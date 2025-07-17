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Тайны рода и семейная сага: зачем люди приходят в генеалогическое агентство - РИА Новости, 17.07.2025
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17:57 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/genealogiya-2029651849.html
Тайны рода и семейная сага: зачем люди приходят в генеалогическое агентство
Тайны рода и семейная сага: зачем люди приходят в генеалогическое агентство - РИА Новости, 17.07.2025
Тайны рода и семейная сага: зачем люди приходят в генеалогическое агентство
По данным соцопроса ВЦИОМ, россияне стали активнее интересоваться историей своей семьи – эта тема небезразлична 9 из 10 опрошенных, и почти 50% стараются больше РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:57:00+03:00
2025-07-17T17:57:00+03:00
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россия
генеалогия
сделано с умом
история
семья
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По данным соцопроса ВЦИОМ, россияне стали активнее интересоваться историей своей семьи – эта тема небезразлична 9 из 10 опрошенных, и почти 50% стараются больше узнать о своих предках. Психологи утверждают, что знание своих корней позволяет человеку почувствовать себя частью чего-то большего, получить поддержку и опору в жизни, повышает его самооценку и укрепляет доверие в семье.Связь с родом способствует укреплению личных ценностей и моральных ориентиров. Зная о скромности, мужестве, трудолюбии или других качествах, которыми славится род, человек черпает вдохновение и мотивацию для своего развития.Международное генеалогическое частное агентство "Связь поколений" помогает людям заглянуть в прошлое и разгадать его загадки, найти родственников и проверить истинность семейных преданий, а еще – установить национальность, создать родовой герб и даже написать семейный роман. Корреспондент РИА Новости узнал, как работает бизнес в генеалогии, с какими запросами приходят клиенты и для чего им это нужно.Породниться с НахимовымСоставление генеалогического древа, как отмечают в агентстве, – это не просто дань моде, а важная миссия сохранения семейной и исторической памяти. Случается, что в роду находится историческая личность. А то и не одна."Два года назад мы познакомились с прекрасной семьей. Александр Николаевич – офицер запаса, удостоенный высших государственных наград, доктор философских наук. Его супруга Оксана Михайловна – руководитель нескольких бизнес-проектов в самых разных сферах. В семье сохранились раритеты, имеющие отношение к двум женщинам, чья фамилия была Нахимовы – Юлии Петровне и Елизавете Петровне. Одна из них была прабабушкой Оксаны Михайловны", – рассказывают сотрудники агентства "Связь поколений".Задача исследователей заключалась в том, чтобы установить, кто из этих женщин являлся предком Оксаны Михайловны, и принадлежали ли они к роду великого российского флотоводца Павла Степановича Нахимова.Для этого было составлено полное родословное древо Нахимовых. Хотя имя адмирала Нахимова известно в России едва ли не каждому, а его родословная хорошо изучена, специалистам агентства удалось уточнить и дополнить эти знания.Впервые род Нахимовых упоминается в "Русской родословной книге" Алексея Лобанова-Ростовского XVIII века. Она и указала направление поисков. В ней говорится о том, что в конце XVIII века род Нахимовых разделился на две ветви – смоленскую и харьковскую."Родная бабушка Оксаны Михайловны по отцу родилась в Харькове, поэтому мы предполагали, что при подтверждении семейной легенды ее фамильная линия соединится именно с харьковской ветвью рода Нахимовых", – объясняют логику поисков исследователи агентства "Связь поколений".В итоге был установлен предок заказчицы в шестом поколении – Петр Иванович Нахимов, который оказался троюродным братом знаменитого адмирала.Петр Иванович был героем русско-турецкой войны 1828-1829 годов, имел боевые награды – в том числе Орден святой Анны третьей степени. Выйдя в отставку, стал предводителем дворянства Богодуховского уезда Харьковской губернии, судьей совестного суда, владел имением "Новая Рябина". Петр Иванович был отцом двух сестер, одна из них – Юлия – и оказалась прабабушкой Оксаны Михайловны.Таким образом, родословное древо адмирала Нахимова оказалось существенно дополнено. К тому же, установлено наличие родственных связей с другими известными родами России, представители которых тоже прославились на службе государству и в военное, и в мирное время.