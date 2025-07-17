https://ria.ru/20250717/germaniy-2029676920.html

Производство особо чистого вещества для оптоволокна запущено в Красноярске

Производство особо чистого вещества для оптоволокна запущено в Красноярске - РИА Новости, 17.07.2025

Производство особо чистого вещества для оптоволокна запущено в Красноярске

Красноярская компания "Германий" (входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") первой в России запустила производство особо чистого вещества для... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:58:00+03:00

2025-07-17T12:58:00+03:00

2025-07-17T12:58:00+03:00

красноярский край

михаил котюков

ростех

технологии

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КРАСНОЯРСК, 17 июл - РИА Новости. Красноярская компания "Германий" (входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") первой в России запустила производство особо чистого вещества для оптоволокна, сообщает пресс-служба губернатора региона. "Красноярская компания "Германий"... запустила первое в России промышленное производство особо чистого тетрахлорида германия для волоконно-оптических линий связи. Вещество с низким содержанием примесей позволит создавать оптоволокно высокого качества для подключения центров обработки данных и построения инфраструктуры сетей 5G", - сказано в сообщении. По данным пресс-службы, общие инвестиции составили 328 миллионов рублей, из которых 222 миллиона рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). "Ранее предприятие уже выпускало тетрахлорид германия, однако он не удовлетворял повышенным требованиям к содержанию примесей и не мог использоваться в производстве оптоволокна. Новый продукт – с минимальным содержанием водородных доноров и металлов – необходим для развития инфраструктуры 5G, возможности подключения к центрам обработки данных и создания пассивных оптических сетей", – рассказала генеральный директор АО "Германий" Татьяна Павлюк. Отмечается, что предприятие ведет работу над созданием особо чистого германия и его соединений с 2023 года. Ранее стандартная чистота выпускаемого в России материала была на порядок меньше. Добиться нужного качества материала удалось благодаря последовательному применению нескольких способов очистки. Особо чистый тетрахлорид германия применяется при изготовлении преформ, из которых впоследствии производят телекоммуникационное и техническое оптоволокно. С его помощью обеспечивают необходимые дальность и скорость передачи светового луча в волоконно-оптических линиях связи. Продукция широко востребована на экспортных рынках, созданные мощности позволят предприятию развивать и это направление сбыта. "После выхода на проектную мощность "Германий" сможет выпускать не менее 2 тонн вещества ежегодно. Это позволит полностью закрыть потребности отечественной индустрии. Основные потребители особо чистого тетрехлорида германия – компании, производящие преформы и оптоволокно из них", - сообщает пресс-служба. Заявку для получения федерального займа компания оформляла при содействии краевого фонда развития промышленности. Губернатор края Михаил Котюков, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по технологическому лидерству, во время посещения предприятия "Германий" высоко оценил оснащение уникального производства и уровень научных исследований, которые проводит компания.

https://ria.ru/20250626/sgk-2025663720.html

https://ria.ru/20250625/krasnoyarsk-2025323420.html

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красноярский край, михаил котюков, ростех, технологии