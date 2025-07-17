Китай готов сотрудничать с ШОС для урегулирования на Ближнем Востоке
Китай готов работать со странами ШОС для восстановления мира на Ближнем Востоке
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Китай готов сотрудничать со странами-членами Шанхайской организации сотрудничества и международным сообществом для продвижения политического урегулирования и скорейшего восстановления мира на Ближнем Востоке, заявили в четверг РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи на СМИД Шанхайской организации сотрудничества в Китае запросил у ШОС в кратчайшие сроки рассмотреть ситуацию с агрессией Израиля против исламской республики, а также оказать Тегерану политическую поддержку в свете июньского конфликта с Тель-Авивом.
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"Народы Китая и Ирана связывает традиционная дружба. Китай привержен поддержанию дружеского сотрудничества с Ираном, чтобы приносить пользу народам обеих стран и привносить позитивные факторы в поддержание мира и стабильности на Ближнем Востоке", - заявили в ведомстве на просьбу прокомментировать запрос Ирана к ШОС.
В министерстве указали, что "в настоящее время ситуация в регионе остаётся сложной и чувствительной".
"Китай готов сотрудничать с членами Шанхайской организации сотрудничества и международным сообществом для отстаивания мира, продвижения политического урегулирования и скорейшего восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке, что отвечает общим интересам стран региона и международного сообщества", - добавили в МИД КНР.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".