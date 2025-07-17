В Израиле обвинили мэра Львова в аморальности
Антифашист Трапиров назвал идею мэра Львова об обмене останков воинов аморальной
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг на территории посольства Израиля в Москве
Флаг на территории посольства Израиля в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Идея мэра Львова об обмене останков советских воинов-освободителей на пленных украинских военных аморальна и является прямым надругательством над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.
В среду мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных.
По словам Трапирова, израильское антифашистское движение с глубокой болью и возмущением восприняло информацию о завершении эксгумации останков 355 советских солдат, захороненных на мемориале "Холм Славы" во Львове, а также о публичном предложении со стороны мэра Львова использовать эти останки в качестве предмета обмена.
«
"Мы считаем подобные действия кощунственными, аморальными и глубоко недопустимыми. Это прямое надругательство над памятью тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом в рядах Красной Армии, защищая не только свою Родину, но и всё человечество от нацистской чумы. Мы решительно осуждаем любые попытки использования останков павших героев в политических целях. Память о солдатах Великой Отечественной войны должна быть вне времени и вне политической конъюнктуры", - заявил лидер движения.
Трапиров добавил, что от имени антифашистского движения Израиля разослал в международные организации письмо с призывом не допустить подобного оскорбления исторической памяти, вмешаться в ситуацию и выразить свою позицию в защиту чести павших воинов.
Мэру Львова место на нарах, заявил Слуцкий
Вчера, 16:31