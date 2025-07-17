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В Израиле обвинили мэра Львова в аморальности - РИА Новости, 17.07.2025
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https://ria.ru/20250717/izrail-2029813796.html
В Израиле обвинили мэра Львова в аморальности
В Израиле обвинили мэра Львова в аморальности - РИА Новости, 17.07.2025
В Израиле обвинили мэра Львова в аморальности
Идея мэра Львова об обмене останков советских воинов-освободителей на пленных украинских военных аморальна и является прямым надругательством над памятью тех,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T22:19:00+03:00
2025-07-17T22:19:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Идея мэра Львова об обмене останков советских воинов-освободителей на пленных украинских военных аморальна и является прямым надругательством над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров. В среду мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. По словам Трапирова, израильское антифашистское движение с глубокой болью и возмущением восприняло информацию о завершении эксгумации останков 355 советских солдат, захороненных на мемориале "Холм Славы" во Львове, а также о публичном предложении со стороны мэра Львова использовать эти останки в качестве предмета обмена. "Мы считаем подобные действия кощунственными, аморальными и глубоко недопустимыми. Это прямое надругательство над памятью тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом в рядах Красной Армии, защищая не только свою Родину, но и всё человечество от нацистской чумы. Мы решительно осуждаем любые попытки использования останков павших героев в политических целях. Память о солдатах Великой Отечественной войны должна быть вне времени и вне политической конъюнктуры", - заявил лидер движения. Трапиров добавил, что от имени антифашистского движения Израиля разослал в международные организации письмо с призывом не допустить подобного оскорбления исторической памяти, вмешаться в ситуацию и выразить свою позицию в защиту чести павших воинов.
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029766209.html
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в мире, львов, израиль, андрей садовой
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Израиль, Андрей Садовой
В Израиле обвинили мэра Львова в аморальности

Антифашист Трапиров назвал идею мэра Львова об обмене останков воинов аморальной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг на территории посольства Израиля в Москве
Флаг на территории посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг на территории посольства Израиля в Москве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Идея мэра Львова об обмене останков советских воинов-освободителей на пленных украинских военных аморальна и является прямым надругательством над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.
В среду мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных.
Мемориал Холм славы во Львове - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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Вчера, 18:14
По словам Трапирова, израильское антифашистское движение с глубокой болью и возмущением восприняло информацию о завершении эксгумации останков 355 советских солдат, захороненных на мемориале "Холм Славы" во Львове, а также о публичном предложении со стороны мэра Львова использовать эти останки в качестве предмета обмена.
«
"Мы считаем подобные действия кощунственными, аморальными и глубоко недопустимыми. Это прямое надругательство над памятью тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом в рядах Красной Армии, защищая не только свою Родину, но и всё человечество от нацистской чумы. Мы решительно осуждаем любые попытки использования останков павших героев в политических целях. Память о солдатах Великой Отечественной войны должна быть вне времени и вне политической конъюнктуры", - заявил лидер движения.
Трапиров добавил, что от имени антифашистского движения Израиля разослал в международные организации письмо с призывом не допустить подобного оскорбления исторической памяти, вмешаться в ситуацию и выразить свою позицию в защиту чести павших воинов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовИзраильАндрей Садовой
 
 
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