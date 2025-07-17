https://ria.ru/20250717/frantsiya-2029687619.html

Франция передала Сенегалу последние военные базы на территории страны

Франция передала Сенегалу последние военные базы на территории страны - РИА Новости, 17.07.2025

Франция передала Сенегалу последние военные базы на территории страны

Франция покинула две последние военные базы в Сенегале, выведя из страны весь военный контингент после 65 лет присутствия в африканской стране, сообщило... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:29:00+03:00

2025-07-17T13:29:00+03:00

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ПАРИЖ, 17 июл – РИА Новости. Франция покинула две последние военные базы в Сенегале, выведя из страны весь военный контингент после 65 лет присутствия в африканской стране, сообщило агентство Франс Пресс."Последние два французских военных объекта в Сенегале были возвращены властям в четверг в ходе церемонии, ознаменовавшей завершение постоянного присутствия французской армии в стране, а также в Центральной и Западной Африке", - сообщает СМИ.

https://ria.ru/20250411/briks-2010814865.html

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