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Жители Исландии поддерживают вступление страны в Евросоюз

Жители Исландии поддерживают вступление страны в Евросоюз - РИА Новости, 17.07.2025

Жители Исландии поддерживают вступление страны в Евросоюз

Жители Исландии поддерживают возобновление переговоров о вступлении в Евросоюз, заявила глава МИД страны Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:50:00+03:00

2025-07-17T09:50:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Жители Исландии поддерживают возобновление переговоров о вступлении в Евросоюз, заявила глава МИД страны Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир. "Я бы сказала, что общественная поддержка возобновления переговоров есть", - заявила исландский политик в интервью изданию Politico. По словам Гуннарсдоуттир, возобновление переговоров "жизненно необходимо, когда речь идет о геополитической ситуации", и Исландия уже во время предыдущих переговоров в 2010-2013 годах "достигла значительного успеха". Она надеется на то, что жители страны проголосуют за их возобновление, при этом глава министерства признала, что есть ряд щекотливых тем для обсуждения между Рейкьявиком и Брюсселем, которые могут стать преградами в достижении прогресса - это рыболовство, сельское хозяйство и энергетика. Как отмечает Politico, коалиционное правительство Исландии ранее пообещало провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз до 2027 года. Переговоры, которые велись в 2010-2013 годах, были приостановлены предыдущим правым правительством.

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в мире, исландия, politico, брюссель