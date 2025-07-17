https://ria.ru/20250717/fsb-2029630941.html
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию - РИА Новости, 17.07.2025
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию
ФСБ РФ показала кадры задержания агента военной разведки Украины, который собирался устроить диверсию на объекте энергетики в Воронежской области. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:18:00+03:00
2025-07-17T10:18:00+03:00
2025-07-17T10:30:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
воронежская область
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания агента военной разведки Украины, который собирался устроить диверсию на объекте энергетики в Воронежской области.В Воронеже задержан диверсант, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры, он также передавал военной разведке Украины данные о ПВО, возбуждено дело о госизмене, сообщили ранее в ЦОС ФСБ.На видео, опубликованном российской спецслужбой, оперативники задерживают преступника на улице и увозят.Также показаны кадры допроса, в ходе которого задержанный признался, что пошел на сотрудничество ради денежного вознаграждения.
https://ria.ru/20250714/agent-2029001671.html
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Задержание агента Киева, готовившего диверсию на объекте энергетики в Воронежской области
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию на объекте энергетики в Воронежской области.
2025-07-17T10:18
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РИА Новости
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, воронежская область, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Воронежская область, Россия
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию под Воронежем