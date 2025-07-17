https://ria.ru/20250717/ege-2029749377.html

Более 77% ростовских выпускников улучшили итог ЕГЭ в "президентские" дни

Более 77% ростовских выпускников улучшили итог ЕГЭ в "президентские" дни - РИА Новости, 17.07.2025

Более 77% ростовских выпускников улучшили итог ЕГЭ в "президентские" дни

Более 77% выпускников Ростовской области улучшили результаты ЕГЭ после пересдачи в "президентские" дни, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:18:00+03:00

2025-07-17T17:18:00+03:00

2025-07-17T17:18:00+03:00

ростовская область

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Более 77% выпускников Ростовской области улучшили результаты ЕГЭ после пересдачи в "президентские" дни, сообщает правительство региона. Возможность повторно сдать ЕГЭ по одному из учебных предметов предоставляется выпускникам с 2024 года по инициативе президента России Владимира Путина. Пересдача дает возможность улучшить результат экзамена перед поступлением в вуз. Дополнительные, так называемые "президентские" дни прошли 3 и 4 июля. В Ростовской области в них приняли участие 3419 человек, что на 25% больше, чем в прошлом году. Явка составила 91%. "По итогам двух дополнительных дней 77,1% участников улучшили ранее полученные результаты ЕГЭ. Кроме того, у нас появилось еще шесть стобалльников, а 233 выпускника получили на экзамене 80 и более баллов, что на 42,5% больше, чем в прошлом году", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора области Игоря Гуськова. Самыми популярными предметами для пересдачи стали обществознание (его написали 25% выпускников), информатика (20%), математика профильного уровня (15%), русский язык (12%) и химия (9%). Меньше всего участников захотели пересдать ЕГЭ по географии (менее 1%). В целом по итогам досрочного и основного периодов единого госэкзамена в Ростовской области на максимальные 100 баллов написано 168 работ, десять человек стали двухсотбалльниками, три выпускника получили максимальные баллы по трем предметам, став трехсотбалльниками.

https://ria.ru/20250707/rostov-2027597037.html

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ростовская область, россия, единый государственный экзамен (егэ)