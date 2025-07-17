https://ria.ru/20250717/gosduma-2029813443.html

В Госдуме назвали заявление мэра Львова признаком морального разложения

В Госдуме назвали заявление мэра Львова признаком морального разложения - РИА Новости, 17.07.2025

В Госдуме назвали заявление мэра Львова признаком морального разложения

Провокационное заявление мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов свидетельствует о его полном моральном разложении и проблемах с... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T22:16:00+03:00

2025-07-17T22:16:00+03:00

2025-07-17T22:16:00+03:00

львов

украина

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Провокационное заявление мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов свидетельствует о его полном моральном разложении и проблемах с ментальным здоровьем, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Ранее мэр Львова Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. "У мэра Львова, судя по сказанному им, проблемы не только с моралью, но и с ментальным здоровьем. Иначе объяснить его вопиющее провокационное заявление нельзя. Его слова - оскорбление памяти павших и кощунство, а если углубляться дальше, то и свидетельство более глубоких проблем его личности, полного морального разложения. Это неадекватная идея, озвучив которую, он, возможно, надеялся на одобрение неонацистов, может родиться только в голове персонажа, который настолько далек от нравственных принципов, что даже не осознает, что говорит", - сказал Белик. По мнению парламентария, преступная идеология, охватившая не без помощи Запада Украину, породила немало таких личностей, как мэр Львова. Белик добавил, что подобным чиновникам место на скамье подсудимых, а не в высоких кабинетах. "Память о погибших советских солдатах, в числе которых, к невежеству мэра Львова, были и украинцы, - свята для нашей страны. Попрание подвига павших и варварское отношение к воинским захоронениям - всё, чем может похвастаться деградировавший киевский режим, расплодивший по всей стране таких вот оголтелых неонацистов и давший им власть. Но история расставит всё на свои места", - заключил Белик.

https://ria.ru/20250717/gosduma-2029766209.html

https://ria.ru/20250527/lvov-2019417164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

львов, украина, дмитрий белик, андрей садовой, госдума рф