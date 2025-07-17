https://ria.ru/20250717/ekonomika-2029751561.html

Попытка Трампа убрать Пауэлла может подорвать мировую экономику, пишет CNN

Попытка Трампа убрать Пауэлла может подорвать мировую экономику, пишет CNN - РИА Новости, 17.07.2025

Попытка Трампа убрать Пауэлла может подорвать мировую экономику, пишет CNN

Попытка президента США Дональда Трампа вынудить главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла уйти в отставку может вызвать шок для мировой финансовой РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:29:00+03:00

2025-07-17T17:29:00+03:00

2025-07-17T17:29:00+03:00

в мире

сша

джером пауэлл

дональд трамп

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Попытка президента США Дональда Трампа вынудить главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла уйти в отставку может вызвать шок для мировой финансовой системы и разрушить образ США как страны, где экономическими данными не манипулируют в политических целях, сообщает телеканал CNN. "Это также, возможно, стало бы самой рискованной попыткой захвата власти за время несдержанного второго срока Трампа, поскольку подобный шаг травмировал бы финансовые рынки, разрушив одно из ключевых положений, которое сделало США самой мощной экономикой мира: что президенты не подражают диктаторам из развивающихся стран, манипулирующим экономическими данными в политических целях", - говорится в аналитике телеканала. Телеканал добавил, что если президент США Дональд Трамп пойдет на такой шаг, то это станет самым грубым вмешательством в работу ФРС со стороны действующего президента в новейшей американской истории. Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС. В среду телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения Пауэлла и получил их одобрение. Позднее Трамп лично заявил, что не планирует увольнять главу Федрезерва. Согласно Закону о Федеральной резервной системе 1913 года, председатель ФРС может быть отстранен от должности только при наличии уважительной причины, что обычно трактуется как злоупотребление полномочиями. За всю историю организации, ни один ее глава не был формально уволен.

https://ria.ru/20250416/tramp-2011689307.html

https://ria.ru/20250717/ssha-2029625091.html

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в мире, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша