https://ria.ru/20250717/gosduma-2029705244.html

ГД приняла поправки о наказании за организацию передачи абонентских номеров

ГД приняла поправки о наказании за организацию передачи абонентских номеров - РИА Новости, 17.07.2025

ГД приняла поправки о наказании за организацию передачи абонентских номеров

Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении уголовной ответственности до трёх лет лишения свободы за организацию деятельности по передаче... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:41:00+03:00

2025-07-17T14:41:00+03:00

2025-07-17T14:41:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении уголовной ответственности до трёх лет лишения свободы за организацию деятельности по передаче абонентских номеров в целях совершения преступления. Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о пресечении следственных действий иностранных государств в РФ. Устанавливается, что организация деятельности по передаче абонентских номеров, выделенных лицам на основании договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи или предоставленных в пользование в рамках указанных договоров, иным лицам в нарушение требований законодательства, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления наказывается штрафом в размере до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

https://ria.ru/20250717/gosduma-2029702792.html

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