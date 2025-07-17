Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 17.07.2025 (обновлено: 10:30 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/fsb-2029630941.html
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию - РИА Новости, 17.07.2025
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию
ФСБ РФ показала кадры задержания агента военной разведки Украины, который собирался устроить диверсию на объекте энергетики в Воронежской области. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:18:00+03:00
2025-07-17T10:30:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
воронежская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029630341_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36f025460257474c53f25f4c424d963a.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания агента военной разведки Украины, который собирался устроить диверсию на объекте энергетики в Воронежской области.В Воронеже задержан диверсант, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры, он также передавал военной разведке Украины данные о ПВО, возбуждено дело о госизмене, сообщили ранее в ЦОС ФСБ.На видео, опубликованном российской спецслужбой, оперативники задерживают преступника на улице и увозят.Также показаны кадры допроса, в ходе которого задержанный признался, что пошел на сотрудничество ради денежного вознаграждения.
https://ria.ru/20250714/agent-2029001671.html
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание агента Киева, готовившего диверсию на объекте энергетики в Воронежской области
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию на объекте энергетики в Воронежской области.
2025-07-17T10:18
true
PT1M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029630341_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cec068283b72835a3c4933f12ab81ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, воронежская область, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Воронежская область, Россия
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию

ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию под Воронежем

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания агента военной разведки Украины, который собирался устроить диверсию на объекте энергетики в Воронежской области.
В Воронеже задержан диверсант, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры, он также передавал военной разведке Украины данные о ПВО, возбуждено дело о госизмене, сообщили ранее в ЦОС ФСБ.
На видео, опубликованном российской спецслужбой, оперативники задерживают преступника на улице и увозят.
Также показаны кадры допроса, в ходе которого задержанный признался, что пошел на сотрудничество ради денежного вознаграждения.
Уничтожение украинского агента в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Украинский агент, планировавший теракт в Тюмени, передавал данные о военных
14 июля, 13:06
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияВоронежская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала