https://ria.ru/20250717/genealogiya-2029651849.html

Тайны рода и семейная сага: зачем люди приходят в генеалогическое агентство

Тайны рода и семейная сага: зачем люди приходят в генеалогическое агентство - РИА Новости, 17.07.2025

Тайны рода и семейная сага: зачем люди приходят в генеалогическое агентство

По данным соцопроса ВЦИОМ, россияне стали активнее интересоваться историей своей семьи – эта тема небезразлична 9 из 10 опрошенных, и почти 50% стараются больше РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:57:00+03:00

2025-07-17T17:57:00+03:00

2025-07-17T17:57:00+03:00

твой бизнес

россия

генеалогия

сделано с умом

история

семья

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029647924_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_343bab033d580bdd24c3231ed842f21c.jpg

По данным соцопроса ВЦИОМ, россияне стали активнее интересоваться историей своей семьи – эта тема небезразлична 9 из 10 опрошенных, и почти 50% стараются больше узнать о своих предках. Психологи утверждают, что знание своих корней позволяет человеку почувствовать себя частью чего-то большего, получить поддержку и опору в жизни, повышает его самооценку и укрепляет доверие в семье.Связь с родом способствует укреплению личных ценностей и моральных ориентиров. Зная о скромности, мужестве, трудолюбии или других качествах, которыми славится род, человек черпает вдохновение и мотивацию для своего развития.Международное генеалогическое частное агентство "Связь поколений" помогает людям заглянуть в прошлое и разгадать его загадки, найти родственников и проверить истинность семейных преданий, а еще – установить национальность, создать родовой герб и даже написать семейный роман. Корреспондент РИА Новости узнал, как работает бизнес в генеалогии, с какими запросами приходят клиенты и для чего им это нужно.Породниться с НахимовымСоставление генеалогического древа, как отмечают в агентстве, – это не просто дань моде, а важная миссия сохранения семейной и исторической памяти. Случается, что в роду находится историческая личность. А то и не одна."Два года назад мы познакомились с прекрасной семьей. Александр Николаевич – офицер запаса, удостоенный высших государственных наград, доктор философских наук. Его супруга Оксана Михайловна – руководитель нескольких бизнес-проектов в самых разных сферах. В семье сохранились раритеты, имеющие отношение к двум женщинам, чья фамилия была Нахимовы – Юлии Петровне и Елизавете Петровне. Одна из них была прабабушкой Оксаны Михайловны", – рассказывают сотрудники агентства "Связь поколений".Задача исследователей заключалась в том, чтобы установить, кто из этих женщин являлся предком Оксаны Михайловны, и принадлежали ли они к роду великого российского флотоводца Павла Степановича Нахимова.Для этого было составлено полное родословное древо Нахимовых. Хотя имя адмирала Нахимова известно в России едва ли не каждому, а его родословная хорошо изучена, специалистам агентства удалось уточнить и дополнить эти знания.Впервые род Нахимовых упоминается в "Русской родословной книге" Алексея Лобанова-Ростовского XVIII века. Она и указала направление поисков. В ней говорится о том, что в конце XVIII века род Нахимовых разделился на две ветви – смоленскую и харьковскую."Родная бабушка Оксаны Михайловны по отцу родилась в Харькове, поэтому мы предполагали, что при подтверждении семейной легенды ее фамильная линия соединится именно с харьковской ветвью рода Нахимовых", – объясняют логику поисков исследователи агентства "Связь поколений".В итоге был установлен предок заказчицы в шестом поколении – Петр Иванович Нахимов, который оказался троюродным братом знаменитого адмирала.Петр Иванович был героем русско-турецкой войны 1828-1829 годов, имел боевые награды – в том числе Орден святой Анны третьей степени. Выйдя в отставку, стал предводителем дворянства Богодуховского уезда Харьковской губернии, судьей совестного суда, владел имением "Новая Рябина". Петр Иванович был отцом двух сестер, одна из них – Юлия – и оказалась прабабушкой Оксаны Михайловны.Таким образом, родословное древо адмирала Нахимова оказалось существенно дополнено. К тому же, установлено наличие родственных связей с другими известными родами России, представители которых тоже прославились на службе государству и в военное, и в мирное время.