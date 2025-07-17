https://ria.ru/20250717/efimov-2029572459.html

Ефимов: готовность станции метро "Рублево-Архангельское" превысила 10%

Ефимов: готовность станции метро "Рублево-Архангельское" превысила 10% - РИА Новости, 17.07.2025

Ефимов: готовность станции метро "Рублево-Архангельское" превысила 10%

В Москве строители начали возводить монолит на станции метро "Рублево-Архангельское", пока она готова на 10%, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:12:00+03:00

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москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Москве строители начали возводить монолит на станции метро "Рублево-Архангельское", пока она готова на 10%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Здесь продолжаются земляные работы на станционном комплексе – они завершены уже наполовину, установлены ограждающие конструкции котлована. Строители приступили к возведению монолита – к настоящему моменту там уложили первую тысячу кубометров железобетона из более чем 36 тысяч, предусмотренных проектом", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города подчеркнул, что станция готова более чем на 10% процентов. Планируется, что у нее будет два вестибюля, выходы к жилым домам, семь эскалаторов и шесть лифтов.Строящаяся станция находится на Рублево-Архангельской линии, чья длина составит более 27 километров. Будущая линия должна связать территорию в Рублево-Архангельском с БКЛ и "Москвой-Сити".Ранее Сергей Собянин объявил о начале возведения левого перегонного тоннеля между строящимися станциями "Рублево-Архангельское" и "Ильинская".

https://ria.ru/20250715/efimov-2029210569.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы