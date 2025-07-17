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Подведены итоги конференции "Код человечности" от "Родной Речи"

Подведены итоги конференции "Код человечности" от "Родной Речи" - РИА Новости, 17.07.2025

Подведены итоги конференции "Код человечности" от "Родной Речи"

10 июля в Москве состоялась конференция "Код человечности", организованная группой компаний "Родная Речь". Более 30 экспертов из российских компаний — "Авито",... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:47:00+03:00

2025-07-17T10:47:00+03:00

2025-07-17T10:47:00+03:00

пресс-релизы

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МОСКВА, 17 июл - пресс-служба группа компаний "Родная Речь". 10 июля в Москве состоялась конференция "Код человечности", организованная группой компаний "Родная Речь". Более 30 экспертов из российских компаний — "Авито", "Билайн", "Яндекс", "Вкусно — и точка", T-Банк, Post Media, ORO и другие — обсудили, как превратить технологии в инструмент, который усиливает и дополняет человеческий потенциал. "Цифровые инструменты создаются не для замены людей, а для более глубокого понимания их потребностей". Эта ключевая мысль легла в основу всего мероприятия — от структуры до содержания. В фокусе конференции оказались все виды медиа — от традиционных, таких как телевидение и наружная реклама, до новых, включая инфлюенсеров и ретейл-медиа. Такой комплексный подход позволил показать, как разные цифровые инструменты могут усиливать взаимодействие с аудиторией в разных медиаканалах", - рассказал вице-президент по трансформации "Родной Речи" Юрий Панов. Одним из главных событий конференции стали презентации новых технологических продуктов. Отдельное внимание на конференции уделили трансформации медиаиндустрии. В рамках конференции прошло две панельных дискуссии: о трансформации медиа и влиянии искусственного интеллекта на различные сферы бизнеса. Первая дискуссия была посвящена вопросам медиамаркетинга. Участники — медиадиректор Т-Банка Михаил Горбунцов, директор по маркетингу "Вкусно — и точка" Наталия Бородавкина и старший директор по центральному маркетингу "Авито" Евгения Одинцова — обсудили, как объективно оценивать внимание аудитории в разных каналах (включая новые медиа), измерять влияние традиционных медиаметрик на бизнес-результаты и решать актуальные проблемы стратегического медиапланирования. Модератором выступила директор департамента по медиапланированию "Билайна" Яна Чупина. Вторая дискуссия — "Куда нас заведет ИИ?" — затронула ключевые вызовы, связанные с разработкой и внедрением ИИ-продуктов: от технологических и инфраструктурных до этических и вопросов безопасности данных. В обсуждении приняли участие: • руководитель разработки больших языковых моделей "Авито" Анастасия Рысьмятова; • руководитель по развитию машинного обучения и ИИ "Билайна" Олег Конорев; • CPO "Чата с Алисой" в "Яндексе" Виталий Данилкин; • вице-президент по трансформации группы компаний "Родная Речь" Юрий Панов; • ведущий телеканала РБК и модератор дискуссии Аркадий Глушенков. Эксперты также подняли вопрос влияния ИИ на рынок труда: сможет ли он заменить людей и как организовать их эффективное взаимодействие. "Сейчас LLM хорошо справляются с задачами, где есть четкое ТЗ. Но формулировать техническое задание пока все еще должен человек. Мы видим, что некоторые профессии трансформируются, и от сотрудников потребуются новые навыки — например, компетенции по постановке ТЗ уже не реальному сотруднику, а искусственному интеллекту", — отмечает Рысьмятова. Еще одним важным анонсом конференции стал запуск образовательной программы от "Родной Речи". "Несмотря на технологические изменения в индустрии, главным объектом нашего внимания должен оставаться человек. Сегодня мы много говорили о переходе медиарынка от тактических замеров к постоянному диалогу с потребителем и фокусу на его реальном внимании. Это наш путь к "Индустрии 5.0", где технологии служат одной общей цели: созданию по-настоящему человечного опыта взаимодействия с брендами. При этом мы видим, как меняется сама модель взаимодействия брендов с потребителями: мир трансформируется из модели B2C в реальность B2AI2AI2C — где бизнес и потребитель взаимодействуют через персональные ИИ-системы", - резюмировал Панов. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы