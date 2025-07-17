https://ria.ru/20250717/kompensatsiya-2029608706.html

В РСТ рассказали о компенсации расходов на путевки для детей

В РСТ рассказали о компенсации расходов на путевки для детей - РИА Новости, 17.07.2025

В РСТ рассказали о компенсации расходов на путевки для детей

Родители в России могут рассчитывать на компенсацию расходов по приобретению путевок для отдыха и оздоровления детей, однако у каждого региона она своя,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T06:19:00+03:00

2025-07-17T06:19:00+03:00

2025-07-17T10:40:00+03:00

россия

саратовская область

свердловская область

татьяна иванова

российский союз туриндустрии (рст)

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Родители в России могут рассчитывать на компенсацию расходов по приобретению путевок для отдыха и оздоровления детей, однако у каждого региона она своя, сообщила РИА Новости глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова."Региональная поддержка может выражаться в сертификатах или субсидиях на путевки для отдыха и оздоровления детей, но у каждого региона России они свои. Уточню, что не все регионы выделяют подобную компенсацию, но таких немного", - сообщила Иванова.Она уточнила, что регионами ежегодно выделяется около 2,2 миллиона бесплатных путевок для детей льготных категорий (дети, родители которых являются участниками СВО, дети-сироты)."В 2025 году в России многодетные семьи имеют приоритет при распределении путевок в детские лагеря в 32 регионах. Эта мера была объявлена министерством просвещения РФ в рамках реализации указа президента о социальной поддержке многодетных семей", - рассказала глава комитета РСТ.Кроме того, она отметила, что в некоторых регионах предусмотрены компенсации или льготы на путевки в детские лагеря для многодетных семей. К примеру, в Саратовской области такие семьи могут получить компенсацию в размере 50% от средней стоимости путевки в детский лагерь, если лагерь расположен на территории области и включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.В Свердловской области многодетным семьям дают бесплатные путевки в муниципальные детские лагеря и санатории в пределах утвержденной квоты. Если бесплатной путевки не хватает, можно приобрести ее со скидкой 10–20% от стоимости. Нижегородская область предоставляет компенсации на отдых детей из таких семей, если доход семьи ниже прожиточного минимума. Размер компенсации зависит от уровня дохода семьи. Краснодарский край всем детям из многодетных семей предоставляет путевки в рамках госпрограммы "Дети Кубани".В Алтайском крае для поддержки родителей ведена программа "Алтайский кешбэк". "В 2025 году на софинансирование летнего отдыха детей в краевом бюджете предусмотрено 443,5 миллиона рублей. Родители школьников до 15 лет могут получить компенсацию за путевку в размере 14 800 рублей, для многодетных семей - 29 600 рублей. В регионе ежегодно в детских лагерях отдыхают более 100 тысяч детей", - отметила Иванова.В Санкт-Петербурге всем работающим родителям, имеющим детей школьного возраста, выдают сертификаты из регионального бюджета. "В 2025 году сертификат составляет 24 000 рублей", - уточнила Иванова.Накануне глава комитета РСТ сообщала, что родители с московской пропиской или работающие в организации города могут получить частичную компенсацию расходов по приобретению путевок для отдыха и оздоровления детей, сумма субсидии из бюджета региона составляет 18,7 тысячи рублей.

https://ria.ru/20250716/lager-2029362115.html

https://ria.ru/20250307/gosduma-2003523711.html

https://ria.ru/20250605/vychet-2021032058.html

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саратовская область

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, саратовская область, свердловская область, татьяна иванова, российский союз туриндустрии (рст), общество, социальный навигатор, детские вопросы