https://ria.ru/20250717/konditsioner-2029598726.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно использовать кондиционер

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно использовать кондиционер - РИА Новости, 17.07.2025

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно использовать кондиционер

Разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 7-10 градусов, во время сильной жары нужно постепенно повышать режим кондиционера на 2-3... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T03:17:00+03:00

2025-07-17T03:17:00+03:00

2025-07-17T03:17:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 7-10 градусов, во время сильной жары нужно постепенно повышать режим кондиционера на 2-3 градуса в час, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что главное правило при использовании кондиционеров – избегать резких температурных перепадов. Перед тем, как выйти на улицу, нужно дать себе время адаптироваться в помещении без кондиционера. Когда на улице высокая температура, следует не спешить в прохладное пространство – переход должен быть постепенным. "Разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 7-10 градусов. В условиях сильной жары рекомендуется постепенно повышать режим на 2-3 градуса в час", - рассказали в пресс-службе. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что стоит избегать направленного потока холодного воздуха из кондиционера на рабочее место. Оптимальное расстояние между ними должно составлять не менее двух метров. "Также важно правильно настраивать режим работы устройства, чтобы избежать простуд. Современные кондиционеры часто имеют функцию регулировки жалюзи, что позволяет равномерно распределять воздух и предотвращать появление сквозняков. Рекомендуемая температура для офисов – 22-25 градусов", - пояснили там. Для того, чтобы кондиционер прослужил долго и не стал источником заболеваний, необходимо регулярно проводить профилактическое обслуживание, предупредили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что игнорирование этой процедуры может снизить его эффективность. "В первую очередь следует обратить внимание на фильтрацию: её необходимо регулярно очищать и заменять по мере необходимости. Фильтры грубой очистки внутреннего блока следует чистить каждый месяц, что можно сделать самостоятельно, просто промыв элемент потоковой водой после замачивания в мыльной жидкости. Полную чистку, промывку и дезинфекцию кондиционера рекомендуется производить один раз в год", - отметили там. Замена фильтров тонкой очистки и техническое обслуживание внешнего блока должны выполняться только квалифицированными специалистами сервисного центра, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250317/konditsioner-1744578325.html

https://ria.ru/20250709/rabota-2028053616.html

https://ria.ru/20250717/zhara-2029587189.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)