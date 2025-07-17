В Госдуме назвали заявление мэра Львова признаком морального разложения
Белик назвал слова мэра Львова о воинах СССР признаком морального разложения
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Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Провокационное заявление мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов свидетельствует о его полном моральном разложении и проблемах с ментальным здоровьем, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
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"У мэра Львова, судя по сказанному им, проблемы не только с моралью, но и с ментальным здоровьем. Иначе объяснить его вопиющее провокационное заявление нельзя. Его слова - оскорбление памяти павших и кощунство, а если углубляться дальше, то и свидетельство более глубоких проблем его личности, полного морального разложения. Это неадекватная идея, озвучив которую, он, возможно, надеялся на одобрение неонацистов, может родиться только в голове персонажа, который настолько далек от нравственных принципов, что даже не осознает, что говорит", - сказал Белик.
По мнению парламентария, преступная идеология, охватившая не без помощи Запада Украину, породила немало таких личностей, как мэр Львова. Белик добавил, что подобным чиновникам место на скамье подсудимых, а не в высоких кабинетах.
"Память о погибших советских солдатах, в числе которых, к невежеству мэра Львова, были и украинцы, - свята для нашей страны. Попрание подвига павших и варварское отношение к воинским захоронениям - всё, чем может похвастаться деградировавший киевский режим, расплодивший по всей стране таких вот оголтелых неонацистов и давший им власть. Но история расставит всё на свои места", - заключил Белик.