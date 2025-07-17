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В Индонезии открылся первый в истории хакатон по мирному атому - РИА Новости, 17.07.2025
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07:01 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/indonezija-2029611902.html
В Индонезии открылся первый в истории хакатон по мирному атому
В Индонезии открылся первый в истории хакатон по мирному атому - РИА Новости, 17.07.2025
В Индонезии открылся первый в истории хакатон по мирному атому
В Индонезии прошло открытие первого в истории хакатона HackAtom Indonesia 2025, посвященного применению мирного атома в здравоохранении и жизни, передает... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T07:01:00+03:00
2025-07-17T07:01:00+03:00
россия
индонезия
джакарта
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ДЖОКЬЯКАРТА, 17 июля – РИА Новости. В Индонезии прошло открытие первого в истории хакатона HackAtom Indonesia 2025, посвященного применению мирного атома в здравоохранении и жизни, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие пройдет на базе Политехнического института ядерных технологий в Джокьякарте при поддержке Национального агентства исследований и инноваций Индонезии (BRIN), государственной корпорации "Росатом", Томского политехнического университета и Русского дома в Джакарте. Хакатон приурочен к 80-летию российской атомной промышленности и собрал лучшие студенческие команды со всей Индонезии, которые в течение суток будут разрабатывать инновационные проекты в области ядерной медицины, охраны окружающей среды и общественного здравоохранения. Победители поедут в Москву — на мировой финал HackAtom во время Всемирной атомной недели в сентябре 2025 года. "Мы рады провести здесь этот "ядерный" фестиваль молодых талантов, чтобы расширить возможности нашей молодежи, особенно в области ядерных технологий. Мы хотим обмениваться передовым опытом с Россией, с экспертами "Росатома", чтобы укрепить потенциал наших студентов и преподавателей", — заявил РИА Новости директор Политехнического института ядерных технологий Индонезии Зайнал Ариф на полях мероприятия. По словам главы странового офиса "Росатома" в Индонезии Анны Белоконевой, Россия обладает значительным опытом в сфере высокотехнологичной энергетики, который может напрямую способствовать улучшению качества жизни людей. "Сегодняшний хакатон — это отражение новой геополитической реальности, где Россия и Индонезия выступают как союзники в формировании умного, технологически независимого многополярного мира. Индонезия — крупнейшая страна мусульманского мира, лидер АСЕАН, член БРИКС и стратегический партнёр России. Показательно, что продвинутая, амбициозная молодежь этой страны сегодня с интересом выбирает именно Россию — её опыт, технологии и образовательные возможности. Это знак времени. Россия предлагает не только готовые решения в сфере мирного атома, но и альтернативную модель развития — основанную на суверенитете, знаниях и равноправном партнерстве", - отметил глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов.
https://ria.ru/20250203/indoneziya-1996948816.html
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россия, индонезия, джакарта, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", томский политехнический университет, брикс, в мире
Россия, Индонезия, Джакарта, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Томский политехнический университет, БРИКС, В мире
В Индонезии открылся первый в истории хакатон по мирному атому

В Индонезии открылся первый в истории хакатон HackAtom Indonesia 2025

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
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ДЖОКЬЯКАРТА, 17 июля – РИА Новости. В Индонезии прошло открытие первого в истории хакатона HackAtom Indonesia 2025, посвященного применению мирного атома в здравоохранении и жизни, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие пройдет на базе Политехнического института ядерных технологий в Джокьякарте при поддержке Национального агентства исследований и инноваций Индонезии (BRIN), государственной корпорации "Росатом", Томского политехнического университета и Русского дома в Джакарте.
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Хакатон приурочен к 80-летию российской атомной промышленности и собрал лучшие студенческие команды со всей Индонезии, которые в течение суток будут разрабатывать инновационные проекты в области ядерной медицины, охраны окружающей среды и общественного здравоохранения. Победители поедут в Москву — на мировой финал HackAtom во время Всемирной атомной недели в сентябре 2025 года.
"Мы рады провести здесь этот "ядерный" фестиваль молодых талантов, чтобы расширить возможности нашей молодежи, особенно в области ядерных технологий. Мы хотим обмениваться передовым опытом с Россией, с экспертами "Росатома", чтобы укрепить потенциал наших студентов и преподавателей", — заявил РИА Новости директор Политехнического института ядерных технологий Индонезии Зайнал Ариф на полях мероприятия.
По словам главы странового офиса "Росатома" в Индонезии Анны Белоконевой, Россия обладает значительным опытом в сфере высокотехнологичной энергетики, который может напрямую способствовать улучшению качества жизни людей.
"Сегодняшний хакатон — это отражение новой геополитической реальности, где Россия и Индонезия выступают как союзники в формировании умного, технологически независимого многополярного мира. Индонезия — крупнейшая страна мусульманского мира, лидер АСЕАН, член БРИКС и стратегический партнёр России. Показательно, что продвинутая, амбициозная молодежь этой страны сегодня с интересом выбирает именно Россию — её опыт, технологии и образовательные возможности. Это знак времени. Россия предлагает не только готовые решения в сфере мирного атома, но и альтернативную модель развития — основанную на суверенитете, знаниях и равноправном партнерстве", - отметил глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов.
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РоссияИндонезияДжакартаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Томский политехнический университетБРИКСВ мире
 
 
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