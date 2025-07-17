https://ria.ru/20250717/irak-2029631385.html

В Ираке около 50 человек погибли при пожаре в гипермаркете

В Ираке около 50 человек погибли при пожаре в гипермаркете - РИА Новости, 17.07.2025

В Ираке около 50 человек погибли при пожаре в гипермаркете

Около 50 человек погибли во время пожара в гипермаркете города Эль-Кут, столицы провинции Васит, в провинции объявлен трёхдневный траур, сообщил Иракскому... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:19:00+03:00

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ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Около 50 человек погибли во время пожара в гипермаркете города Эль-Кут, столицы провинции Васит, в провинции объявлен трёхдневный траур, сообщил Иракскому новостному агентству INA губернатор провинции Васит Мухаммед Джамиль аль-Майхи. "Мой народ, народ Эль-Кута и весь Васит, мы скорбим вместе с вами, сыновьями и дочерьми нашей провинции. Мы потеряли около 50 человек, включая мужчин, женщин и детей, из числа ваших сыновей и дочерей в результате пожара в злополучном гипермаркете", - сказал губернатор. Он объявил трёхдневный траур в провинции в связи с этим инцидентом, пообещав выявить и наказать всех виновных, причастных к этой трагедии. "Первые результаты расследования в связи с пожаром будут объявлены в течение 48 часов", - добавил аль-Майхи, отметив, что уголовное дело уже было возбуждено в отношении владельца супермаркета.

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Пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака Пожар в гипермаркете города Эль-Кут на востоке Ирака 2025-07-17T10:19 true PT0M52S

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