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Жители Исландии поддерживают вступление страны в Евросоюз - РИА Новости, 17.07.2025
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09:50 17.07.2025 (обновлено: 17:32 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/es-2029627407.html
Жители Исландии поддерживают вступление страны в Евросоюз
Жители Исландии поддерживают вступление страны в Евросоюз - РИА Новости, 17.07.2025
Жители Исландии поддерживают вступление страны в Евросоюз
Жители Исландии поддерживают возобновление переговоров о вступлении в Евросоюз, заявила глава МИД страны Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:50:00+03:00
2025-07-17T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Жители Исландии поддерживают возобновление переговоров о вступлении в Евросоюз, заявила глава МИД страны Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир. "Я бы сказала, что общественная поддержка возобновления переговоров есть", - заявила исландский политик в интервью изданию Politico. По словам Гуннарсдоуттир, возобновление переговоров "жизненно необходимо, когда речь идет о геополитической ситуации", и Исландия уже во время предыдущих переговоров в 2010-2013 годах "достигла значительного успеха". Она надеется на то, что жители страны проголосуют за их возобновление, при этом глава министерства признала, что есть ряд щекотливых тем для обсуждения между Рейкьявиком и Брюсселем, которые могут стать преградами в достижении прогресса - это рыболовство, сельское хозяйство и энергетика. Как отмечает Politico, коалиционное правительство Исландии ранее пообещало провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз до 2027 года. Переговоры, которые велись в 2010-2013 годах, были приостановлены предыдущим правым правительством.
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в мире, исландия, politico, брюссель
В мире, Исландия, Politico, Брюссель
Жители Исландии поддерживают вступление страны в Евросоюз

Катрин Гюннарсдоуттир: исландцы поддерживают переговоры о вступлении в ЕС

© Getty Images / Francis DeanФлаги ЕС и Исландии
Флаги ЕС и Исландии - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Getty Images / Francis Dean
Флаги ЕС и Исландии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Жители Исландии поддерживают возобновление переговоров о вступлении в Евросоюз, заявила глава МИД страны Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир.
"Я бы сказала, что общественная поддержка возобновления переговоров есть", - заявила исландский политик в интервью изданию Politico.
По словам Гуннарсдоуттир, возобновление переговоров "жизненно необходимо, когда речь идет о геополитической ситуации", и Исландия уже во время предыдущих переговоров в 2010-2013 годах "достигла значительного успеха". Она надеется на то, что жители страны проголосуют за их возобновление, при этом глава министерства признала, что есть ряд щекотливых тем для обсуждения между Рейкьявиком и Брюсселем, которые могут стать преградами в достижении прогресса - это рыболовство, сельское хозяйство и энергетика.
Как отмечает Politico, коалиционное правительство Исландии ранее пообещало провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз до 2027 года. Переговоры, которые велись в 2010-2013 годах, были приостановлены предыдущим правым правительством.
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