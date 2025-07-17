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Иран осудил удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 17.07.2025
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00:02 17.07.2025 (обновлено: 12:30 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/iran-2029586070.html
Иран осудил удары Израиля по Сирии
Иран осудил удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 17.07.2025
Иран осудил удары Израиля по Сирии
Иран осуждает удары Израиля по сирийской столице Дамаску и призывает мировое сообщество положить конец агрессии Тель-Авива, заявил глава МИД исламской... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T00:02:00+03:00
2025-07-17T12:30:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
израиль
аббас аракчи
исраэль кац
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ТЕГЕРАН, 16 июл – РИА Новости. Иран осуждает удары Израиля по сирийской столице Дамаску и призывает мировое сообщество положить конец агрессии Тель-Авива, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети Х. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда. Сирийский телеканал Syria TV извещал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34. "К сожалению, это было предсказуемо. Какая будет следующая столица? Жестокий израильский режим не знает границ и понимает только один язык. Весь мир, в особенности Ближний Восток, должен объединиться, чтобы положить конец этой безумной агрессии. Иран поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии и всегда будет поддерживать сирийский народ", - написал Аракчи. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства. В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны отметило приверженность защите граждан в соответствии с законом. Во вторник министерство обороны Сирии сообщило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей. Ранее в среду сирийское МВД сообщило о достижении соглашения о прекращении боевых действий в провинции Сувейда между вооруженными силами Сирии и вооруженными формированиями. Один из лидеров друзской общины на юге Сирии шейх Юсеф Джарбуа заявил, что община достигла соглашения с сирийскими властями о прекращении военных действий всеми сторонами в Сувейде.
https://ria.ru/20250716/nebenzya-2029574820.html
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сирия
дамаск (город)
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в мире, сирия, дамаск (город), израиль, аббас аракчи, исраэль кац
В мире, Сирия, Дамаск (город), Израиль, Аббас Аракчи, Исраэль Кац
Иран осудил удары Израиля по Сирии

МИД Ирана призвал мировое сообщество положить конец агрессии Израиля

© Getty Images / NurPhoto/Rami AlsayedПоследствия израильского удара в Дамаске
Последствия израильского удара в Дамаске - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Getty Images / NurPhoto/Rami Alsayed
Последствия израильского удара в Дамаске
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ТЕГЕРАН, 16 июл – РИА Новости. Иран осуждает удары Израиля по сирийской столице Дамаску и призывает мировое сообщество положить конец агрессии Тель-Авива, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети Х.
В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда. Сирийский телеканал Syria TV извещал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Небензя осудил удары Израиля по Сирии
Вчера, 22:20
"К сожалению, это было предсказуемо. Какая будет следующая столица? Жестокий израильский режим не знает границ и понимает только один язык. Весь мир, в особенности Ближний Восток, должен объединиться, чтобы положить конец этой безумной агрессии. Иран поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии и всегда будет поддерживать сирийский народ", - написал Аракчи.
Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны отметило приверженность защите граждан в соответствии с законом.
Во вторник министерство обороны Сирии сообщило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.
Ранее в среду сирийское МВД сообщило о достижении соглашения о прекращении боевых действий в провинции Сувейда между вооруженными силами Сирии и вооруженными формированиями. Один из лидеров друзской общины на юге Сирии шейх Юсеф Джарбуа заявил, что община достигла соглашения с сирийскими властями о прекращении военных действий всеми сторонами в Сувейде.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Генсек ООН осудил удары Израиля по Сирии
Вчера, 21:00
 
В миреСирияДамаск (город)ИзраильАббас АракчиИсраэль Кац
 
 
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