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Китай готов сотрудничать с ШОС для урегулирования на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.07.2025
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06:55 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/kitaj-2029611473.html
Китай готов сотрудничать с ШОС для урегулирования на Ближнем Востоке
Китай готов сотрудничать с ШОС для урегулирования на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.07.2025
Китай готов сотрудничать с ШОС для урегулирования на Ближнем Востоке
Китай готов сотрудничать со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества и международным сообществом для продвижения политического урегулирования и... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:55:00+03:00
2025-07-17T06:55:00+03:00
в мире
иран
китай
ближний восток
аббас аракчи
дональд трамп
шос
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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Китай готов сотрудничать со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества и международным сообществом для продвижения политического урегулирования и скорейшего восстановления мира на Ближнем Востоке, заявили в четверг РИА Новости в пресс-службе МИД КНР. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи на СМИД Шанхайской организации сотрудничества в Китае запросил у ШОС в кратчайшие сроки рассмотреть ситуацию с агрессией Израиля против исламской республики, а также оказать Тегерану политическую поддержку в свете июньского конфликта с Тель-Авивом. "Народы Китая и Ирана связывает традиционная дружба. Китай привержен поддержанию дружеского сотрудничества с Ираном, чтобы приносить пользу народам обеих стран и привносить позитивные факторы в поддержание мира и стабильности на Ближнем Востоке", - заявили в ведомстве на просьбу прокомментировать запрос Ирана к ШОС. В министерстве указали, что "в настоящее время ситуация в регионе остаётся сложной и чувствительной". "Китай готов сотрудничать с членами Шанхайской организации сотрудничества и международным сообществом для отстаивания мира, продвижения политического урегулирования и скорейшего восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке, что отвечает общим интересам стран региона и международного сообщества", - добавили в МИД КНР. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250614/udary-2022816925.html
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иран
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в мире, иран, китай, ближний восток, аббас аракчи, дональд трамп, шос
В мире, Иран, Китай, Ближний Восток, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, ШОС
Китай готов сотрудничать с ШОС для урегулирования на Ближнем Востоке

Китай готов работать со странами ШОС для восстановления мира на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Китай готов сотрудничать со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества и международным сообществом для продвижения политического урегулирования и скорейшего восстановления мира на Ближнем Востоке, заявили в четверг РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи на СМИД Шанхайской организации сотрудничества в Китае запросил у ШОС в кратчайшие сроки рассмотреть ситуацию с агрессией Израиля против исламской республики, а также оказать Тегерану политическую поддержку в свете июньского конфликта с Тель-Авивом.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Страны ШОС осудили удары Израиля по Ирану
14 июня, 14:59
"Народы Китая и Ирана связывает традиционная дружба. Китай привержен поддержанию дружеского сотрудничества с Ираном, чтобы приносить пользу народам обеих стран и привносить позитивные факторы в поддержание мира и стабильности на Ближнем Востоке", - заявили в ведомстве на просьбу прокомментировать запрос Ирана к ШОС.
В министерстве указали, что "в настоящее время ситуация в регионе остаётся сложной и чувствительной".
"Китай готов сотрудничать с членами Шанхайской организации сотрудничества и международным сообществом для отстаивания мира, продвижения политического урегулирования и скорейшего восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке, что отвечает общим интересам стран региона и международного сообщества", - добавили в МИД КНР.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Скульптура возле здания Министерства иностранных дел в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Китай призвал страны, имеющие влияние на Израиль, принять меры ради мира
14 июня, 18:51
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. 15 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Россия и Китай должны укреплять взаимную поддержку, заявил Си Цзиньпин
15 июля, 07:00
 
В миреИранКитайБлижний ВостокАббас АракчиДональд ТрампШОС
 
 
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