28 июля после победы на парламентских выборах лейбористской партии Клемент Эттли. В работе конференции принимали участие также руководители внешнеполитических ведомств великих держав, военные представители.Место проведения Потсдамской конференции, в отличие от Ялтинской, было определено без серьезных споров между союзниками. В Москве организация встречи в освобожденном советскими войсками Берлине в советской зоне оккупации рассматривалась как признание заслуг и вклада Советского Союза и его армии в разгром фашизма и освобождение народов Европы от нацистской тирании. Так как Берлин был сильно разрушен, выбор пал на расположенный поблизости от него старинный Потсдам, где хорошо сохранился дворец Цецилиенхоф. Выбор Потсдама имел и глубоко символическое значение: в самом центре Потсдама 21 марта 1933 года фельдмаршал и рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург скрепил рукопожатием назначение Адольфа Гитлера канцлером Германии.Центральное место в ходе переговоров занимали вопросы европейского урегулирования, прежде всего германский. Опираясь на решения Ялтинской конференции 1945 года и на предложения, подготовленные Европейской консультативной комиссией, участники конференции выработали соглашение "Политические и экономические принципы, которыми необходимо руководствоваться при обращении с Германией в начальный контрольный период". Они обязались проводить в отношении Германии согласованную политику и постановили, что верховная власть в Германии будет осуществляться главнокомандующими вооруженными силами оккупационных держав, каждым в своей зоне оккупации, а по вопросам, затрагивавшим Германию в целом, – ими совместно в качестве членов Контрольного совета. Целями оккупации объявлялись демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии.Предусматривалось полное разоружение Германии, упразднение ее вооруженных сил, СС, СА, СД, гестапо – со всеми штабами, организациями, учреждениями, учебными заведениями, ликвидация германской военной промышленности или контроль над ней, уничтожение или сдача союзникам всего вооружения и амуниции германской армии. Потсдамская конференция постановила ликвидировать Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, ее филиалы, подконтрольные организации и учреждения, отменить нацистские законы, предать суду военных преступников и всех, кто участвовал в планировании и осуществлении зверств, удалить активных нацистов с общественных постов, а также с ответственных должностей в частных фирмах. Для суда над главными военными преступниками учреждался Международный военный трибунал. В целях обеспечения демократического развития Германии планировалось реорганизовать систему образования, правосудия и местного самоуправления, разрешить и поддержать деятельность демократических политических партий. В рамках решения задачи по уничтожению германского военного потенциала предусматривалось, наряду с запретом производства вооружений, осуществить децентрализацию германской экономики и ликвидировать ее чрезмерную концентрацию в виде картелей, синдикатов, трестов и т. п. Рассматривая Германию как единое экономическое и политическое целое, участники Потсдамской конференции договорились учредить центральные германские административные органы (финансов, транспорта, коммуникаций, внешней торговли и промышленности), действующие под руководством Контрольного совета. Последний должен был размещаться в Берлине, который переходил под совместное управление СССР, США, Великобритании и Франции.Специальным соглашением "Репарации с Германии" определялось, что державы получат репарации из своих зон оккупации и за счет германских вложений за границей, а СССР дополнительно к этому – 25 % изымаемого из западных зон промышленного оборудования, не являющегося необходимым для германской мирной экономики (из них 15 % в обмен на эквивалентные поставки угля, продовольствия, сырья и других материалов). Из своей доли репараций СССР должен был удовлетворить репарационные претензии Польши. СССР отказывался от претензий на золото, захваченное в Германии западными державами, на акции германских предприятий в западных зонах оккупации и на германские активы во всех странах, за исключением Болгарии, Финляндии, Венгрии, Румынии и Восточной Австрии. Со своей стороны США и Великобритания отказывались от претензий на акции германских предприятий в советской зоне оккупации и на германские активы в вышеназванных странах. Участники конференции приняли решение о разделе поровну между собой надводного, военно-морского и торгового флотов Германии, а также ее подводного флота (после уничтожения большей его части).Конференция постановила передать СССР город Кенигсберг (с 1946 года – Калининград) и прилегающий район. После острой дискуссии была определена западная граница Польши по рекам Одер и Западная Нейсе. В состав Польши передавались также часть Восточной Пруссии, не поставленная под управление СССР, и бывший вольный город Данциг (ныне Гданьск). Определение границ Польши подкреплялось решением о выселении с ее территории немецкого населения (оно выселялось также из Венгрии и Чехословакии).Конференция учредила Совет министров иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции и Китая, на который была возложена подготовка мирного урегулирования с бывшими союзниками Германии (Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией), а после создания общегерманского правительства – подготовка мирного договора с Германией.В ходе Потсдамской конференции СССР подтвердил свое обязательство не позднее трех месяцев после капитуляции Германии объявить войну Японии.Находясь в Потсдаме, Трумэн узнал об успешных испытаниях ядерной бомбы в США и проинформировал о них Черчилля, а затем и Сталина. Британский премьер очень обрадовался, так как новое оружие, по его мнению, смещало баланс сил в мире в пользу Запада. Сталин же воспринял новость равнодушно, чем смутил западных лидеров.По мнению историков, Трумэн и Черчилль были убеждены: Сталин не понял, что президент США имел в виду атомную бомбу. Однако, как свидетельствуют ранее рассекреченные архивные документы советской разведки, руководство СССР было в курсе американских атомных разработок. А детальное описание первой американской атомной бомбы оказалось в распоряжении советского руководства и ученых еще за 12 дней до того, как ее собрали, рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в сентябре 2019 года.По мнению военных историков, потсдамская конференция подвела черту под шестилетним периодом Второй мировой войны и обозначила исторический рубеж между войной и миром. Вместе с тем она отразила новую ситуацию, возникшую в мире в результате победы стран антигитлеровской коалиции над блоком государств-агрессоров.В целом, как отмечают историки, участникам Потсдамской конференции удалось на время смягчить наметившиеся разногласия и не допустить открытого разрыва между собой.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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справки, ссср, сша, великобритания, уинстон черчилль, гарри трумэн, иосиф сталин (джугашвили), история, великая отечественная война (1941-1945)