Расследования и экспедицииПолучается, генеалогия – сосем не простое дело. А XX век лишь усложнил специалистам работу. Не секрет, что в эпоху СССР представители дворянских родов часто скрывали свое происхождение и меняли фамилии. То же самое – раскулаченные и репрессированные граждане: многие из них начинали новую жизнь с новыми именами.Кроме того, делопроизводители часто допускали ошибки и небрежности в документах. Многие архивные документы были утрачены во времена войн и других социальных потрясений. Некоторые сведения до сих пор находятся под грифом секретности, и для них надо оформлять специальный доступ.Так что поиски информации порой напоминают детективные расследования. В этом процессе задействованы настоящие профессионалы в генеалогии: ученые-историки, исследователи, работающие в архивах, а также художники, писатели, геральдисты и даже детективы.Специалисты агентства "Связь поколений" часто проверяют семейные легенды и предания на правдивость. Эта проверка подразумевает не только архивный поиск, но и работу "в поле": опрос свидетелей, восстановление деталей жизни той или иной эпохи, тщательную проверку сведений.Есть в агентстве и такая услуга, как организация генеалогических экспедиций. Допустим, предки клиента были родом из какой-то определенной местности. Туда и отправляется сотрудник агентства, проводит поиск по архивам, собирает сведения о жизни людей, находит родственников.А после этого в места обитания своих предков отправляется сам клиент. Конечно, встреча с родственниками – это всегда трогательно, отмечают в агентстве.Вам летопись или роман?Когда вся необходимая информация об истории семьи собрана, предстоит изложить и оформить ее в красивой и доступной форме, чтобы передать достойное наследие будущим поколениям.Именно для этого с генеалогическим агентством "Связь поколений" сотрудничают профессиональные журналисты и писатели. Они могут изложить историю рода в виде родословных книг, семейных летописей и даже полноценных исторических романов: записать мемуары очевидцев тех или иных событий, воссоздать колорит и атмосферу давних времен в историко-художественной реконструкции.По согласованию с заказчиком, учитывая его пожелания, дизайнеры агентства осуществляют художественное оформление его родословного древа на холсте. Геральдисты могут создать настоящий герб, по всем правилам геральдики, который будет нести информацию как о событиях в жизни рода, так и о сфере деятельности его представителей.Жизненно важная информацияЧасто к специалистам обращаются и для того, чтобы установить национальность. Сделать это, кстати, не так просто. Дело в том, что в документах до 1917 года этническое происхождение не указывалось, зато обозначалось вероисповедание. А после революции национальную принадлежность часто скрывали.Может показаться, что знание своей родословной – дело полезное, но вовсе необязательное. Это совсем не так. Ведь очень часто информация о собственном происхождении становится для человека жизненно важной.Анализ ДНК может выявить наследственные заболевания, к которым клиент генетически предрасположен. Пользуясь этими данными, человек может принимать осознанные решения относительно своего здоровья и образа жизни, объясняют в агентстве.Кроме того, ДНК-генеалогия в последние годы стала действующим инструментом исторической науки. Пользуясь генетическими данными, историки изучают пути миграции древних народов.Память предков – сила сегодняИнтересным и очень ответственным стало для агентства сотрудничество с участниками специальной военной операции. Молодые люди в это важное для всех время с особой остротой почувствовали необходимость узнать историю своей семьи, сохранить память о предках, которые также служили Родине. В ответственные моменты жизни агентство "Связь поколений" помогает не только сохранять историю, но и способствует развитию и укреплению семейных связей и формированию чувства принадлежности к большой исторической общности.Итак, можно сказать с уверенностью, что генеалогические исследования – это не только перспективный бизнес, но и ценный вклад в науку и историю. Ведь история каждой семьи – это часть мозаики, складывающейся в большую картину прошлого.
https://ria.ru/20250623/vtsiom-2024729862.html
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россия, генеалогия, сделано с умом, история, семья
Твой бизнес, Россия, генеалогия, Сделано с умом, история, Семья

