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Форум "Мастерская профилактики" открылся в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 17.07.2025
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Ростовская область
 
20:42 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/forum-2029804488.html
Форум "Мастерская профилактики" открылся в Ростове-на-Дону
Форум "Мастерская профилактики" открылся в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 17.07.2025
Форум "Мастерская профилактики" открылся в Ростове-на-Дону
Десятый всероссийский форум "Мастерская профилактики", посвященный вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в вузовской среде, открылся в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:42:00+03:00
2025-07-17T20:42:00+03:00
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Десятый всероссийский форум "Мастерская профилактики", посвященный вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в вузовской среде, открылся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "Сегодня в Ростове-на-Дону, на территории стадиона "Ростов Арена", открылся X Всероссийский научно-практический форум "Мастерская профилактики". Он продлится до 19 июля включительно", - говорится в сообщении. Отмечается, что форум является одной из ведущих федеральных площадок по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в вузовской среде. Главная цель - поиск эффективных инструментов профилактической работы, формирование устойчивого антитеррористического сознания у молодежи. Участниками мероприятия стали около 250 представителей российских вузов: проректоры по воспитательной работе, сотрудники координационных центров, руководители подразделений по молодежной политике. "Сейчас идет борьба за умы нашего молодого, подрастающего поколения... Сегодня основная наша задача – с детского сада и со школы сформировать у наших детей такой внутренний стержень, чтобы на последующих этапах взросления они сами могли противостоять враждебным идеологиям", - сказал на открытии первый замгубернатора области Игорь Гуськов. В трехдневной программе форума – пленарные заседания, экспертные дискуссии, мастер-классы и обмен лучшими практиками в сфере профилактики радикальных проявлений среди молодежи. "Форум проводится в десятый раз, что подчеркивает его значимость как ключевой площадки для выработки стратегий противодействия негативным социальным явлениям в молодежной среде. Мы собрали профильных специалистов со всей страны и хотим, чтобы они могли эффективно использовать в своей работе новый практический опыт", – отметил директор Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет Сергей Чурилов.
https://ria.ru/20250717/ege-2029749377.html
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ростов-на-дону, ростовская область, форум
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Ростовская область, Форум
Форум "Мастерская профилактики" открылся в Ростове-на-Дону

Десятый форум "Мастерская профилактики" открылся в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Илья ПиталевСтадион "Ростов Арена"
Стадион Ростов Арена - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Стадион "Ростов Арена". Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Десятый всероссийский форум "Мастерская профилактики", посвященный вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в вузовской среде, открылся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"Сегодня в Ростове-на-Дону, на территории стадиона "Ростов Арена", открылся X Всероссийский научно-практический форум "Мастерская профилактики". Он продлится до 19 июля включительно", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что форум является одной из ведущих федеральных площадок по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в вузовской среде. Главная цель - поиск эффективных инструментов профилактической работы, формирование устойчивого антитеррористического сознания у молодежи.
Участниками мероприятия стали около 250 представителей российских вузов: проректоры по воспитательной работе, сотрудники координационных центров, руководители подразделений по молодежной политике.
"Сейчас идет борьба за умы нашего молодого, подрастающего поколения... Сегодня основная наша задача – с детского сада и со школы сформировать у наших детей такой внутренний стержень, чтобы на последующих этапах взросления они сами могли противостоять враждебным идеологиям", - сказал на открытии первый замгубернатора области Игорь Гуськов.
В трехдневной программе форума – пленарные заседания, экспертные дискуссии, мастер-классы и обмен лучшими практиками в сфере профилактики радикальных проявлений среди молодежи.
"Форум проводится в десятый раз, что подчеркивает его значимость как ключевой площадки для выработки стратегий противодействия негативным социальным явлениям в молодежной среде. Мы собрали профильных специалистов со всей страны и хотим, чтобы они могли эффективно использовать в своей работе новый практический опыт", – отметил директор Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет Сергей Чурилов.
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