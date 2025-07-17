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Франция передала Сенегалу последние военные базы на территории страны
Франция передала Сенегалу последние военные базы на территории страны - РИА Новости, 17.07.2025
Франция передала Сенегалу последние военные базы на территории страны
Франция покинула две последние военные базы в Сенегале, выведя из страны весь военный контингент после 65 лет присутствия в африканской стране, сообщило... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:29:00+03:00
2025-07-17T13:29:00+03:00
2025-07-17T13:38:00+03:00
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ПАРИЖ, 17 июл – РИА Новости. Франция покинула две последние военные базы в Сенегале, выведя из страны весь военный контингент после 65 лет присутствия в африканской стране, сообщило агентство Франс Пресс."Последние два французских военных объекта в Сенегале были возвращены властям в четверг в ходе церемонии, ознаменовавшей завершение постоянного присутствия французской армии в стране, а также в Центральной и Западной Африке", - сообщает СМИ.
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в мире, франция, сенегал
Франция передала Сенегалу последние военные базы на территории страны
Франция передала Сенегалу две последние военные базы на территории страны