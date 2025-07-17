https://ria.ru/20250717/efimov-2029681619.html
Ефимов: москвичи выкупили почти 60 участков под ИЖС на льготных условиях
Ефимов: москвичи выкупили почти 60 участков под ИЖС на льготных условиях - РИА Новости, 17.07.2025
Ефимов: москвичи выкупили почти 60 участков под ИЖС на льготных условиях
Москвичи в первом полугодии 2025 года выкупили у города почти 60 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на льготных условиях, сообщил... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:19:00+03:00
2025-07-17T14:19:00+03:00
2025-07-17T14:19:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Москвичи в первом полугодии 2025 года выкупили у города почти 60 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на льготных условиях, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он напомнил, что москвичи, арендующие у города участки для ИЖС, с 2020 года имеют право выкупить их за 40% процентов от кадастровой стоимости земли."В первом полугодии москвичи приобрели таким образом 57 участков общей площадью более 5,4 гектара. Объекты расположены во всех административных округах, кроме центра и юга столицы, а также Зеленограда. Благодаря скидке горожане сэкономили 248 миллионов рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в январе-июне наибольшую активность проявили арендаторы участков на юго-западе городе, выкупив 18 объектов суммарной площадью свыше 1 гектара.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: москвичи выкупили почти 60 участков под ИЖС на льготных условиях
Ефимов: москвичи с начала года выкупили 57 участков под ИЖС по сниженной цене
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Москвичи в первом полугодии 2025 года выкупили у города почти 60 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на льготных условиях, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он напомнил, что москвичи, арендующие у города участки для ИЖС, с 2020 года имеют право выкупить их за 40% процентов от кадастровой стоимости земли.
"В первом полугодии москвичи приобрели таким образом 57 участков общей площадью более 5,4 гектара. Объекты расположены во всех административных округах, кроме центра и юга столицы, а также Зеленограда. Благодаря скидке горожане сэкономили 248 миллионов рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в январе-июне наибольшую активность проявили арендаторы участков на юго-западе городе, выкупив 18 объектов суммарной площадью свыше 1 гектара.