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В Госдуме назвали заявление мэра Львова признаком морального разложения - РИА Новости, 17.07.2025
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22:16 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029813443.html
В Госдуме назвали заявление мэра Львова признаком морального разложения
В Госдуме назвали заявление мэра Львова признаком морального разложения - РИА Новости, 17.07.2025
В Госдуме назвали заявление мэра Львова признаком морального разложения
Провокационное заявление мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов свидетельствует о его полном моральном разложении и проблемах с... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T22:16:00+03:00
2025-07-17T22:16:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Провокационное заявление мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов свидетельствует о его полном моральном разложении и проблемах с ментальным здоровьем, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Ранее мэр Львова Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. "У мэра Львова, судя по сказанному им, проблемы не только с моралью, но и с ментальным здоровьем. Иначе объяснить его вопиющее провокационное заявление нельзя. Его слова - оскорбление памяти павших и кощунство, а если углубляться дальше, то и свидетельство более глубоких проблем его личности, полного морального разложения. Это неадекватная идея, озвучив которую, он, возможно, надеялся на одобрение неонацистов, может родиться только в голове персонажа, который настолько далек от нравственных принципов, что даже не осознает, что говорит", - сказал Белик. По мнению парламентария, преступная идеология, охватившая не без помощи Запада Украину, породила немало таких личностей, как мэр Львова. Белик добавил, что подобным чиновникам место на скамье подсудимых, а не в высоких кабинетах. "Память о погибших советских солдатах, в числе которых, к невежеству мэра Львова, были и украинцы, - свята для нашей страны. Попрание подвига павших и варварское отношение к воинским захоронениям - всё, чем может похвастаться деградировавший киевский режим, расплодивший по всей стране таких вот оголтелых неонацистов и давший им власть. Но история расставит всё на свои места", - заключил Белик.
https://ria.ru/20250717/gosduma-2029766209.html
https://ria.ru/20250527/lvov-2019417164.html
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львов, украина, дмитрий белик, андрей садовой, госдума рф
Львов, Украина, Дмитрий Белик, Андрей Садовой, Госдума РФ
В Госдуме назвали заявление мэра Львова признаком морального разложения

Белик назвал слова мэра Львова о воинах СССР признаком морального разложения

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Провокационное заявление мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов свидетельствует о его полном моральном разложении и проблемах с ментальным здоровьем, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее мэр Львова Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных.
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"У мэра Львова, судя по сказанному им, проблемы не только с моралью, но и с ментальным здоровьем. Иначе объяснить его вопиющее провокационное заявление нельзя. Его слова - оскорбление памяти павших и кощунство, а если углубляться дальше, то и свидетельство более глубоких проблем его личности, полного морального разложения. Это неадекватная идея, озвучив которую, он, возможно, надеялся на одобрение неонацистов, может родиться только в голове персонажа, который настолько далек от нравственных принципов, что даже не осознает, что говорит", - сказал Белик.
По мнению парламентария, преступная идеология, охватившая не без помощи Запада Украину, породила немало таких личностей, как мэр Львова. Белик добавил, что подобным чиновникам место на скамье подсудимых, а не в высоких кабинетах.
"Память о погибших советских солдатах, в числе которых, к невежеству мэра Львова, были и украинцы, - свята для нашей страны. Попрание подвига павших и варварское отношение к воинским захоронениям - всё, чем может похвастаться деградировавший киевский режим, расплодивший по всей стране таких вот оголтелых неонацистов и давший им власть. Но история расставит всё на свои места", - заключил Белик.
Власти Львова демонтировали колонны на входе в мемориальный комплекс Холм Славы - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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