Тайны рода и семейная сага: зачем люди приходят в генеалогическое агентство

© Фото предоставлено МГЧА "Связь поколений"Родословное древо
Родословное древо - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото предоставлено МГЧА "Связь поколений"
Родословное древо
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По данным соцопроса ВЦИОМ, россияне стали активнее интересоваться историей своей семьи – эта тема небезразлична 9 из 10 опрошенных, и почти 50% стараются больше узнать о своих предках. Психологи утверждают, что знание своих корней позволяет человеку почувствовать себя частью чего-то большего, получить поддержку и опору в жизни, повышает его самооценку и укрепляет доверие в семье.
Опрос - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Связь с родом способствует укреплению личных ценностей и моральных ориентиров. Зная о скромности, мужестве, трудолюбии или других качествах, которыми славится род, человек черпает вдохновение и мотивацию для своего развития.
Международное генеалогическое частное агентство "Связь поколений" помогает людям заглянуть в прошлое и разгадать его загадки, найти родственников и проверить истинность семейных преданий, а еще – установить национальность, создать родовой герб и даже написать семейный роман. Корреспондент РИА Новости узнал, как работает бизнес в генеалогии, с какими запросами приходят клиенты и для чего им это нужно.

Породниться с Нахимовым

Составление генеалогического древа, как отмечают в агентстве, – это не просто дань моде, а важная миссия сохранения семейной и исторической памяти. Случается, что в роду находится историческая личность. А то и не одна.
"Два года назад мы познакомились с прекрасной семьей. Александр Николаевич – офицер запаса, удостоенный высших государственных наград, доктор философских наук. Его супруга Оксана Михайловна – руководитель нескольких бизнес-проектов в самых разных сферах. В семье сохранились раритеты, имеющие отношение к двум женщинам, чья фамилия была Нахимовы – Юлии Петровне и Елизавете Петровне. Одна из них была прабабушкой Оксаны Михайловны", – рассказывают сотрудники агентства "Связь поколений".
Задача исследователей заключалась в том, чтобы установить, кто из этих женщин являлся предком Оксаны Михайловны, и принадлежали ли они к роду великого российского флотоводца Павла Степановича Нахимова.
Для этого было составлено полное родословное древо Нахимовых. Хотя имя адмирала Нахимова известно в России едва ли не каждому, а его родословная хорошо изучена, специалистам агентства удалось уточнить и дополнить эти знания.
© Фото предоставлено МГЧА "Связь поколений"Результаты исследования можно оформить различными способами
Результаты исследования можно оформить различными способами - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото предоставлено МГЧА "Связь поколений"
Результаты исследования можно оформить различными способами
Впервые род Нахимовых упоминается в "Русской родословной книге" Алексея Лобанова-Ростовского XVIII века. Она и указала направление поисков. В ней говорится о том, что в конце XVIII века род Нахимовых разделился на две ветви – смоленскую и харьковскую.
"Родная бабушка Оксаны Михайловны по отцу родилась в Харькове, поэтому мы предполагали, что при подтверждении семейной легенды ее фамильная линия соединится именно с харьковской ветвью рода Нахимовых", – объясняют логику поисков исследователи агентства "Связь поколений".
В итоге был установлен предок заказчицы в шестом поколении – Петр Иванович Нахимов, который оказался троюродным братом знаменитого адмирала.
Петр Иванович был героем русско-турецкой войны 1828-1829 годов, имел боевые награды – в том числе Орден святой Анны третьей степени. Выйдя в отставку, стал предводителем дворянства Богодуховского уезда Харьковской губернии, судьей совестного суда, владел имением "Новая Рябина". Петр Иванович был отцом двух сестер, одна из них – Юлия – и оказалась прабабушкой Оксаны Михайловны.
Таким образом, родословное древо адмирала Нахимова оказалось существенно дополнено. К тому же, установлено наличие родственных связей с другими известными родами России, представители которых тоже прославились на службе государству и в военное, и в мирное время.