Расследования и экспедицииПолучается, генеалогия – сосем не простое дело. А XX век лишь усложнил специалистам работу. Не секрет, что в эпоху СССР представители дворянских родов часто скрывали свое происхождение и меняли фамилии. То же самое – раскулаченные и репрессированные граждане: многие из них начинали новую жизнь с новыми именами.Кроме того, делопроизводители часто допускали ошибки и небрежности в документах. Многие архивные документы были утрачены во времена войн и других социальных потрясений. Некоторые сведения до сих пор находятся под грифом секретности, и для них надо оформлять специальный доступ.Так что поиски информации порой напоминают детективные расследования. В этом процессе задействованы настоящие профессионалы в генеалогии: ученые-историки, исследователи, работающие в архивах, а также художники, писатели, геральдисты и даже детективы.Специалисты агентства "Связь поколений" часто проверяют семейные легенды и предания на правдивость. Эта проверка подразумевает не только архивный поиск, но и работу "в поле": опрос свидетелей, восстановление деталей жизни той или иной эпохи, тщательную проверку сведений.Есть в агентстве и такая услуга, как организация генеалогических экспедиций. Допустим, предки клиента были родом из какой-то определенной местности. Туда и отправляется сотрудник агентства, проводит поиск по архивам, собирает сведения о жизни людей, находит родственников.А после этого в места обитания своих предков отправляется сам клиент. Конечно, встреча с родственниками – это всегда трогательно, отмечают в агентстве.Вам летопись или роман?Когда вся необходимая информация об истории семьи собрана, предстоит изложить и оформить ее в красивой и доступной форме, чтобы передать достойное наследие будущим поколениям.Именно для этого с генеалогическим агентством "Связь поколений" сотрудничают профессиональные журналисты и писатели. Они могут изложить историю рода в виде родословных книг, семейных летописей и даже полноценных исторических романов: записать мемуары очевидцев тех или иных событий, воссоздать колорит и атмосферу давних времен в историко-художественной реконструкции.По согласованию с заказчиком, учитывая его пожелания, дизайнеры агентства осуществляют художественное оформление его родословного древа на холсте. Геральдисты могут создать настоящий герб, по всем правилам геральдики, который будет нести информацию как о событиях в жизни рода, так и о сфере деятельности его представителей.Жизненно важная информацияЧасто к специалистам обращаются и для того, чтобы установить национальность. Сделать это, кстати, не так просто. Дело в том, что в документах до 1917 года этническое происхождение не указывалось, зато обозначалось вероисповедание. А после революции национальную принадлежность часто скрывали.Может показаться, что знание своей родословной – дело полезное, но вовсе необязательное. Это совсем не так. Ведь очень часто информация о собственном происхождении становится для человека жизненно важной.Анализ ДНК может выявить наследственные заболевания, к которым клиент генетически предрасположен. Пользуясь этими данными, человек может принимать осознанные решения относительно своего здоровья и образа жизни, объясняют в агентстве.Кроме того, ДНК-генеалогия в последние годы стала действующим инструментом исторической науки. Пользуясь генетическими данными, историки изучают пути миграции древних народов.Память предков – сила сегодняИнтересным и очень ответственным стало для агентства сотрудничество с участниками специальной военной операции. Молодые люди в это важное для всех время с особой остротой почувствовали необходимость узнать историю своей семьи, сохранить память о предках, которые также служили Родине. В ответственные моменты жизни агентство "Связь поколений" помогает не только сохранять историю, но и способствует развитию и укреплению семейных связей и формированию чувства принадлежности к большой исторической общности.Итак, можно сказать с уверенностью, что генеалогические исследования – это не только перспективный бизнес, но и ценный вклад в науку и историю. Ведь история каждой семьи – это часть мозаики, складывающейся в большую картину прошлого.

https://ria.ru/20250623/vtsiom-2024729862.html

https://ria.ru/20211130/drevo-1761345334.html

https://ria.ru/20241026/uchenye-1980198401.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, генеалогия, сделано с умом, история, семья