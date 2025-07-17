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Жительницу Екатеринбурга обвинили в организации убийства бывшего мужа - РИА Новости, 17.07.2025
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15:50 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ekaterinburg-2029719157.html
Жительницу Екатеринбурга обвинили в организации убийства бывшего мужа
Жительницу Екатеринбурга обвинили в организации убийства бывшего мужа - РИА Новости, 17.07.2025
Жительницу Екатеринбурга обвинили в организации убийства бывшего мужа
Жительница Екатеринбурга обвиняется в организации приготовления к наемному убийству своего бывшего мужа из-за разногласий по поводу ребенка, сообщил журналистам РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:50:00+03:00
2025-07-17T15:50:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Жительница Екатеринбурга обвиняется в организации приготовления к наемному убийству своего бывшего мужа из-за разногласий по поводу ребенка, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "Обвиняемая из личной неприязни к своему бывшему супругу, с которым у нее имелись разногласия по поводу общения с их совместным ребенком, решила совершить убийство экс-мужа. Для этой цели она подыскала предполагаемого исполнителя преступления, которому в качестве вознаграждения за совершение убийства предложила сумму в размере около 300 тысяч рублей", – рассказал Шульга. Мужчина сделал вид, что согласился на предложение 42-летней жительницы Екатеринбурга, после чего она перевела ему оговоренную сумму и, отмечают в управлении СК, предоставила данные о бывшем супруге: дату его рождения, рост, место жительства, адрес образовательного учреждения их ребенка, марку и цвет его автомобиля и даже черты его характера и предпочитаемый стиль в одежде. "Все это было сделано ею для того, чтобы подготовить условия для скрытого наблюдения и сбора дополнительной информации в отношении бывшего супруга перед его устранением. В ходе общения с нанятым мужчиной женщина отмечала, что лучшим подтверждением для нее будут не фото погибшего потерпевшего, так как женщина она впечатлительная, а то, что он однажды не придет к школе, где учится их общий ребенок, куда отец приходил каждый понедельник", – уточнил представитель СК. Однако "киллер" сообщил о планируемом убийстве экс-мужу, а тот уже обратился в полицию. Против екатеринбурженки возбудили уголовное дело об организации приготовления к убийству по найму, скоро его направят в суд. Как добавил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, заявление о планируемом преступлении в отношении бывшего супруга поступило в городской отдел полиции №1, изобличить фигурантку и собрать дополнительную информацию помогли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью.
https://ria.ru/20250716/eysk-2029434754.html
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происшествия, екатеринбург, россия, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительницу Екатеринбурга обвинили в организации убийства бывшего мужа

Жительницу Екатеринбурга обвинили в организации заказного убийства экс-супруга

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Жительница Екатеринбурга обвиняется в организации приготовления к наемному убийству своего бывшего мужа из-за разногласий по поводу ребенка, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
"Обвиняемая из личной неприязни к своему бывшему супругу, с которым у нее имелись разногласия по поводу общения с их совместным ребенком, решила совершить убийство экс-мужа. Для этой цели она подыскала предполагаемого исполнителя преступления, которому в качестве вознаграждения за совершение убийства предложила сумму в размере около 300 тысяч рублей", – рассказал Шульга.
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Мужчина сделал вид, что согласился на предложение 42-летней жительницы Екатеринбурга, после чего она перевела ему оговоренную сумму и, отмечают в управлении СК, предоставила данные о бывшем супруге: дату его рождения, рост, место жительства, адрес образовательного учреждения их ребенка, марку и цвет его автомобиля и даже черты его характера и предпочитаемый стиль в одежде.
"Все это было сделано ею для того, чтобы подготовить условия для скрытого наблюдения и сбора дополнительной информации в отношении бывшего супруга перед его устранением. В ходе общения с нанятым мужчиной женщина отмечала, что лучшим подтверждением для нее будут не фото погибшего потерпевшего, так как женщина она впечатлительная, а то, что он однажды не придет к школе, где учится их общий ребенок, куда отец приходил каждый понедельник", – уточнил представитель СК.
Однако "киллер" сообщил о планируемом убийстве экс-мужу, а тот уже обратился в полицию. Против екатеринбурженки возбудили уголовное дело об организации приготовления к убийству по найму, скоро его направят в суд.
Как добавил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, заявление о планируемом преступлении в отношении бывшего супруга поступило в городской отдел полиции №1, изобличить фигурантку и собрать дополнительную информацию помогли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью.
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