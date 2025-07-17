https://ria.ru/20250717/grazhdanstvo-2029686204.html

Работа по вопросу о приобретенном гражданстве продолжится, заявил Володин

Работа по вопросу о приобретенном гражданстве продолжится, заявил Володин - РИА Новости, 17.07.2025

Работа по вопросу о приобретенном гражданстве продолжится, заявил Володин

Правильно продолжить работу по вопросу расширения оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, ее в этом направлении много, сообщил председатель Госдумы РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:24:00+03:00

2025-07-17T13:24:00+03:00

2025-07-17T13:24:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

ирина яровая

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Правильно продолжить работу по вопросу расширения оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, ее в этом направлении много, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Сейчас свыше 80 оснований после принятия вот этой поправки будет для тех, кто приехал и не соблюдает законы. Достаточно широкий перечень. Правильно эту работу продолжить. И в этой связи, думаю, что, несмотря на сложности, но, Ирина Анатольевна (Яровая - вице-спикер Госдумы), будем просить вместе с коллегами на контроле держать и смотреть, что еще можно сделать для того, чтобы те, кто приехал, понимали, нарушил закон - не только срок получит, ну и гражданства лишится", - сказал он на пленарном заседании. Председатель ГД добавил, что работы в этом направлении много. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций. В перечень войдут более 20 новых оснований, гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов; помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России; публичные призывы к такой деятельности; пропаганду нацистской атрибутики или символики; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.

https://rsport.ria.ru/20250717/rzaev-2029559298.html

https://ria.ru/20250717/nalogi-2029678749.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, ирина яровая