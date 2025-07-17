https://ria.ru/20250717/kondratev-2029646108.html

Кондратьев поручил завершить в срок все работы по нацпроектам на Кубани

Кондратьев поручил завершить в срок все работы по нацпроектам на Кубани - РИА Новости, 17.07.2025

Кондратьев поручил завершить в срок все работы по нацпроектам на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил на совещании по реализации нацпроектов в крае завершить в срок все строительные работы в рамках этих... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:28:00+03:00

2025-07-17T11:28:00+03:00

2025-07-17T11:28:00+03:00

краснодарский край

вениамин кондратьев

кореновский район

геленджик

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил на совещании по реализации нацпроектов в крае завершить в срок все строительные работы в рамках этих проектов, сообщает пресс-служба администрации региона. "Традиционно обсуждаем текущую ситуацию с реализацией нацпроектов за полугодие – что уже удалось сделать и где нужно ускорить темпы. Всего на решение задач в рамках национальных проектов в 2025 году предусмотрели 64 миллиарда рублей, и они должны быть использованы эффективно. Мы участвуем в нацпроектах для того, чтобы развивать социальную и коммунальную инфраструктуру, меняя к лучшему облик наших городов и станиц, повышать качество жизни кубанцев и уровень отдыха тех, кто приезжает к нам. Поэтому все запланированные строительные работы необходимо завершить в срок", – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании, его слова приводит пресс-служба. Подробно о реализации нацпроектов в первом полугодии 2025 года рассказала на совещании директор департамента организации проектной деятельности Краснодарского края Светлана Герих. "По состоянию на 9 июля, на реализацию национальных проектов перечислено финансирование из всех источников в сумме 27,9 миллиарда рублей, или 43,6 процента от плановых назначений. Это выше, чем в среднем по Южному Федеральному округу на 2,7 процента, – сказала Светлана Герих, ее слова приводит пресс-служба. Отдельное внимание на совещании, по данным пресс-службы, уделили объектам благоустройства. В Геленджике делают пешеходную зону на улице Ленина. Она будет в гранитном исполнении от улицы Островского до Первомайского сквера. В Горячем Ключе приводят в порядок общественную территорию вокруг Дома культуры в станице Суздальской. В Кореновском районе – парк на улице Павленко, а в Краснодаре – сквер имени Захария Чепеги. Вениамин Кондратьев поручил завершить работы на всех объектах осенью. Главы муниципалитетов отчитались о том, что сроки не будут нарушены. Всего в Краснодарском крае реализуют 12 национальных проектов: "Продолжительная и активная жизнь", "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", "Инфраструктура для жизни" "Кадры", "Международная кооперация и экспорт", "Беспилотные авиационные системы", "Туризм и гостеприимство", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", "Экологическое благополучие", "Эффективная и конкурентная экономика", "Молодежь и дети", "Семья".

https://ria.ru/20250717/kuban-2029644853.html

кореновский район

геленджик

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вениамин кондратьев, кореновский район, геленджик, краснодарский край