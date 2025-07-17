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Экс-замминистра обороны Попова обвинили в организации преступной группы - РИА Новости, 17.07.2025
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13:17 17.07.2025 (обновлено: 13:37 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/gruppa-2029683367.html
Экс-замминистра обороны Попова обвинили в организации преступной группы
Экс-замминистра обороны Попова обвинили в организации преступной группы - РИА Новости, 17.07.2025
Экс-замминистра обороны Попова обвинили в организации преступной группы
Бывшего замминистра обороны Павла Попова считают организатором преступной группы в рамках дела о хищении средств Минобороны и парка "Патриот", передает... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:17:00+03:00
2025-07-17T13:37:00+03:00
происшествия
павел попов (генерал)
патриот
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Бывшего замминистра обороны Павла Попова считают организатором преступной группы в рамках дела о хищении средств Минобороны и парка "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. Как стало известно из озвученных в суде сведений, в 2022 году у Попова "возник умысел на создание организованной группы с целью хищения средств, выделенных на строительство парка "Патриот", он вовлек в неё Шестерова и тогдашнего директора парка Вячеслава Ахмедова. Попов поручил им построить на своем дачном участке строения, схожие с теми, что возведены в парке, на средства Минобороны и самого парка. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, строения оснастили освещением, мебелью, заборами. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка. Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что из-за всех этих действий какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова.
https://ria.ru/20250717/shesterov-2029659814.html
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происшествия, павел попов (генерал), патриот
Происшествия, Павел Попов (генерал), Патриот
Экс-замминистра обороны Попова обвинили в организации преступной группы

Экс-замминистра обороны Попова обвинили в создании ОПГ по делу о хищении

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Павел Попов в суде. Архивное фото
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Бывшего замминистра обороны Павла Попова считают организатором преступной группы в рамках дела о хищении средств Минобороны и парка "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова.
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Генерал Шестеров заявил, что не получил выгоды из-за мошенничества
12:14
Как стало известно из озвученных в суде сведений, в 2022 году у Попова "возник умысел на создание организованной группы с целью хищения средств, выделенных на строительство парка "Патриот", он вовлек в неё Шестерова и тогдашнего директора парка Вячеслава Ахмедова. Попов поручил им построить на своем дачном участке строения, схожие с теми, что возведены в парке, на средства Минобороны и самого парка.
В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, строения оснастили освещением, мебелью, заборами.
При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка.
Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что из-за всех этих действий какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова.
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Генерал Шестеров частично возместил ущерб за хищение средств Минобороны
11:31
 
ПроисшествияПавел Попов (генерал)Патриот
 
 
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