Работа по вопросу о приобретенном гражданстве продолжится, заявил Володин
Володин: основания для лишения гражданства РФ будут расширяться и дальше
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Правильно продолжить работу по вопросу расширения оснований для лишения приобретенного гражданства РФ, ее в этом направлении много, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сейчас свыше 80 оснований после принятия вот этой поправки будет для тех, кто приехал и не соблюдает законы. Достаточно широкий перечень. Правильно эту работу продолжить. И в этой связи, думаю, что, несмотря на сложности, но, Ирина Анатольевна (Яровая - вице-спикер Госдумы), будем просить вместе с коллегами на контроле держать и смотреть, что еще можно сделать для того, чтобы те, кто приехал, понимали, нарушил закон - не только срок получит, ну и гражданства лишится", - сказал он на пленарном заседании.
Председатель ГД добавил, что работы в этом направлении много.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в том числе вице-спикер, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех фракций.
В перечень войдут более 20 новых оснований, гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России; содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов; помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России; публичные призывы к такой деятельности; пропаганду нацистской атрибутики или символики; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.