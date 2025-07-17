https://ria.ru/20250717/germanija-2029603147.html

Германия стала лидером в ЕС по поставкам пива в Россию

Германия стала лидером в ЕС по поставкам пива в Россию - РИА Новости, 17.07.2025

Германия стала лидером в ЕС по поставкам пива в Россию

Германия в мае вновь стала лидером в ЕС по поставкам пива на российский рынок из-за падения поставок из Чехии, следует из анализа РИА Новости данных Банка... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T04:23:00+03:00

2025-07-17T04:23:00+03:00

2025-07-17T04:23:00+03:00

экономика

россия

германия

чехия

евросоюз

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Германия в мае вновь стала лидером в ЕС по поставкам пива на российский рынок из-за падения поставок из Чехии, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Германия была основным среди стран ЕС экспортером пива в Россию последние несколько лет, пока в феврале этого года на фоне сокращения отгрузок немецкого алкогольного напитка в лидеры не вышла Чехия. В мае же ее продажи на российский рынок значительно сократились – сразу на 28%, до 1,5 миллиона евро. А вот немецкие поставки остались неизменными на уровне 1,6 миллиона евро, что и позволило немецким пивоварам стать главными поставщиками в Россию среди производителей в ЕС. Среди всех крупных экспортеров в ЕС этого пенного напитка увеличили поставки Литва – на 15%, до 1,33 миллиона евро и Польша – в 1,5 раза, до 841,5 тысячи евро. Остальные же, наоборот, сократили: Латвия – на 8%, до 842,2 тысячи евро, Бельгия – на 23%, до 688,5 тысячи евро. Всего ЕС в мае продал России пива на 7,6 миллиона евро, что почти на 4% меньше уровня апреля.

https://ria.ru/20250716/germaniya-2029510715.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, германия, чехия, евросоюз