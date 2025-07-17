https://ria.ru/20250717/fsb-2029630941.html

ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию

ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию - РИА Новости, 17.07.2025

ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию

ФСБ РФ показала кадры задержания агента военной разведки Украины, который собирался устроить диверсию на объекте энергетики в Воронежской области. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:18:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

воронежская область

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания агента военной разведки Украины, который собирался устроить диверсию на объекте энергетики в Воронежской области.В Воронеже задержан диверсант, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры, он также передавал военной разведке Украины данные о ПВО, возбуждено дело о госизмене, сообщили ранее в ЦОС ФСБ.На видео, опубликованном российской спецслужбой, оперативники задерживают преступника на улице и увозят.Также показаны кадры допроса, в ходе которого задержанный признался, что пошел на сотрудничество ради денежного вознаграждения.

https://ria.ru/20250714/agent-2029001671.html

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Задержание агента Киева, готовившего диверсию на объекте энергетики в Воронежской области ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию на объекте энергетики в Воронежской области. 2025-07-17T10:18 true PT1M37S

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, воронежская область, россия