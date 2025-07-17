В Индонезии открылся первый в истории хакатон по мирному атому
В Индонезии открылся первый в истории хакатон HackAtom Indonesia 2025
© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
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ДЖОКЬЯКАРТА, 17 июля – РИА Новости. В Индонезии прошло открытие первого в истории хакатона HackAtom Indonesia 2025, посвященного применению мирного атома в здравоохранении и жизни, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие пройдет на базе Политехнического института ядерных технологий в Джокьякарте при поддержке Национального агентства исследований и инноваций Индонезии (BRIN), государственной корпорации "Росатом", Томского политехнического университета и Русского дома в Джакарте.
Хакатон приурочен к 80-летию российской атомной промышленности и собрал лучшие студенческие команды со всей Индонезии, которые в течение суток будут разрабатывать инновационные проекты в области ядерной медицины, охраны окружающей среды и общественного здравоохранения. Победители поедут в Москву — на мировой финал HackAtom во время Всемирной атомной недели в сентябре 2025 года.
"Мы рады провести здесь этот "ядерный" фестиваль молодых талантов, чтобы расширить возможности нашей молодежи, особенно в области ядерных технологий. Мы хотим обмениваться передовым опытом с Россией, с экспертами "Росатома", чтобы укрепить потенциал наших студентов и преподавателей", — заявил РИА Новости директор Политехнического института ядерных технологий Индонезии Зайнал Ариф на полях мероприятия.
По словам главы странового офиса "Росатома" в Индонезии Анны Белоконевой, Россия обладает значительным опытом в сфере высокотехнологичной энергетики, который может напрямую способствовать улучшению качества жизни людей.
"Сегодняшний хакатон — это отражение новой геополитической реальности, где Россия и Индонезия выступают как союзники в формировании умного, технологически независимого многополярного мира. Индонезия — крупнейшая страна мусульманского мира, лидер АСЕАН, член БРИКС и стратегический партнёр России. Показательно, что продвинутая, амбициозная молодежь этой страны сегодня с интересом выбирает именно Россию — её опыт, технологии и образовательные возможности. Это знак времени. Россия предлагает не только готовые решения в сфере мирного атома, но и альтернативную модель развития — основанную на суверенитете, знаниях и равноправном партнерстве", - отметил глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов.
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