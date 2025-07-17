https://ria.ru/20250717/izrail-2029813796.html

В Израиле обвинили мэра Львова в аморальности

В Израиле обвинили мэра Львова в аморальности - РИА Новости, 17.07.2025

В Израиле обвинили мэра Львова в аморальности

Идея мэра Львова об обмене останков советских воинов-освободителей на пленных украинских военных аморальна и является прямым надругательством над памятью тех,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T22:19:00+03:00

2025-07-17T22:19:00+03:00

2025-07-17T22:19:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Идея мэра Львова об обмене останков советских воинов-освободителей на пленных украинских военных аморальна и является прямым надругательством над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров. В среду мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. По словам Трапирова, израильское антифашистское движение с глубокой болью и возмущением восприняло информацию о завершении эксгумации останков 355 советских солдат, захороненных на мемориале "Холм Славы" во Львове, а также о публичном предложении со стороны мэра Львова использовать эти останки в качестве предмета обмена. "Мы считаем подобные действия кощунственными, аморальными и глубоко недопустимыми. Это прямое надругательство над памятью тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом в рядах Красной Армии, защищая не только свою Родину, но и всё человечество от нацистской чумы. Мы решительно осуждаем любые попытки использования останков павших героев в политических целях. Память о солдатах Великой Отечественной войны должна быть вне времени и вне политической конъюнктуры", - заявил лидер движения. Трапиров добавил, что от имени антифашистского движения Израиля разослал в международные организации письмо с призывом не допустить подобного оскорбления исторической памяти, вмешаться в ситуацию и выразить свою позицию в защиту чести павших воинов.

https://ria.ru/20250717/gosduma-2029766209.html

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029728866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, львов, израиль, андрей садовой