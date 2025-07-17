https://ria.ru/20250717/garbuzov-2029649753.html

Гарбузов: предприятия Москвы объединяются для создания отечественных ПАК

Гарбузов: предприятия Москвы объединяются для создания отечественных ПАК - РИА Новости, 17.07.2025

Гарбузов: предприятия Москвы объединяются для создания отечественных ПАК

Столичные предприятия объединяют усилия для создания отечественных импортозамещающих программно-аппаратных комплексов (ПАК) и других инновационных решений,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:00:00+03:00

2025-07-17T12:00:00+03:00

2025-07-17T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости.Столичные предприятия объединяют усилия для создания отечественных импортозамещающих программно-аппаратных комплексов (ПАК) и других инновационных решений, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.В столице задействовано свыше 4,5 тысячи промпредприятий, где занято более 750 тысяч специалистов. Каждый год в Москве открывается 150 технологичных компаний, а также реализуется десятки инвестпроектов."Благодаря поддержке города промышленный сектор демонстрирует динамичный рост. За первые пять месяцев 2025 года объем поставок электронных и оптических изделий увеличился на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в более чем 271,3 миллиарда рублей", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр добавил, что московские производители объединяются для реализации совместных высокотехнологичных проектов, которые полностью основаны на российских технологиях. Делают они это, чтобы заменить зарубежных поставщиков в критически важных отраслях.Так, разработчик отечественного программного обеспечения РОСА и производитель телекоммуникационных решений "Агат-РТ" договорились о стратегическом партнерстве. Оно направлено на создание импортозамещающих ПАК и других решений.В итоге совместные проекты объединят сертифицированное программное обеспечение и отечественные телекоммуникационные платформы. Это поможет создать корпоративные коммуникационные системы производства РФ с полным технологическим циклом – от "железа" до ПО.По словам генерального директора компании РОСА Олега Карпицкого, сотрудничество с "Агат-РТ" - логичный шаг к формированию суверенной цифровой инфраструктуры. Компания рада объединить усилия для создания совместных решений, которые будут отвечать потребностям государственных и корпоративных заказчиков.Эти проекты будут ориентированы на внедрение в энергетике, интеграцию с системами экстренного оповещения МЧС и решения для банковского сектора с поддержкой стандартов PCI DSS. До конца года планируется представить пилотные решения.Генеральный директор "Агат-РТ" Петр Фурсов добавил, что совместный проект ПАК на базе системы телефонии и операционной системы РОСА позволит создать полностью российское решение. Его можно будет использовать на тех предприятиях, где критически важна безопасность цифровой инфраструктуры.

https://ria.ru/20250711/garbuzov-2028584552.html

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москва, анатолий гарбузов