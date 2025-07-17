https://ria.ru/20250717/kondratev-2029645861.html

Кондратьев: в Красноармейском районе собрано уже 198 тысяч тонн пшеницы

Кондратьев: в Красноармейском районе собрано уже 198 тысяч тонн пшеницы - РИА Новости, 17.07.2025

Кондратьев: в Красноармейском районе собрано уже 198 тысяч тонн пшеницы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил на рабочей встрече в Красноармейском районе, что в ходе уборочной кампании в муниципалитете собрано... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:27:00+03:00

2025-07-17T11:27:00+03:00

2025-07-17T11:27:00+03:00

краснодарский край

красноармейский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил на рабочей встрече в Красноармейском районе, что в ходе уборочной кампании в муниципалитете собрано 198 тысяч тонн озимой пшеницы, сообщает пресс-служба администрации региона. "Красноармейский район – один из опорных муниципалитетов Кубани, с традиционно сильным агропромышленным комплексом. Сейчас в разгаре уборочная кампания, которая проходит в условиях засухи. Наши аграрии ведут настоящую битву за урожай, и Красноармейский район вносит свой весомый вклад. В муниципалитете уже убрали 80 процентов площади. Намолочено 198 тысяч тонн озимой пшеницы – средняя урожайность составила 66 центнеров с гектара. Всего собрали 230 тысяч тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур. Благодарен всем, кто трудится в полях и на предприятиях за такой результат", - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи, его слова приводит пресс-служба. Глава Кубани также рассказал, что осенью ожидается урожай риса на уровне прошлого года, и напомнил, что Красноармейский район – основной рисосеющий муниципалитет края. Вице-губернатор региона Андрей Коробка доложил на встрече, что в общем объеме валовой продукции экономики района удельный вес сельского хозяйства составляет порядка 24,4%, сообщает пресс-служба администрации края. Для аграриев сохранены меры поддержки, а точками роста могут стать закладка 107,5 гектаров садов по интенсивным и суперинтенсивным технологиям, 42 гектара питомников, а также увеличение производства овощей за счет строительства теплиц и создания сельхозпотребительских кооперативов. В области животноводства ведется реконструкция хозяйств, отмечено более активное участие в программах "Агростартап" и "Семейные фермы". На встрече с активом Красноармейского района также обсудили вопросы экономического и социального развития муниципалитета. "Финансовая устойчивость каждого муниципалитета создает возможности для дальнейшего развития всего Краснодарского края и решения вопросов жителей. Со своей стороны регион всегда готов оказывать поддержку. В 2025 году в Красноармейский район направим 3,2 миллиарда рублей в виде субсидий, дотаций и субвенций, в том числе на строительство социальных объектов, капитальный ремонт коммунальных сетей. Все это поможет улучшить качество жизни людей", – сказал Вениамин Кондратьев на встрече, его слова приводит пресс-служба. Вице-губернатор края Александр Руппель отметил эффективную работу команды муниципалитета по привлечению инвестиций, сообщила пресс-служба администрации края. За полтора года в Красноармейском районе заключено 12 новых соглашений на сумму более 2 миллиардов рублей. "Всего сейчас в активной стадии 16 проектов на сумму почти 48 миллиардов рублей. Что касается малого и среднего бизнеса – на его долю приходится 90 процентов всех хозяйствующих субъектов. По общему количеству субъектов МСП район занимает 4-е место в Центральном экономическом округе", – сказал Александр Руппель на встрече, его слова приводит пресс-служба. Вице-губернатор Анна Минькова сообщила, что край помогает развивать здравоохранение района. С 2020 года в муниципалитете установили четыре фельдшерско-акушерских пункта, строится поликлиника на 250 посещений, отремонтировали здание ЦРБ и инфекционное отделение, приобрели новый флюорограф, рентген, компьютерный томограф и маммограф. В этом году район, по словам заместителя губернатора, получит еще более 70 единиц оборудования и автомобили.

https://ria.ru/20250714/kuban-2029113531.html

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красноармейский район, краснодарский край, вениамин кондратьев