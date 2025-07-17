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В Госдуме призвали ООН осудить уничтожение братской могилы во Львове - РИА Новости, 17.07.2025
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В Госдуме призвали ООН осудить уничтожение братской могилы во Львове
В Госдуме призвали ООН осудить уничтожение братской могилы во Львове - РИА Новости, 17.07.2025
В Госдуме призвали ООН осудить уничтожение братской могилы во Львове
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил РИА Новости, что ООН обязана осудить уничтожение братской могилы на территории мемориального... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:14:00+03:00
2025-07-17T18:14:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил РИА Новости, что ООН обязана осудить уничтожение братской могилы на территории мемориального комплекса "Холм Славы" во Львове. Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что "Холма Славы" во Львове больше не существует, эксгумация захоронений советских воинов завершена. Садовый также предложил обменять 355 эксгумированных останков на украинских военных. "Украинским режимом во Львове совершено преступление против морали, памяти, здравого смысла и человечности. ООН обязана осудить уничтожение братской могилы во Львове и как минимум ввести санкции против действующей нацистской власти на Украине. Кости 355 красноармейцев дерзко и цинично выковыряли из могил экскаваторным ковшом. При этом некий Садовый еще продолжил глумиться, предлагая обменять прах героев, павших в борьбе с немецкими нацистами, на пленных ВСУшников", - сказал Бабашов агентству. По его словам, "обезумевшие от злобы и безнаказанности украинские неонацисты" перешли от борьбы с памятниками к борьбе с телами усопших. "Такие танцы на костях они называют "эксгумацией для последующего перезахоронения в рамках декоммунизации". Уж очень так называемых львовских европейцев коробит, что на "Холме Славы" лежат останки красноармейцев и офицеров НКВД, которые били бандеровцев. Не удивлюсь, если действующий режим устроит на месте мемориала капище во славу воякам ОУН-УПА * и другим гитлеровским коллаборационистам", - сказал депутат.* Запрещенная в России террористическая организация
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В Госдуме призвали ООН осудить уничтожение братской могилы во Львове

Депутат Бабашов: ООН должна осудить уничтожение братской могилы во Львове

CC BY-SA 2.5 / Russianname / Мемориал "Холм славы" во Львове
Мемориал Холм славы во Львове - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
CC BY-SA 2.5 / Russianname /
Мемориал "Холм славы" во Львове
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил РИА Новости, что ООН обязана осудить уничтожение братской могилы на территории мемориального комплекса "Холм Славы" во Львове.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что "Холма Славы" во Львове больше не существует, эксгумация захоронений советских воинов завершена. Садовый также предложил обменять 355 эксгумированных останков на украинских военных.
"Украинским режимом во Львове совершено преступление против морали, памяти, здравого смысла и человечности. ООН обязана осудить уничтожение братской могилы во Львове и как минимум ввести санкции против действующей нацистской власти на Украине. Кости 355 красноармейцев дерзко и цинично выковыряли из могил экскаваторным ковшом. При этом некий Садовый еще продолжил глумиться, предлагая обменять прах героев, павших в борьбе с немецкими нацистами, на пленных ВСУшников", - сказал Бабашов агентству.
По его словам, "обезумевшие от злобы и безнаказанности украинские неонацисты" перешли от борьбы с памятниками к борьбе с телами усопших.
"Такие танцы на костях они называют "эксгумацией для последующего перезахоронения в рамках декоммунизации". Уж очень так называемых львовских европейцев коробит, что на "Холме Славы" лежат останки красноармейцев и офицеров НКВД, которые били бандеровцев. Не удивлюсь, если действующий режим устроит на месте мемориала капище во славу воякам ОУН-УПА * и другим гитлеровским коллаборационистам", - сказал депутат.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовУкраинаРоссияАндрей СадовойООНГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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