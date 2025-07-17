https://ria.ru/20250717/gruppa-2029683367.html

Экс-замминистра обороны Попова обвинили в организации преступной группы

Экс-замминистра обороны Попова обвинили в организации преступной группы - РИА Новости, 17.07.2025

Экс-замминистра обороны Попова обвинили в организации преступной группы

Бывшего замминистра обороны Павла Попова считают организатором преступной группы в рамках дела о хищении средств Минобороны и парка "Патриот", передает... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:17:00+03:00

2025-07-17T13:17:00+03:00

2025-07-17T13:37:00+03:00

происшествия

павел попов (генерал)

патриот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_454193a2f9e03d1e9707c538d4143662.jpg

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Бывшего замминистра обороны Павла Попова считают организатором преступной группы в рамках дела о хищении средств Минобороны и парка "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Как стало известно из озвученных в суде сведений, в 2022 году у Попова "возник умысел на создание организованной группы с целью хищения средств, выделенных на строительство парка "Патриот", он вовлек в неё Шестерова и тогдашнего директора парка Вячеслава Ахмедова. Попов поручил им построить на своем дачном участке строения, схожие с теми, что возведены в парке, на средства Минобороны и самого парка. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, строения оснастили освещением, мебелью, заборами. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка. Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что из-за всех этих действий какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова.

https://ria.ru/20250717/shesterov-2029659814.html

https://ria.ru/20250717/uscherb-2029646376.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, павел попов (генерал), патриот