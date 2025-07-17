https://ria.ru/20250717/iran-2029586070.html

Иран осудил удары Израиля по Сирии

Иран осудил удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 17.07.2025

Иран осудил удары Израиля по Сирии

Иран осуждает удары Израиля по сирийской столице Дамаску и призывает мировое сообщество положить конец агрессии Тель-Авива, заявил глава МИД исламской... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T00:02:00+03:00

2025-07-17T00:02:00+03:00

2025-07-17T12:30:00+03:00

в мире

сирия

дамаск (город)

израиль

аббас аракчи

исраэль кац

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029665365_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_505d265581a15d2afc273d5360eec190.jpg

ТЕГЕРАН, 16 июл – РИА Новости. Иран осуждает удары Израиля по сирийской столице Дамаску и призывает мировое сообщество положить конец агрессии Тель-Авива, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети Х. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда. Сирийский телеканал Syria TV извещал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34. "К сожалению, это было предсказуемо. Какая будет следующая столица? Жестокий израильский режим не знает границ и понимает только один язык. Весь мир, в особенности Ближний Восток, должен объединиться, чтобы положить конец этой безумной агрессии. Иран поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии и всегда будет поддерживать сирийский народ", - написал Аракчи. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства. В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны отметило приверженность защите граждан в соответствии с законом. Во вторник министерство обороны Сирии сообщило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей. Ранее в среду сирийское МВД сообщило о достижении соглашения о прекращении боевых действий в провинции Сувейда между вооруженными силами Сирии и вооруженными формированиями. Один из лидеров друзской общины на юге Сирии шейх Юсеф Джарбуа заявил, что община достигла соглашения с сирийскими властями о прекращении военных действий всеми сторонами в Сувейде.

https://ria.ru/20250716/nebenzya-2029574820.html

https://ria.ru/20250716/gensek-2029569001.html

сирия

дамаск (город)

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, дамаск (город), израиль, аббас аракчи, исраэль кац