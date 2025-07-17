https://ria.ru/20250717/gelendzhik-2029653847.html

Курортный зал и парк в Геленджике станут новыми местами для отдыха

Курортный зал и парк в Геленджике станут новыми местами для отдыха - РИА Новости, 17.07.2025

Курортный зал и парк в Геленджике станут новыми местами для отдыха

Мэр города-курорта Геленджик Алексей Богодистов рассказал, что в Геленджике возведут курортный зал с музыкальной набережной и не имеющий аналогов в России парк... РИА Новости, 17.07.2025

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краснодарский край

геленджик

отдых

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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Мэр города-курорта Геленджик Алексей Богодистов рассказал, что в Геленджике возведут курортный зал с музыкальной набережной и не имеющий аналогов в России парк на 65 гектаров, сообщила пресс-служба города. Как сообщил глава города, проект курортного зала с музыкальной набережной и зонами отдыха для туристов рассчитывают реализовать в 2025-2026 годах. "Напомню, что первая и единственная в России музыкальная набережная станет открытым пространством с акцентом на историю курорта, с амфитеатром, морским органом, водной дорожкой и зоной тихого отдыха", - рассказал Алексей Богодистов, его слова приводит пресс-служба. Глава города также отметил, что уникальному парку нет аналогов в России, а при благоустройстве территории будут стремиться максимально сохранить имеющийся зеленый фонд. "Новый парк станет уникальным общественным пространством площадью 65 гектаров, расположенным до улицы Туристической", - добавил мэр Геленджика. Сообщается, что эти значимые для курортной сферы проекты реализуются с поддержкой краевой администрации.

https://ria.ru/20250717/krasnodar-2029643572.html

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геленджик, отдых