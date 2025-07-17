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Ефимов: в Москве началась реализация шести проектов КРТ - РИА Новости, 17.07.2025
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09:12 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/efimov-2029544827.html
Ефимов: в Москве началась реализация шести проектов КРТ
Ефимов: в Москве началась реализация шести проектов КРТ - РИА Новости, 17.07.2025
Ефимов: в Москве началась реализация шести проектов КРТ
В четырех округах Москвы - Северном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Троицком – началась реализация шести проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:12:00+03:00
2025-07-17T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В четырех округах Москвы - Северном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Троицком – началась реализация шести проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, редевелопмент в том числе затрагивает участки бывших промзон "Южный порт", "Братцево", "Магистральные улицы"."В ходе редевелопмента бывшие депрессивные участки, занимающие более 62,1 гектара земли, получат новую жизнь и станут центрами притяжения горожан. Проектами КРТ там предусмотрено возведение свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения. При этом более 535 тысяч квадратных метров придется на общественно-деловую и промышленно-производственную инфраструктуру", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, реализация проектов обеспечит создание более 13 тысяч рабочих мест.В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся почти 340 проектов КРТ, в рамках которых редевелопмент затронет территории площадью более 4,2 тысячи гектаров.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве началась реализация шести проектов КРТ

Ефимов: в четырех округах Москвы началась реализация шести проектов КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В четырех округах Москвы - Северном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Троицком – началась реализация шести проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, редевелопмент в том числе затрагивает участки бывших промзон "Южный порт", "Братцево", "Магистральные улицы".
"В ходе редевелопмента бывшие депрессивные участки, занимающие более 62,1 гектара земли, получат новую жизнь и станут центрами притяжения горожан. Проектами КРТ там предусмотрено возведение свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения. При этом более 535 тысяч квадратных метров придется на общественно-деловую и промышленно-производственную инфраструктуру", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, реализация проектов обеспечит создание более 13 тысяч рабочих мест.
В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся почти 340 проектов КРТ, в рамках которых редевелопмент затронет территории площадью более 4,2 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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