Расследования и экспедиции

Получается, генеалогия – сосем не простое дело. А XX век лишь усложнил специалистам работу. Не секрет, что в эпоху СССР представители дворянских родов часто скрывали свое происхождение и меняли фамилии. То же самое – раскулаченные и репрессированные граждане: многие из них начинали новую жизнь с новыми именами.
Кроме того, делопроизводители часто допускали ошибки и небрежности в документах. Многие архивные документы были утрачены во времена войн и других социальных потрясений. Некоторые сведения до сих пор находятся под грифом секретности, и для них надо оформлять специальный доступ.
Так что поиски информации порой напоминают детективные расследования. В этом процессе задействованы настоящие профессионалы в генеалогии: ученые-историки, исследователи, работающие в архивах, а также художники, писатели, геральдисты и даже детективы.
Специалисты агентства "Связь поколений" часто проверяют семейные легенды и предания на правдивость. Эта проверка подразумевает не только архивный поиск, но и работу "в поле": опрос свидетелей, восстановление деталей жизни той или иной эпохи, тщательную проверку сведений.
Генеалогическое древо семьи - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Как составить генеалогическое древо: советы и лайфхаки по поиску предков
30 ноября 2021, 13:36
Есть в агентстве и такая услуга, как организация генеалогических экспедиций. Допустим, предки клиента были родом из какой-то определенной местности. Туда и отправляется сотрудник агентства, проводит поиск по архивам, собирает сведения о жизни людей, находит родственников.
А после этого в места обитания своих предков отправляется сам клиент. Конечно, встреча с родственниками – это всегда трогательно, отмечают в агентстве.

Вам летопись или роман?

Когда вся необходимая информация об истории семьи собрана, предстоит изложить и оформить ее в красивой и доступной форме, чтобы передать достойное наследие будущим поколениям.
Именно для этого с генеалогическим агентством "Связь поколений" сотрудничают профессиональные журналисты и писатели. Они могут изложить историю рода в виде родословных книг, семейных летописей и даже полноценных исторических романов: записать мемуары очевидцев тех или иных событий, воссоздать колорит и атмосферу давних времен в историко-художественной реконструкции.
© Фото предоставлено МГЧА "Связь поколений"Родословная книга с иллюстрациями
Родословная книга с иллюстрациями - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото предоставлено МГЧА "Связь поколений"
Родословная книга с иллюстрациями
По согласованию с заказчиком, учитывая его пожелания, дизайнеры агентства осуществляют художественное оформление его родословного древа на холсте. Геральдисты могут создать настоящий герб, по всем правилам геральдики, который будет нести информацию как о событиях в жизни рода, так и о сфере деятельности его представителей.

Жизненно важная информация

Часто к специалистам обращаются и для того, чтобы установить национальность. Сделать это, кстати, не так просто. Дело в том, что в документах до 1917 года этническое происхождение не указывалось, зато обозначалось вероисповедание. А после революции национальную принадлежность часто скрывали.
Может показаться, что знание своей родословной – дело полезное, но вовсе необязательное. Это совсем не так. Ведь очень часто информация о собственном происхождении становится для человека жизненно важной.
Анализ ДНК может выявить наследственные заболевания, к которым клиент генетически предрасположен. Пользуясь этими данными, человек может принимать осознанные решения относительно своего здоровья и образа жизни, объясняют в агентстве.
Кроме того, ДНК-генеалогия в последние годы стала действующим инструментом исторической науки. Пользуясь генетическими данными, историки изучают пути миграции древних народов.
ДНК - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Ученые впервые выделили ДНК персонажа древней саги
26 октября 2024, 01:46

Память предков – сила сегодня

Интересным и очень ответственным стало для агентства сотрудничество с участниками специальной военной операции. Молодые люди в это важное для всех время с особой остротой почувствовали необходимость узнать историю своей семьи, сохранить память о предках, которые также служили Родине. В ответственные моменты жизни агентство "Связь поколений" помогает не только сохранять историю, но и способствует развитию и укреплению семейных связей и формированию чувства принадлежности к большой исторической общности.
© Фото предоставлено МГЧА "Связь поколений"Руководитель Международного генеалогического частного агентства "Связь поколений" Александр Взираев
Руководитель Международного генеалогического частного агентства Связь поколений Александр Взираев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото предоставлено МГЧА "Связь поколений"
Руководитель Международного генеалогического частного агентства "Связь поколений" Александр Взираев
Итак, можно сказать с уверенностью, что генеалогические исследования – это не только перспективный бизнес, но и ценный вклад в науку и историю. Ведь история каждой семьи – это часть мозаики, складывающейся в большую картину прошлого.
 
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