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Федорищев и руководители НКО обсудили развитие паллиативной помощи - РИА Новости, 17.07.2025
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16:25 17.07.2025 (обновлено: 16:33 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/fedorischev-2029726835.html
Федорищев и руководители НКО обсудили развитие паллиативной помощи
Федорищев и руководители НКО обсудили развитие паллиативной помощи - РИА Новости, 17.07.2025
Федорищев и руководители НКО обсудили развитие паллиативной помощи
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил развитие паллиативной помощи с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анной... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:25:00+03:00
2025-07-17T16:33:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
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САМАРА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил развитие паллиативной помощи с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анной Федермессер и представителями НКО, сообщили в пресс-службе правительства региона. В эти дни в Самарской области проходит финальный модуль просветительского проекта "Школа фонда "Вера". Представители школы из различных регионов ознакомились с работой местных организаций, оказывающих поддержку детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями, а также обменялись опытом и получили консультации экспертов. "Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анной Федермессер и лидерами НКО в сфере помощи тяжелобольным людям из 10 регионов нашей страны. Обсуждались вопросы и предложения по развитию паллиативной помощи в Самарской области и во всей стране", - говорится в сообщении областного правительства. Глава региона отметил важность проведения такого мероприятия в Самарской области. Федорищев сообщил, что рассчитывает на внедрение практик других регионов в работу организаций Самарской области. "Мы не хотим стоять на месте. Мы хотим, чтобы в нашем регионе было максимальное количество мер поддержки и, самое главное, подходов, как можно адресно помогать и детям, и не только детям – всем нуждающимся. Отдельное спасибо самарским организациям, которые развивают паллиативную помощь", - сказал губернатор. Одной из ключевых тем на встрече стало строительство в Самаре паллиативного хосписа для взрослых, который позволит оказывать необходимую помощь большему количеству людей и поддерживать семьи с неизлечимо больными близкими. "Мы говорили, что нам необходимо усиление инфраструктуры. Хоспис точно сделаем до 2029 года, а может, и чуть раньше", - подчеркнул Федорищев. Анна Федермессер отметила важность этого проекта. "Самарская область – большой регион, здесь очень нужен такой хоспис. Самара – лидер в области паллиативной помощи взрослым и детям. Здесь много прекрасных проектов. Есть взаимопонимание между государством и НКО, есть понимание, что только вместе можно что-то поменять", – сказала учредитель благотворительного фонда "Вера".
https://ria.ru/20250710/gubernator-2028457419.html
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самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
Федорищев и руководители НКО обсудили развитие паллиативной помощи

Губернатор Федорищев и руководители НКО обсудили развитие паллиативной помощи

© Фото : Пресс-служба правительства Самарской областиСамарский губернатор и руководители НКО обсудили развитие паллиативной помощи
Самарский губернатор и руководители НКО обсудили развитие паллиативной помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской области
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САМАРА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил развитие паллиативной помощи с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анной Федермессер и представителями НКО, сообщили в пресс-службе правительства региона.
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской областиСамарский губернатор и руководители НКО обсудили развитие паллиативной помощи
Самарский губернатор и руководители НКО обсудили развитие паллиативной помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской области
В эти дни в Самарской области проходит финальный модуль просветительского проекта "Школа фонда "Вера". Представители школы из различных регионов ознакомились с работой местных организаций, оказывающих поддержку детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями, а также обменялись опытом и получили консультации экспертов.
"Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анной Федермессер и лидерами НКО в сфере помощи тяжелобольным людям из 10 регионов нашей страны. Обсуждались вопросы и предложения по развитию паллиативной помощи в Самарской области и во всей стране", - говорится в сообщении областного правительства.
Глава региона отметил важность проведения такого мероприятия в Самарской области. Федорищев сообщил, что рассчитывает на внедрение практик других регионов в работу организаций Самарской области.
"Мы не хотим стоять на месте. Мы хотим, чтобы в нашем регионе было максимальное количество мер поддержки и, самое главное, подходов, как можно адресно помогать и детям, и не только детям – всем нуждающимся. Отдельное спасибо самарским организациям, которые развивают паллиативную помощь", - сказал губернатор.
Одной из ключевых тем на встрече стало строительство в Самаре паллиативного хосписа для взрослых, который позволит оказывать необходимую помощь большему количеству людей и поддерживать семьи с неизлечимо больными близкими. "Мы говорили, что нам необходимо усиление инфраструктуры. Хоспис точно сделаем до 2029 года, а может, и чуть раньше", - подчеркнул Федорищев.
Анна Федермессер отметила важность этого проекта. "Самарская область – большой регион, здесь очень нужен такой хоспис. Самара – лидер в области паллиативной помощи взрослым и детям. Здесь много прекрасных проектов. Есть взаимопонимание между государством и НКО, есть понимание, что только вместе можно что-то поменять", – сказала учредитель благотворительного фонда "Вера".
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